//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

«Справедливое» разочарование

Заметки на полях статьи В.В. Путина в «Комсомольской правде»: Строительство справедливости. Социальная политика для России

№ 8(300) от 01.03.2012 [«Аргументы Недели », Антон КУЗНЕЦОВ ]

«Справедливое» разочарование

Опубликование национальным лидером откровенной статьи на самую запущенную в нашей стране тему – несомненный прогресс. Огласив свою личную позицию, Владимир Владимирович Путин поднял забрало и стал открыт для критики. Воспользуемся этой возможностью обратной связи.

Первое впечатление от прочтения статьи – разо­чарование. Может, от того, что так давно и так много ожидалось от оглашения планов и целей деятельности национального лидера. Однако самое большое разочарование состоит в осознании некомпетентности в сфере общественного целеполагания. Фразы типа «строительство справедливости» дают основания сомневаться в том, что автор знает, что означает слово «справедливость» и как поступать по справедливости. Что понимает он под справедливостью, которую должен «производить» каждый рубль, вложенный в социальную сферу?

В то же время обнадёживает проявленное В.В. Путиным понимание сути многих общественных проблем. Так, совершенно верно указано на всеобщую безответственность, в частности за собственные здоровье и жизнь, в связи с чем современный уровень медицинской помощи не гарантирует соответствующего уровня здоровья населения; на противоречия между интересами общества и интересами бизнеса, особенно крупного. И главное – это понимание возможности нащупать механизм, способный привести основные общественные проблемы и противоречия к определённому балансу и примирению через справедливость.

Очень много автор пишет об ответственности. Это подкупает и вселяет определённую надежду, однако хочется спросить, откуда он планирует взять «ответственных исполнителей сложных и меняющихся технических регламентов», предпринимателей, отличающихся «умением рисковать, готовностью брать на себя ответственность за других», в обществе, построенном на паразитизме и нахлебничестве.

Трудно возразить предложению заботиться о тех, кто не может позаботиться о себе сам, но как можно рассчитывать на «восстановление профессиональной морали» в обществе, где нормой морали являются паразитизм и всеобщая безответственность, закреплённые федеральными законами.

Хорошо, что учителя имеют теперь возможность получать достойную зарплату, но чему, кроме «грамоты», они научат будущих рабочих, менеджеров, солдат, офицеров, политиков, директоров управляющих компаний, матерей и отцов? Ответственности исполнителя и профессиональной морали? Может быть, это действительно возможно: в безответственного паразита вложить ответственность исполнителя и особую профессиональную мораль?

О какой профессиональной морали идёт речь, если теперь уже не ясно, что нравственно в нашем обществе, а что нет? Ведь ложь и предательство – достоинства, помогающие вовремя вскочить в «социальный лифт» и продемонстрировать всем реальную «историю успеха». А попытка достичь успеха «тяжёлым трудом, умением рисковать, готовностью брать на себя ответственность за других» гарантирует другую историю, историю болезни, банкротства и даже тюремного заключения и преждевременной смерти.

Люди, собиравшие нашу страну в прошлые века, простые «исполнители», действительно отличались ответственностью, высокими моральными качествами, самоотверженностью. Но эти качества и воля, проявленные нашими предками в достижении благих целей в интересах всего общества, воспитывались с детства семьёй и обществом, в подчас суровых жизненных обстоятельствах, и не могут в наше время быть выданы вместе с дипломом об образовании.

Такие качества, как ответственность во всех её проявлениях – от ответственности за своё собственное здоровье до ответственности за свою семью и свою Родину и даже жизнь во Вселенной, – воспитываются в семье на примере родителей привычкой к труду и разумному самоограничению, а не подачками от государства в виде так называемого материнского капитала.

Стремление переломить отрицательную демографическую тенденцию нельзя не приветствовать. Однако что предлагается для этого? Купить желание родить 2-го, 3-го и т.д. ребёнка за деньги. И что, безответственные мужчины и женщины за деньги откажутся от привычки к сиюминутному получению удовольствия и сразу станут ответственными родителями? И что, так и не ставшие ответственными родителями и родившие за деньги детей воспитают из них ответственных и высокоморальных граждан и специалистов, а не потратят деньги по собственному усмотрению и не спихнут на шею государства новых иждивенцев? Ведь предлагается подобные меры поддержки оказывать семьям с детьми, не раскрывая понятия семьи. Точнее умалчивая, что «семья» – это совсем не обязательно проживающие вместе родные родители и дети, а это просто женщина с детьми. При этом получение такого пособия ставится в зависимость от дохода семьи. Где же здесь справедливость? Полная семья, где родители упорным трудом и ответственным отношением добились сравнительно высоких доходов, не получает поддержки государства, а семья безответственных алкоголиков будет беспрепятственно пропивать «детские» деньги!

Согласно государственной политике, для получения средств, предназначенных для поддержки многодетных семей, достаточно быть женщиной с детьми. А если этого достаточно, то значит, это и есть семья. Видимо, полагается, что именно на неё – эту женщину – возложена миссия по воспитанию детей в духе ответственности и высокой морали независимо от того, кто отцы этих детей и чему на самом деле она их учит, тратя деньги, полученные от государства. Ведь никаких обязательств по воспитанию граждан такая «семья» перед обществом не несёт. В том числе и за то, что воспитанные в любви ко всему «забугорному», но выросшие здесь дети покинут Родину в поисках личного счастья и успеха. Где же справедливость?

В СССР были отличные социальная политика, медицина, образование, о которых сейчас мы не можем даже и мечтать. Однако что, кроме иждивенчества, это привило народу? Как благодарные граждане встали на защиту своего социально ориентированного государства, когда над ним нависла угроза? Как высококлассные учёные и специалисты, получившие лучшее по тем временам образование и опыт работы, укрепляют сейчас экономику своей Родины, работая в иностранных университетах и транснациональных корпорациях? Иждивенчество неизбежно ведёт к личной безответственности. С тех пор как «экономическая целесообразность» стала ценностью высшего порядка и внедрена в сознание нашего народа, ответственность и нравственность перестали быть ценностью вообще. Ответственность предполагает как дао самоограничение, а деньги предполагают как средство достижения индивидуализм, эгоизм и «моральную гибкость».

По предлагаемому плану решить демографические проблемы можно действительно только за счёт внешней миграции, в том числе за счёт репатриации соотечественников, и то только временно, а не на «историческую перспективу». Но наши мудрые предки поступали по-другому. Они, наоборот, расселяли великорусское население по вновь присоединяемым землям, тем самым расширяя и закрепляя за собой не только территорию, но и сферу своего политического и культурного влияния. Они создавали, подчас в ущерб экономической целесообразности, предприятия в удалённых уголках страны с одной целью – закрепить население и создать очаг полноценной, самодостаточной жизни. Ибо целью управления была жизнь как миссия, а не цифра на банковском счёте.

Культурное, мировоззренческое и иное расширение и распространение собственных базовых ценностей – это единственный способ выживания цивилизации, какой по настоящее время является РОССИЯ.

В условиях «предстоящих трудностей» никаких рублей не хватит для «производства СПРАВЕДливости», если не ВЕДать, как поступать по ПРАВде и как ПРАВильно.

Если ставить в качестве направлений «устойчивого развития» исключительно материальные задачи и преследовать только экономические цели, то при всевозрастающих иждивенческих запросах удовлетворение не наступит никогда. Конечно, трудно требовать от людей, не удовлетворивших потребность в элементарных вещах высоких духовных порывов, но ещё труднее ждать этого от ненасытных паразитов.

Увеличивая затраты на социальную сферу в надежде на «построение справедливого общества» как условие «устойчивого развития», необходимо обозначить конечную цель этого развития. Если мы представим, что добились справедливого распределения благ и удовлетворили основные потребности всех людей, то чего мы в конечном счёте достигнем, какого состояния общества и что будет дальше?

Сводя социальную политику к увеличению затрат на потребление, мы упускаем смысл «устойчивого развития» в конечном итоге каждого человека как личности с лучшими качествами, заданными генетически обусловленным потенциалом. А это невозможно без своевременного воспитания ответственности и установления и непрерывного поддержания в обществе высоких нравственных идеалов.

Кто будет контролировать рациональное и справедливое вложение каждого рубля в социальную сферу? При достаточной квалификации «несправедливо» или «нерационально» потратить государственные деньги и не понести за это ответственность несложно. Ответственность должна быть не наказанием, а нравственным состоянием распределяющих и тратящих эти рубли, нравственным идеалом, признаваемым всем обществом. Конечно, всегда существуют разрыв и конкуренция между материальным и идеальным, но нематериальные идеалы, являющиеся критерием целесообразности материальной деятельности, должны быть оглашены и понятны всему обществу. Из этого и состоит общественная – государственная идеология. Но установление государственной идеологии прямо запрещено Основным законом страны – Конституцией. Мы снова попадаем в рамки, заданные нам извне и не позволяющие действовать рационально и мудро по своему усмотрению.

Культура традиционно была продуктом творчества народа в ходе его повседневной деятельности и отражением его проблем, чаяний и душевных потребностей. Сейчас – это в основном индустрия – мощное средство информационного воздействия на народ с целью сформировать у него устойчивые нормы и стереотипы поведения. Кто творец культурного продукта сегодня? Кто сценаристы, режиссёры, актёры и продюсеры современной культуры? Чей заказ они выполняют и какие нормы поведения формируют в умах, каков образ героя нашего времени, творимый ими? Поддерживая материально такую культуру, общество должно иметь возможность формировать заказ. Либо уж лучше не поддерживать вовсе то, что направлено на разрушение созидательного мировоззрения и традиционных нравственных устоев, проверенных в веках на позитивность.

Но для этого в конечном итоге должен существовать критерий позитивности, а это также невозможно без стройного идеологического наполнения.

Однако для этого, в свою очередь, следует обладать более глубоким уровнем понимания сути и логики общественных процессов и знанием как можно более длительного периода общественных трансформаций в прошлом во взаимосвязи с существовавшими ценностными идеалами и психологическими установками, чем те, что продемонстрированы автором статьи о «строительстве справедливости».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.

//В мире

В Совфеде оценили идею Киева создать телеканал для "борьбы за умы" россиян

В Совфеде оценили идею Киева создать телеканал для "борьбы за умы" россиян

В Совфеде дали оценку намерениям Киева запустить по всему миру русскоязычный канал, на котором будет транслироваться позиция Украины по различным вопросам международного значения.

//Политика

Команда Зеленского нашла новый способ возвращения Крыма

Команда Зеленского нашла новый способ возвращения Крыма

В команде главы Незалежной Владимира Зеленского нашли новый способ вернуть Крым. "Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по "возвращению" полуострова.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Экономика

Путин поручил ФАС вплотную заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Путин поручил ФАС вплотную заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание и вплотную заняться ростом тарифов на услуги ЖКХ в регионах.

//Общество

Мутко рассказал, что обманутым дольщикам могут начать предлагать другие квартиры

Мутко рассказал, что обманутым дольщикам могут начать предлагать другие квартиры

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что в некоторых случаях обманутым дольщикам могут предоставлять квартиры в готовых домах или в домах, строительство которых близится к завершению.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В России могут взлететь цены на авиабилеты

В России могут взлететь цены на авиабилеты

Глава Росавиации Александр Нерадько предупредил, что в скором времени из-за установки камер видеонаблюдения в салонах самолётов могут вырасти цены на авиабилеты.

//Общество

Сергей Лазарев о пожарах в Сибири: Мы пытаемся быть крутыми в глазах всего мира, но почему не можем помочь сами себе?

Сергей Лазарев о пожарах в Сибири: Мы пытаемся быть крутыми в глазах всего мира, но почему не можем помочь сами себе?

Сейчас в Сибири горят почти 3 миллиона гектаров леса, но их никто не тушит. Причина в принятом указе, согласно которому запрещено тушить пожары, если затраты на это превышают возможный ущерб. Смог от пожаров накрыл города, в которых людям становится тяжело дышать.

//Общество

Леонид Млечин: Трамп всегда готов «вырезать» свои инициалы на теле поверженного врага

Леонид Млечин: Трамп всегда готов «вырезать» свои инициалы на теле поверженного врага

Известный журналист Леонид Млечин, автор злободневной книги «Россия и Китай, дружили, воевали, что теперь?» дал интервью «Аргументам Недели». В увлекательной беседе международный обозреватель дал оценку политикам-шоуменам и рассказал, кому из современных властителей он бы доверил управлять человечеством.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Происшествия

Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Легендарный советский разведчик Анатолий Баронин умер на Украине 29 июля. В 1970-х годах во время работы в Нигерии разведчик смог получить информацию о новой в то время болезни — лихорадке Эбола.

//Новости СМИ2

//В мире

В МИД заявили о "библейском масштабе" безумия, охватившего Украину

В МИД заявили о "библейском масштабе" безумия, охватившего Украину

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что безумие, которое охватило Украину в последнее время, больше напоминает "библейскую притчу".

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день

Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что очень нерегулярно питается – часто она ест один раз в день. У звезды полностью нарушен режим, но пока она ничего не может с этим поделать.

//Происшествия

При столкновении скутера и автомобиля BMW в Одинцовском районе погибли 2 человека

При столкновении скутера и автомобиля BMW в Одинцовском районе погибли 2 человека

В Одинцовском районе Подмосковья в ДТП при столкновении скутера с автомобилем BMW погибли два человека. Авария произошла в 21:47 на 3 км 1-го Успенского шоссе при выезде из пос. Власиха.

//Здоровье

Медики назвали пять устаревшх лекарственных препаратов, от которых желательно отказаться

Медики назвали пять устаревшх лекарственных препаратов, от которых желательно отказаться

Ученые разрабатывают новые лекарственные препараты, обладающие более эффективным действием. Но люди зачастую пользуются препаратами, у которых появились современные аналоги с более щадящим действием.

//В мире

Аномальная жара за неделю убила в Японии 11 человек

Аномальная жара за неделю убила в Японии 11 человек

Утром во вторник, 30 июля, стало известно, что аномальная жара в Японии убила одиннадцать человек. Согласно последней информации источников, такое количество граждан погибло всего за одну неделю.

//В мире

Члены семьи Порошенко уехали из Украины в разные страны

Члены семьи Порошенко уехали из Украины в разные страны

Члены семьи бывшего украинского президента Петра Порошенко, у которого на выборах выиграл шоумен Владимир Зеленский, уехали из Украины в разные страны. Родственники Порошенко отправился в ОАЭ и ФРГ.

//Новости партнеров

//В мире

СМИ: обвиняемый по терактам 11 сентября готов пойти на сделку

СМИ: обвиняемый по терактам 11 сентября готов пойти на сделку

Халид Шейх Мохаммед, который, как предполагается, причастен к организации терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки, в минувший понедельник заявил, что готов пойти на сделку.

//Общество

"Сохранность Байкала неминуемо окажется под угрозой, если паводок в Иркутской области повторится", - считает эколог

"Сохранность Байкала неминуемо окажется под угрозой, если паводок в Иркутской области повторится", - считает эколог

Эколог Александр Колотов рассказал об угрозе Байкалу из-за возможного повторного паводка. Всему виной находящиеся неподалеку котлованы с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

//В мире

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, который уехал из страны со своей семьей.

//В мире

На Украине партия Зеленского «Слуга народа» назвала возможного спикера Верховной рады

На Украине партия Зеленского «Слуга народа» назвала возможного спикера Верховной рады

Лидер партии Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, скорее всего, будет спикером Верховной рады. Избранный в Раду от «Слуги народа» Давид Арахамия убежден, что за Разумкова проголосует большинство нардепов.

//Наука

Ученый назвал количество космического мусора, которое ежедневно падает на Землю

Ученый назвал количество космического мусора, которое ежедневно падает на Землю

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов рассказал, какое количество космического мусора ежедневно падает на Землю. Речь идет о космической пыли, метеороидах и метеоритах.

//В мире

Пушков отреагировал на слова Помпео о вмешательстве России в выборы в США

Пушков отреагировал на слова Помпео о вмешательстве России в выборы в США

Российский сенатор Алексей Пушков накануне вечером отреагировал на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео о том, что Россия несколько раз вмешивалась в американские выборы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
2

Вдова Хворостовского в честь своего дня рождения опубликовала фото в купальнике
3

Российские туристы назвали страны, в которых боятся отдыхать
4

"На Универсиаду потратили 75 миллиардов, а тушить пожары в Сибири - дорого", - российский футболист
5

В Ульяновске пенсионерка переписала на Киркорова квартиру

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры