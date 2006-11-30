Сколько платьев нужно для счастья?

Вымирающий вид

Женщинам с большим трудом удалось отвоевать себе право носить брюки. Видимо, память об этих битвах передается на генетическом уровне - мы никак не можем остановиться и покупаем, покупаем, покупаем - классические брюки, бриджи, штанишки-корсары. Сегодня женщина в юбке - еще большая редкость, чем дама в брюках, джинсах или шортах, прогуливающаяся в начале ХХ века по Невскому проспекту Санкт-Петербурга или парижским бульварам. А платье - это просто какой-то вымирающий вид, как амур­ский тигр. Хотя именно платье ассоциируется у нас с празд­ником. А праздник - это новая возможность нарядиться.

Многие жен­щины несправедливо игнорируют платья в повседневной жизни. И напрасно! Ведь что мы надеваем на ответст­венные свидания?

Платье. Что достаем из шка­фа, когда хочется выгля­деть особен­но хорошо?

Платье! Так почему же не надевать его в офис?

А этой зимой платье нужно носить обязательно - редкая коллекция в Милане или Париже обошлась без него. Поэтому - быстренько в магазин, чтобы подобрать подходящую модель. И, гордо надев его, светиться женственностью так, чтобы снег вокруг таял. Чем больше платьев вы выберете, тем женственнее станет ваш каждодневный образ (поверьте, коллеги-мужчины это сразу же оценят!). Но не стоит тупо гнаться за количеством - нужно еще и оценивать умест­ность того или иного платья в разных ситуациях. Кстати, не забудьте докупить еще и плотные колготки - модные платья сегодня носят именно с ними. Плотные колготки позволяют женщинам, кому за..., даже в мини выглядеть в рамках приличий.

Что выбрать?

В этом сезоне на подиумах очень много вариантов - и мини-платья в стиле 60-х, и простенькие сарафаны с водолазками из 80-х, и облегающие трикотажные платья-свитера. Модельеры отвлеклись от пышной отдел­ки (вышивки, рюшей и прочих украшательств), сконцентрирова­вшись на крое и ярких цветах. Одна из самых «горячих» моделей - платье для консерватории. Строгое, темного цвета. Это абсолютное торжество сдержанной элегантности. Не отвлекает окружающих буйством красок, позволяя им полностью погрузиться в мир музыки. Вполне подойдет и для важных переговоров.

Маленькое черное платье - идеальный способ выглядеть уместно и женственно в любой ситуации. Длиной до середины колена, с полукруглым вырезом-горловиной и длинными узкими рукавами. Его называют еще «женской тяжелой артиллерией». При умелом обращении оно делает свою хозяйку невероятно сексуальной, позволяя ей при этом не выходить за рамки приличий. Маленькое черное платье обязано быть в каждом гардеробе. Оно еще и превосходный полигон для экспериментов с обувью, колготками и аксессуарами. Дополняйте свой образ бусами, браслетами, сумками, шарфиками - и никто из окружающих не посмеет назвать ваш образ скучным. Есть лишь одно «но» - маленькое черное платье требует хорошей фигуры.

Деловое - для тех, кто большую часть рабочего времени проводит в офисе, но при этом хочет выглядеть модно. Им подойдет строгое приталенное платье-рубашка из габардина или твида.

Сарафаны - это вообще от­дельная тема осени и зимы 2006-2007. Их лозунг - умеренность и аккуратность. Их длина - довольно экстремальна (не ниже колена). Их материалы - гладкая тонкая шерсть и более объемный рытый бархат. Их отличительная черта - лаконичный крой и минимум деталей, все в стиле минимализма 60-х. Цвета - белый, черный, серый. Их можно носить с невинными беленькими блузками с рюшечками по воротнику и манжетиками на рукавах или в стиле 80-х - с яркими водолазками, которые эффектно подчеркивают ваши формы. Дополнение - плотные колготки и высокие (можно лаковые) сапоги.

Большие вечерние платья - шелковые, длинные и струящиеся. Это для торжеств.

А трикотажное платье-свитер - прекрасный вариант для похода в гости холодным вечером пятницы. Эти достаточно объемные платья-свитера с имитацией ручной вязки носят с леггинсами и обувью на высоком каблуке - беспроигрышный вариант. И модно, и комфортно. Талию можно подчеркнуть широким поясом.

ПОМНИМ О СЛАБЫХ МЕСТАХ своей фигуры. Если природа наградила широкими бедрами, выбираем неприталенное платье с объемными рукавами (тем более что акцент на объемные, сложно скроенные рукава - одна из самых модных деталей осени).

Короткие ноги компенсирует платье с завышенной талией. Или стиль «ампир», отсылающий к эпохе Наполеона, или невинный «кукольный» стиль "baby doll" из 60-х.

Трикотажное платье из тонкого полотна рекомендую только женщинам с идеальной фигурой - оно подчеркивает все недостатки. Зато оно великолепно смотрится в офисе.