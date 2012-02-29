Амурский этнотренд

Наличие в регионе малого народа – благо или обуза? Всяк удел решает эту дилемму по-своему. Амурская область присутствие казаков и наличие эвенков не утаивала, но и своей полиэтничностью не козыряла. Однако ситуация в скором времени может измениться. Министр внешних экономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Игорь Горевой рассматривает этнокультурное своеобразие как ресурс развития новых амурских брендов.

- Игорь Геннадьевич, министерство, которым вы руководите, совсем недавно получило в своё ведение и национальный вопрос. С каких решений в этой сфере начали?

– Мы уже провели несколько специальных совещаний – таких мозговых штурмов. Здесь, у нас в министерстве, собирались вместе представители эвенкийских общин, специалисты-этнографы, филологи, переводчики с эвенкийского. И мы попытались определить стратегию, чем региональная власть может помочь эвенкам. Памятуя о некоей исторической справедливости, с благодарностью за то, что мы на этих землях живём, попробовали спланировать стратегию развития лет на десять вперёд. И понять, к чему стремиться. Какими мы хотим видеть эвенков в Амурской области через десять лет? Выявилось два абсолютно противоположных мнения. Одни взывают: «давайте будем поддерживать традиционный уклад хозяйствования». Поскольку на экономике и на хозяйстве держится и вся духовно-нравственная надстройка. Другие не верят, что уклад этот удастся сохранить. И рекомендуют коммерциализировать мемориальную часть. Мол, сколько бы мы ни датировали традиционный уклад, постоянно идёт отток коренного населения из посёлков. Люди хотят жить в современных домах, учить детей в больших городах. Откуда дети уже не очень-то хотят возвращаться. А следовательно, вкладываясь в сохранение традиционного эвенкийского уклада, мы будем плыть против течения. И через какое-то время нас непременно снесёт его силой. Между прочим, обе точки зрения в равной степени нашли горячих сторонников и среди самих эвенков.

– Так к чему же вы пришли?

– Мы подхватили строительство «Эвенкийской деревни», которое не нами начато в 2010-м и закончится в 2012 году при нашем активном участии. Понимаем, что этот этнографический комплекс надо коммерциализировать, чтобы он мог жить самостоятельно или с небольшими дотациями. Но мы также понимаем, что эта деревня находится в прямом смысле слова посреди нашего эвенкийского сообщества: к западу два места компактного проживания эвенков и к востоку – два. То есть расположена она очень удобно. Потому мы поставили задачу вовлечь все наши родовые эвенкийские общины в строительство и в эксплуатацию этой деревни.

Огромное преимущество и в том, что рядом школа села Первомайское. (Школа-интернат для детей малочисленных народов Севера. Там обучаются все дети школьного возраста как из Первомайского, так и окрестных сёл. – Прим. ред.) Школа с очень мощным творческим коллективом, мудрым директором и со своим хозяйством. Это и собственные олени, и цеха по производству национальной эвенкийской одежды, сувениров.

Так что деревню мы создаём не только как туристическую, но и как центр сохранения культуры эвенков на севере Амурской области вообще.

Но реалии таковы, что значительная часть туристов на Север не поедет. Пока это долго и дорого. А значит, нужно сделать и благовещенский этнокультурный центр. При котором будет магазин, например «Бакалдын». (Бакалдын – эвенкийский Новый год. – Прим. ред.) Эвенки забирали бы заказы в родовые общины. А здесь представляли свою продукцию: ту же оленину, элементы традиционной одежды, сувениры. Наше министерство могло бы помочь с рекламой в СМИ. И таким образом тоже можно организовать поток денег. Это тоже поддержка традиционной культуры.

– А областной бюджет потянет такие расходы?

– Деревню в Первомайском мы сделаем обязательно. Это совместное финансирование – федеральное и областное.

– А остальные проекты? Ведь их явно придётся поддерживать. Надеяться на то, что они сразу же станут коммерчески успешными, сложно.

– Я бы не стал рассматривать эвенкийский этнос отдельно. Русская национальная деревня, рядом казачья станица, здесь же – эвенкийская и далее по списку: украинская, белорусская…

– Такая практика заведена и в других регионах. А где вы планируете открывать эти подворья?

– В пригороде Благовещенска уже зарезервирован участок – около ста гектаров. Создадим туристический парк «Этническая Россия». Пока у нас были две уникальные вещи, способные привлечь особое внимание к Приамурью. Мы номер один по динозаврам: самые крупные и хорошо сохранённые скелеты нашли в Амурской области. Второе – это космос. Космодром открывается у нас через четыре года, в 2018 году должны начать действовать пилотируемые программы. Тему космоса тоже нужно туристически коммерциализировать. Третьей в этом списке может стать этника. На ней тоже можно делать и впечатления, и деньги – комплекс, необходимый для туризма.

– Итак, присутствие коренного народа в области нивелировать не собираетесь…

– Да, это наше преимущество! Мы сильны, потому что мы разные. Это всем понятно.