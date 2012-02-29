Чтить традиции – значит делать новые открытия

В российской столице завершила свою работу Международная выставка «Продэкспо-2012», в рамках которой прошло огромное количество самых различных конкурсов. Традиционно жёсткой оказалась борьба за первенство на XIV Международном конкурсе дегустаторов в сегменте крепких алкогольных напитков, где соревновались несколько сотен брендов со всего мира.

На конкурсе был введён спецприз «Открытие года» по соотношению цена-качество – это и стало одной из главных интриг представительного мирового конкурса производителей алкоголя.

Опытнейшие дегустаторы трудились в поте лица. Традиционный 1 грамм напитка (а именно столько «укладывается» на язык эксперта) должен был рассказать о себе всё: нюансы вкуса с мгновенным расщеплением на составляющие, послевкусие с оценкой тонкостей такового, малейшие особенности качества воды, спирта и многих других составляющих. «Рассказанное» запоминалось, сопоставлялось с другими историями, анализировалось и…

Тепло от холода

…Как мы представляем себе Русский Север? Да, наверное, по-разному: есть здесь и бескрайние снежные поля; и Ледовитый океан; и густые девственные леса, в глубинах которых затаились нетронутые озёра с чистейшей водой; и леса, через которые протекают кристально чистые реки. Играющий на солнце лёд, свежайший морозный воздух. И тепло русской избы с жарким очагом, где трещат смолистые поленья, наполняя дом удивительным ароматом…

Именно такие, по всей видимости, ассоциации вдохновляли создателей бренда «Русский Север». Молодой, появившийся только в прошлом году, он последовательно вбирал в себя лучшие частицы всех тех ощущений, которые способны дать наши северные земли любому, даже ни разу там не бывавшему человеку.

А упомянутое «вбирание» – задача чрезвычайно сложная.

Детально точное соблюдение традиций сегодня невозможно без использования ультрасовременных технологий. И модернизированный в начале 2011 г. ЛВЗ «Русский Север» стал местом, где такой союз состоялся. Экологически безу­пречное расположение позволяет использовать столь же безупречные ингредиенты, входящие в состав водки. Производство защищается от подделок продуманной многоуровневой системой – отнюдь не лишняя мера в нынешних жизненных условиях.

Но пропуском в большой мир служит единое в двух лицах признание: специалистов и потребителей. Как его получить? Процесс этот, как нетрудно догадаться, отнюдь не простой. Претендентов, напомним, сотни, эксперты-дегустаторы заведомо непредвзяты, так что прорваться через такие барьеры по силам только качественному продукту. Да и без смелости, конечно, тоже никуда, только вот её одной – маловато будет.

Много званых, да мало избранных…

«Русский Север» трезво оценил свои возможности. Учтя массу «подробностей» (вплоть до формы бутылки, разработанной одной из ведущих российских дизайн-студий), он, невзирая на молодость, отважился вступить в тяжелейшую конкурсную гонку. И не прогадал.

Именно «Русский Север Традиционная» и стала тем самым «Открытием года». Взыскательность покупателей растёт параллельно с их нежеланием бездумно сорить деньгами. И в такой «противоречивой» ситуации (плюс не забудем аксиому «клиент всегда прав») стать лидером рынка по плечу лишь тому, кто ухитрится потрафить упомянутой потребительской «слабости». Но, может быть, секрет открытия-2012 ещё и в том, что рецептура его при всей явной зимней направленности включила в себя легчайший намёк на приближающееся лето: через отзвуки светлого мёда, несущего в себе богатейшую гамму русского разнотравья? Кто знает…

– «Русский Север Традиционная» по праву получила титул «Открытия года», – рассказывает эксперт-дегустатор Алексей Зайцев, – производителям удалось достичь подлинного водочного вкуса, что свидетельствует и о качестве двух главных составляющих – воды и спирта, а кроме того, в данном напитке сбалансированно сочетаются мягкость и своеобразная «грубинка», придающие напитку ярко выраженный «мужской» характер. Последнее – чрезвычайно важное обстоятельство: именно «характерная» продукция особо ценима потребителями».

Отличилась и сладкая настойка «Клюква», получившая золотую медаль конкурса. Ягодные россыпи российских северных широт явно сослужили свою добрую службу. Как, впрочем, и наши лесные северные достоинства – можжевёловые и кедровые ноты, позволившие «Таёжной» завоевать почётный диплом. Оба этих напитка также выпускаются под ТМ «Русский Север».

…Скоро, совсем уже скоро – хотя, глядя за окно, верится в это с трудом – исчезнет снег, голубизна неба утратит свою морозность, а прихотливые узоры на окнах уйдут без следа в небытие. Но «Русский Север» никуда не исчезнет, он останется с нами, чтобы как-нибудь в знойный летний день вдруг приятно охладить ладони своей бодрящей изморозью, а что может быть лучше? Ну разве ощущение разливающегося по телу тепла в большой минус по Цельсию, который пока никуда не ушёл…