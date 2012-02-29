Досье на олигархов

В последнее время российская политическая жизнь стала настолько разнообразной, что временами напоминает российскую же популярную эстраду. Опять появились политики и персонажи на любой вкус: новые звёзды, заслуженные деятели политической сцены, вновь зажёгшиеся звёзды и так далее.

Помимо забытых политиков начали всплывать ещё более непонятные персонажи, которые жаждут внимания СМИ в своих интересах. Самое интересное, что среди таких людей начали появляться участники скандальных и просто печально памятных всем событий 90-х и начала 2000-х, о существовании которых все уже успели с чувством облегчения забыть.

Одним из таких персонажей с недавних пор стал некий Захар Абуханов, прославившийся тем, что попытался в начале 2000-х продать Борису Березовскому ни много ни мало – атомную бомбу. В 90-е он был сотрудником службы безопасности самопровозглашённой республики Ичкерия, потом подался в простые бандиты в Москву, а позже эмигрировал во Францию, откуда стал пытаться прорваться на страницы газет с разоблачениями российских олигархов первой величины.

Впервые имя Абуханова стало широко известно в начале 2000-х, когда он поведал французским СМИ о своей несостоявшейся сделке с Борисом Березовским. Чуть позже он опять выступил с громкими разоблачениями. На этот раз Абуханов заявил, что Березовский нанял его, чтобы убить неких российских олигархов, а также устроить теракты в европейских столицах. После этих откровений господин Абуханов затих на несколько лет. Но, как выяснилось, не навсегда.

В начале 2012 года он опять пытается заявить о себе громкими сенсациями. На этот раз он выступил с обвинениями не только в адрес беглого Бориса Абрамовича, но и против других олигархов, а также представителей российской бизнес-элиты, отношений с властью никогда не портивших.

Сначала Захар Абуханов разослал на удачу «письма счастья» Роману Абрамовичу, Евгению Швидлеру, Андрею Городилову, Александру Волошину и Олегу Дерипаске. В стиле типичного вымогателя г-н Абуханов кратко описал свою тяжёлую долю и бедственное положение в прекрасной Франции и заметил, что это несправедливо, когда у вышеперечисленных персон есть яхты, дорогие машины и дома, а у него от прежней жизни осталась всего «пара джинс». В связи с чем Захар предложил баловням судьбы поделиться непосильно нажитым капиталом с ним. Причём просил он у них, по его собственному мнению, совсем немного – всего лишь каких-то 2–3 миллиона долларов с носа.

Чтобы столь необычное обращение за «финансовой помощью» выглядело убедительно, каждое письмо заканчивалось примерно таким пассажем: «Если ты мне не поможешь, то, наверное, я смогу пойти другим путём и, возможно, продам имеющуюся у меня информацию, в том числе документальную, журналистам. Я думаю, что за те данные, которые есть у меня, я смогу получить от прессы деньги, адекватные тем, которые я прошу у тебя».

Однако, судя по всему, припрятанный Абухановым компромат не потянул и на эту скромную сумму, поскольку ответов он так и не дождался.

Не удалось разжиться на третью пару джинсов таким образом – не беда! И Абуханов решил передать своё «досье» в СМИ. Точнее, не просто передать, а втюхать его журналистам за те же 2–3 миллиона долларов. Как утверждает издание Moscow Post, он обратился к «Комсомольской правде», «Российской газете», «Аргументам и фактам» и газете «Жизнь» с предложением купить у него за 3 миллиона долларов досье с компроматом на Березовского, Абрамовича, Дерипаску.

Поскольку и здесь денег Абуханову отвесить никто не поспешил, можно ожидать, что скоро он снова заявит о себе каким-нибудь экстравагантным образом. Время-то у нас горячее!

Зачем ему и другим подобным персонажам всё это надо, понятно. Кто-то надеется половить рыбку в мутной воде, а кому-то и сама мутная вода в России в канун выборов в радость. Но вот то, что в наше медийное пространство начали возвращаться подобные сюжеты и персонажи, знак для России не очень хороший.