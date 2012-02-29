Этноновости от 1 марта

Москва

Вышел в свет сборник стихов Роберта Вебера «В точке пересечения»/«Im Schnittpunkt», написанных автором на русском и немецком языках. Внутри книги вполне автономно «живут» версии разноязычных стихотворений. Русские тексты расположены до немецких. В издании сохранена авторская воля. Книга обращена к широкому кругу русских и немецких читателей. Издание является лауреатом Всероссийского конкурса «Российские немцы в авангарде будущего» по поддержке проектов и присуждению общественных грантов в сфере искусства, образования, науки и развития гражданского общества, проведённого Международным союзом немецкой культуры. Роберт Вебер (1938–2009) – один из знаковых поэтов российских немцев. Писал стихи на немецком языке, его сборники выходили в переводах Е. Витковского и других.

Ненецкий АО

В Нарьян-Маре торжественно открыли памятник «Подвигу участников оленно-транспортных батальонов в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

За годы войны из Ненецкого округа на Карельский фронт ушли несколько сотен оленеводов с 6 тыс. оленей. Сформированные из них 5 оленно-транспортных батальонов вывезли с линии фронта и из глубокого тыла противника более 10 тыс. наших раненых солдат, эвакуировали из тундры 162 самолёта, доставили к переднему краю 17 тыс. тонн боеприпасов и 8 тыс.бойцов.

Республика Коми

В День родного языка активисты коми-движений провели акцию «Говорим по-коми». Они прикрепляли стикеры в магазинах, аптеках, вузах Сыктывкара с надписью «Танi сёрнитам комицн», что в переводе означает «Здесь говорим по-коми». Помимо этого всех желающих пригласили принять участие в лыжном фестивале, чтобы популяризировать национальный вид спорта – «лыжные гонки».

Ульяновская область

В Ульяновске состоялся турнир по мини-футболу на кубок «Дружбы народов». В нём приняли участие азербайджанская, армянская, чувашская, еврейская, мордовская, таджикская, русская, дагестанская и вьетнамская команды. Подобные соревнования среди национальных организаций становятся традиционными. Ранее в Ижевске прошёл чемпионат по мини-футболу среди национально-культурных объединений Удмуртии.

Ханты-Мансийский АО – Югра

В Ханты-Мансийске открылась выставка Лянторского центра декоративно-прикладного творчества «Коллекция кукол». На ней представлены 64 куклы, одетые в русские, хантыйские, молдавские и марийские национальные костюмы. Все куклы изготовлены по старинным технологиям. Коллекция была создана в 2010 году и выставляется впервые. В её основу легли материалы образовательно-культурного проекта «Игрушка в культуре России» Сергиева Посада и материалы, собранные специалистами центра в экспедициях по Сургутскому району у мастеров – носителей традиционной русской, хантыйской, молдавской и марийской культур.

Пензенская область

После кампании против строительства свинокомплекса на 500 тыс. голов, проведённой татарами Пензенской области, руководство региона вместе со строящей предприятие датской компанией приняли решение о переносе инвестиционного проекта стоимостью 75 млн. евро из Городищенского района в Каменский. Мусульмане самого большого татарского села Европы Средняя Елюзань, где проживает около 15 тыс. человек, заявили, что возведение этого предприятия оскорбляет их чувства.