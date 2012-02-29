Бизнес на шантаже и обмане

Как сообщает «Росбалт. Бизнес», основатель золотодобывающей компании «Полюс» Хазрет Совмен утверждает, что сделка по продаже компании в 2002 году структурам «Норильского никеля», возглавляемого в то время Михаилом Прохоровым, фактически носила характер рейдерского захвата.

Основанная Хазретом Совменом в 1980 году в Красноярском крае артель «Полюс» в советское время являлась одним из крупнейших и технологически развитых золотодобывающих предприятий в стране.

В 1990-е годы артель была преобразована в ЗАО ЗДК «Полюс», 100% акций которого владел Совмен. К началу 2000 года предприятие добывало около 20% золота в Российской Федерации, ему принадлежали крупнейшие месторождения – Олимпиадинское, Наталкинское, Сухой Лог и ряд других.

После покупки предприятия «Норильским никелем» в 2002 году на его базе было создана компания «Полюс Золото», которая в конечном итоге перешла Михаилу Прохорову в результате раздела активов с бывшим партнёром Владимиром Потаниным.

Сам Хазрет Совмен в 2002 году был избран президентом Республики Адыгея и находился на этом посту до 2006 года.

«В 2002 году со стороны Михаила Прохорова мне поступило предложение продать компанию, – пояснил Хазрет Совмен. – Первоначально я категорически отказался от продажи, поскольку предлагаемая цена составляла двадцатую часть её реальной стоимости.

После этого представители Прохорова стали оказывать на меня активное психологическое давление, угрожая создать невыносимые условия для работы в крае и другие проблемы».

По словам Хазрета Совмена, Прохоров обещал после покупки «Полюса» создать золотодобывающий холдинг, 50% акций которого будут переданы Совмену.

«Поддавшись давлению и поверив в обещания Прохорова, я согласился продать компанию по явно заниженной и не справедливой цене», – заявил Хазрет Совмен.

В дальнейшем, по версии Совмена, обещания о создании холдинга и передаче акций выполнены не были, а его многолетние попытки добиться от Прохорова выполнения условий соглашения ни к чему не привели.

«Я был поражён, когда узнал, что Прохоров намерен баллотироваться на пост президента страны. За его рассказами о своём успешном опыте построения и управления бизнесом на самом деле стоит обман и шантаж», – заявил Хазрет Совмен.

По его утверждению, он рассматривает в настоящее время возможность обратиться в суд с иском против Михаила Прохорова.