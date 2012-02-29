«Справедливое» разочарование

Опубликование национальным лидером откровенной статьи на самую запущенную в нашей стране тему – несомненный прогресс. Огласив свою личную позицию, Владимир Владимирович Путин поднял забрало и стал открыт для критики. Воспользуемся этой возможностью обратной связи.

Первое впечатление от прочтения статьи – разо­чарование. Может, от того, что так давно и так много ожидалось от оглашения планов и целей деятельности национального лидера. Однако самое большое разочарование состоит в осознании некомпетентности в сфере общественного целеполагания. Фразы типа «строительство справедливости» дают основания сомневаться в том, что автор знает, что означает слово «справедливость» и как поступать по справедливости. Что понимает он под справедливостью, которую должен «производить» каждый рубль, вложенный в социальную сферу?

В то же время обнадёживает проявленное В.В. Путиным понимание сути многих общественных проблем. Так, совершенно верно указано на всеобщую безответственность, в частности за собственные здоровье и жизнь, в связи с чем современный уровень медицинской помощи не гарантирует соответствующего уровня здоровья населения; на противоречия между интересами общества и интересами бизнеса, особенно крупного. И главное – это понимание возможности нащупать механизм, способный привести основные общественные проблемы и противоречия к определённому балансу и примирению через справедливость.

Очень много автор пишет об ответственности. Это подкупает и вселяет определённую надежду, однако хочется спросить, откуда он планирует взять «ответственных исполнителей сложных и меняющихся технических регламентов», предпринимателей, отличающихся «умением рисковать, готовностью брать на себя ответственность за других», в обществе, построенном на паразитизме и нахлебничестве.

Трудно возразить предложению заботиться о тех, кто не может позаботиться о себе сам, но как можно рассчитывать на «восстановление профессиональной морали» в обществе, где нормой морали являются паразитизм и всеобщая безответственность, закреплённые федеральными законами.

Хорошо, что учителя имеют теперь возможность получать достойную зарплату, но чему, кроме «грамоты», они научат будущих рабочих, менеджеров, солдат, офицеров, политиков, директоров управляющих компаний, матерей и отцов? Ответственности исполнителя и профессиональной морали? Может быть, это действительно возможно: в безответственного паразита вложить ответственность исполнителя и особую профессиональную мораль?

О какой профессиональной морали идёт речь, если теперь уже не ясно, что нравственно в нашем обществе, а что нет? Ведь ложь и предательство – достоинства, помогающие вовремя вскочить в «социальный лифт» и продемонстрировать всем реальную «историю успеха». А попытка достичь успеха «тяжёлым трудом, умением рисковать, готовностью брать на себя ответственность за других» гарантирует другую историю, историю болезни, банкротства и даже тюремного заключения и преждевременной смерти.

Люди, собиравшие нашу страну в прошлые века, простые «исполнители», действительно отличались ответственностью, высокими моральными качествами, самоотверженностью. Но эти качества и воля, проявленные нашими предками в достижении благих целей в интересах всего общества, воспитывались с детства семьёй и обществом, в подчас суровых жизненных обстоятельствах, и не могут в наше время быть выданы вместе с дипломом об образовании.

Такие качества, как ответственность во всех её проявлениях – от ответственности за своё собственное здоровье до ответственности за свою семью и свою Родину и даже жизнь во Вселенной, – воспитываются в семье на примере родителей привычкой к труду и разумному самоограничению, а не подачками от государства в виде так называемого материнского капитала.

Стремление переломить отрицательную демографическую тенденцию нельзя не приветствовать. Однако что предлагается для этого? Купить желание родить 2-го, 3-го и т.д. ребёнка за деньги. И что, безответственные мужчины и женщины за деньги откажутся от привычки к сиюминутному получению удовольствия и сразу станут ответственными родителями? И что, так и не ставшие ответственными родителями и родившие за деньги детей воспитают из них ответственных и высокоморальных граждан и специалистов, а не потратят деньги по собственному усмотрению и не спихнут на шею государства новых иждивенцев? Ведь предлагается подобные меры поддержки оказывать семьям с детьми, не раскрывая понятия семьи. Точнее умалчивая, что «семья» – это совсем не обязательно проживающие вместе родные родители и дети, а это просто женщина с детьми. При этом получение такого пособия ставится в зависимость от дохода семьи. Где же здесь справедливость? Полная семья, где родители упорным трудом и ответственным отношением добились сравнительно высоких доходов, не получает поддержки государства, а семья безответственных алкоголиков будет беспрепятственно пропивать «детские» деньги!

Согласно государственной политике, для получения средств, предназначенных для поддержки многодетных семей, достаточно быть женщиной с детьми. А если этого достаточно, то значит, это и есть семья. Видимо, полагается, что именно на неё – эту женщину – возложена миссия по воспитанию детей в духе ответственности и высокой морали независимо от того, кто отцы этих детей и чему на самом деле она их учит, тратя деньги, полученные от государства. Ведь никаких обязательств по воспитанию граждан такая «семья» перед обществом не несёт. В том числе и за то, что воспитанные в любви ко всему «забугорному», но выросшие здесь дети покинут Родину в поисках личного счастья и успеха. Где же справедливость?

В СССР были отличные социальная политика, медицина, образование, о которых сейчас мы не можем даже и мечтать. Однако что, кроме иждивенчества, это привило народу? Как благодарные граждане встали на защиту своего социально ориентированного государства, когда над ним нависла угроза? Как высококлассные учёные и специалисты, получившие лучшее по тем временам образование и опыт работы, укрепляют сейчас экономику своей Родины, работая в иностранных университетах и транснациональных корпорациях? Иждивенчество неизбежно ведёт к личной безответственности. С тех пор как «экономическая целесообразность» стала ценностью высшего порядка и внедрена в сознание нашего народа, ответственность и нравственность перестали быть ценностью вообще. Ответственность предполагает как дао самоограничение, а деньги предполагают как средство достижения индивидуализм, эгоизм и «моральную гибкость».

По предлагаемому плану решить демографические проблемы можно действительно только за счёт внешней миграции, в том числе за счёт репатриации соотечественников, и то только временно, а не на «историческую перспективу». Но наши мудрые предки поступали по-другому. Они, наоборот, расселяли великорусское население по вновь присоединяемым землям, тем самым расширяя и закрепляя за собой не только территорию, но и сферу своего политического и культурного влияния. Они создавали, подчас в ущерб экономической целесообразности, предприятия в удалённых уголках страны с одной целью – закрепить население и создать очаг полноценной, самодостаточной жизни. Ибо целью управления была жизнь как миссия, а не цифра на банковском счёте.

Культурное, мировоззренческое и иное расширение и распространение собственных базовых ценностей – это единственный способ выживания цивилизации, какой по настоящее время является РОССИЯ.

В условиях «предстоящих трудностей» никаких рублей не хватит для «производства СПРАВЕДливости», если не ВЕДать, как поступать по ПРАВде и как ПРАВильно.

Если ставить в качестве направлений «устойчивого развития» исключительно материальные задачи и преследовать только экономические цели, то при всевозрастающих иждивенческих запросах удовлетворение не наступит никогда. Конечно, трудно требовать от людей, не удовлетворивших потребность в элементарных вещах высоких духовных порывов, но ещё труднее ждать этого от ненасытных паразитов.

Увеличивая затраты на социальную сферу в надежде на «построение справедливого общества» как условие «устойчивого развития», необходимо обозначить конечную цель этого развития. Если мы представим, что добились справедливого распределения благ и удовлетворили основные потребности всех людей, то чего мы в конечном счёте достигнем, какого состояния общества и что будет дальше?

Сводя социальную политику к увеличению затрат на потребление, мы упускаем смысл «устойчивого развития» в конечном итоге каждого человека как личности с лучшими качествами, заданными генетически обусловленным потенциалом. А это невозможно без своевременного воспитания ответственности и установления и непрерывного поддержания в обществе высоких нравственных идеалов.

Кто будет контролировать рациональное и справедливое вложение каждого рубля в социальную сферу? При достаточной квалификации «несправедливо» или «нерационально» потратить государственные деньги и не понести за это ответственность несложно. Ответственность должна быть не наказанием, а нравственным состоянием распределяющих и тратящих эти рубли, нравственным идеалом, признаваемым всем обществом. Конечно, всегда существуют разрыв и конкуренция между материальным и идеальным, но нематериальные идеалы, являющиеся критерием целесообразности материальной деятельности, должны быть оглашены и понятны всему обществу. Из этого и состоит общественная – государственная идеология. Но установление государственной идеологии прямо запрещено Основным законом страны – Конституцией. Мы снова попадаем в рамки, заданные нам извне и не позволяющие действовать рационально и мудро по своему усмотрению.

Культура традиционно была продуктом творчества народа в ходе его повседневной деятельности и отражением его проблем, чаяний и душевных потребностей. Сейчас – это в основном индустрия – мощное средство информационного воздействия на народ с целью сформировать у него устойчивые нормы и стереотипы поведения. Кто творец культурного продукта сегодня? Кто сценаристы, режиссёры, актёры и продюсеры современной культуры? Чей заказ они выполняют и какие нормы поведения формируют в умах, каков образ героя нашего времени, творимый ими? Поддерживая материально такую культуру, общество должно иметь возможность формировать заказ. Либо уж лучше не поддерживать вовсе то, что направлено на разрушение созидательного мировоззрения и традиционных нравственных устоев, проверенных в веках на позитивность.

Но для этого в конечном итоге должен существовать критерий позитивности, а это также невозможно без стройного идеологического наполнения.

Однако для этого, в свою очередь, следует обладать более глубоким уровнем понимания сути и логики общественных процессов и знанием как можно более длительного периода общественных трансформаций в прошлом во взаимосвязи с существовавшими ценностными идеалами и психологическими установками, чем те, что продемонстрированы автором статьи о «строительстве справедливости».