Каникулы для резидентов

Правительство Самарской области решило привлекать инвесторов самым радикальным образом. Власти региона одобрили законопроект, предусматривающий снижение ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, для резидентов тольяттинской Особой экономической зоны до нуля. Самарское ноу-хау в налоговой политике может стать положительным примером для других регионов страны.

До недавнего времени согласно положению Налогового кодекса РФ налог на прибыль для резидентов ОЭЗ составлял 20%. Из них только 2% от суммы налога поступала в федеральный бюджет. Остальные 18% зачислялись в казну регионов. При этом НК РФ разрешал снижать региональную составляющую ставки налога лишь до 13,5%. А в новой редакции закона, принятой в конце 2011 г., записано, что размер налога не может быть установлен российскими субъектами выше планки в 13,5%.

Самарская область первой среди регионов РФ воспользовалась этими изменениями: региональный кабинет министров разработал радикальные льготы для участников тольяттинской ОЭЗ. Для инвесторов – это серьёзный стимул. Особенно если учитывать, что налоговые каникулы продлятся до 2018 года. Губернатор Самарской области Владимир Артяков подчёркивает: «Снижение налогового бремени для резидентов тольяттинской ОЭЗ – это беспрецедентная инициатива. Мы обнуляем региональный налог и только с 2018 года начнётся его постепенное повышение. Эта серьёзная льгота. Я поручаю министру экономического развития, инвестиций и торговли Владиславу Капустину взять на особый контроль реализацию этого закона и максимально анонсировать его на территории Самарской области и за её пределами».

Срок до 2018 г. – достаточен не только для раскрутки бизнеса, но и крепкого его становления на Самарской земле. По его истечении ставка налога на прибыль начнёт медленно подниматься. Так, до 2020 г. она составит 3%, до 2022 г. – 7%, до 2024 г. – 10% и только в 2025 г. выйдет на стандартные 13,5%.

Министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Владислав Капустин поясняет:

– Инвесторы смогут воспользоваться нулевой ставкой с момента получения первой прибыли, которому предшествуют 3–4 года предынвестиционной и инвестиционных фаз развития инвестиционного проекта. Данная мера направлена на уменьшение длительности этих фаз. Таким образом, каждый резидент, который сократит сроки освоения инвестиций, сможет более длительный период пользоваться нулевой ставкой.

По словам министра, в качестве потенциальных резидентов ОЭЗ сейчас рассматриваются около 40 компаний из разных стран. Официальных резидентов ОЭЗ «Тольятти» на данный момент три. При этом ожидается, что наибольшее количество резидентов в ОЭЗ будет привлечено в следующие два года.