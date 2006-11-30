Фашизм в России: «коричневая чума» или «простой герпес»?

Этой осенью «коричневые пузырьки» так часто замелькали на экране телевизора, что стало ясно - русский политический чайник закипает. Глазам обывателя предстала шокирующая, отвратительная картина. Мало того что по всей стране прокатилась волна убийств иностранцев, кое-где переросшая в цунами погромов, так в ноябре еще и «нарисовалась» перспектива чуть ли не факельных шествий в столице и других крупных городах. В это время государственные каналы, как сговорившись, крутили «фильмы ужасов», в которых какие-то «отпетые мошенники» то имитировали расчленение трупов «гастарбайтеров», то стилизовались под эсэсовцев.

Результат не заставил себя ждать. Очень скоро фашистскую истерию сменила истерия антифашистская. Интеллигенция вдруг проснулась и заголосила об угрозе «русского фашизма». Вздрогнули «лучшие умы» и на Западе. Economist озаботился вопросом: не движется ли Россия Путина к фашизму? Financial Times Deutschland предупреждает - «Бойтесь России». А Newsweek подводит черту, определяя Россию как «Государство ненависти».

Нельзя сказать, что волнение беспочвенно. Тот, кто умел считать на два хода вперед, предвидел угрозу русского фашизма еще в начале 90-х, когда администрация Ельцина захлебывалась от «общечеловеческого» либерального восторга. Чем дальше мы отодвигаем маятник в одну сторону, тем сильнее он потом качнется в другую... Но сегодняшняя экзальтация по поводу русского фашизма скорее вредна, чем полезна. Она уводит нас далеко в сторону от того места, где скрыты реальные корни этой проблемы.

Надо быть реалистами: расовая и этническая нетерпимость - всепланетное явление. Ксенофобия родилась вместе с историей, и поэтому следы ее есть в любом самом «расцивилизованном» обществе. Известно ведь, что даже у рогатого скота десять процентов особей стабильно рождается с гомосексуальными наклонностями. Точно так же в человеческом сообществе всегда рождалось и будет рождаться определенное число охочих до крови отморозков, которые всегда найдут повод и случай проявить свою природу. Если не так, то иначе: сегодня - избивая таджиков в питерских подворотнях; вчера - сладострастно допрашивая русских на Лубянке в Москве; позавчера - упоенно вырезая евреев в местечках под Киевом. Только это не фашизм, это дикость.

Дикость может стать фашизмом, но при определенных условиях. Вот эти-то условия и должны представлять сегодня наибольший интерес. Таких условий собственно два: наличие идеологии и распространение этой психической аномалии на большую часть общества. В России ни первого, ни второго пока нет, но при определенных обстоятельст­вах они могут появиться...

Здоровое общество, управляемое сильным государством, как правило, в состоянии контролировать свои патологии так же, как здоровое тело перебарывает разные вредоносные инфекции, гнездящиеся внутри него. Но, если вдруг общественную жизнь поразит общее настроение и государст­венность ослабнет, то «социальные инфекции» могут выйти из-под конт­роля. Аномалия выходит за пределы той маргинальной ниши, в которой она обычно обитает.

Кто из нас не знаком с герпесом, предательски обсыпающим губы после простуды? Вирус этот живет в нас по­всеместно, но, пока мы сильны и здоровы, находится в угнетенном состоянии под воздействием иммунных сил организма. Стоит однако нам дать слабину, как он проявляет себя, досаждая, как надоедливая муха, показываясь то в одном, то в другом месте. Но не дай бог поселиться ему в теле усталом и изможденном. Тогда он может натво­рить бед, порождая чудовищные последствия для любого жизненно важного органа. Так и «русский фашизм» - это социальный герпес, который растворился где-то в крови и досаждает нам время от времени. Но стоит государству ослабнуть - и он полезет изо всех дыр.

Итак, дело не в ненависти, ксенофобии и насилии. Где их нет сегодня?

В конце концов, русские бугаи, играющие перед камерой в «куклуксклановцев», не сами это придумали... Дело в состоянии российской государственности. Вот оно как раз и вызывает опасения, порождает угрозу перерождения дикости в фашизм. Когда камера уводит нас от «ряженых» и на экране появляются лица вполне респектабельных господ, начинает проясняться и истинное положение дел. Одно из таких лиц вполне резонно заметило, что сегодня политика им не по зубам. Но вот, если государ­ство рухнет и власть будет валяться на земле, как в семнадцатом году, то они хотели бы стать одними из тех, кто первым сможет ее поднять. Но что ж, это реально.

Нет ничего смешнее утверждений о том, что «авторитаризм Путина ведет Россию к фашизму». Ничем иным, кроме как демократической узколобостью западной и собст­венной доморощенной интеллигенции, объяснить появление такой сентенции нель­зя. В русских условиях к фашизму скорее приведет недостаток авторитаризма, чем его избыток. Сегодня любое ослабление власти, по каким бы причинам оно ни происходило, будет означать сползание к фашизму. Запад, не желающий принимать во внимание особенности русской истории и культуры и подвергающий «авторитаризм Путина» огульной критике, вносит в это «сползание» свою лепту.

Но преуспевает в этом деле и сама русская власть. Сегодня, когда тактические соображения в политике почти повсеместно преобладают над стратегическими, она затеяла игру в «Зарницу» на новый лад, в которой «фашисты» борются с «антифашистами». И те и другие на самом деле «потешные», этакие «Семеновцы» и «Преображенцы» эпохи «полит­технологий». Власть разделилась в себе самой. Кто-то тайком поддерживает радикальных националистов, кто-то ведет «в бой» антифашистов, а кто-то - наиболее продвинутый - умудряется делать и то и другое одновременно. Но ведь известно, что «царство, разделившееся в себе, не устоит...».

Фашизм в России стали превращать в удобное пугало. Как на венецианском карнавале - все, кому не лень, достали маски, одна другой ужасней, и скачут вокруг обывателя. Скоро материалы о русском фашизме придется анонсировать словами известного героя Ильфа и Петрова: «Слабонервных прошу удалиться!» Беда только в том, что ритуальные танцы могут действительно вызвать духа из небытия, и тогда мало не покажется...

Власть истощает силы в бессмысленной и опасной игре с ручными «националистами» и их такими же ручными оппонентами. Таким образом она, сама того не желая, подготовляет почву для победы «диких», «несистемных» радикальных движений самого черного толка.

В разгар застоя появился анекдот о разоружении. Якобы сидят в одной камере в китайской тюрьме Брежнев и Никсон и говорят друг другу: «Ну что, доразоружался?!» Как бы не пришлось в один, отнюдь не прекрасный день встретиться в одной камере «нашим» с «не нашими» и там закончить свой спор...

Берегите власть в России, это лучшее средство защиты от фашизма! Умную власть...

К вам, интеллигенция, российская и западная, это тоже относится...

А вы пошли бы громить инородцев, если бы знали, что про это никто не узнает и вам ничего не будет?

Спросили мы граждан России

Сергей Кононенко, 32 года, агент по продажам, г. Белгород:

- Пусть этим милиционеры занимаются. Я за свою спокойную жизнь им налоги плачу. У приезжих брюнетов есть такая манера - нож за пазухой носить. Национальный обычай... Чего я буду подставляться? У меня семья, ребенок маленький. Если б не это, я бы, может быть, и подумал, чтобы пойти... Ну не громить, конечно, но попросить их - на выход с вещами. Сурово так попросить.

Людмила Скоробойникова, 26 лет, аспирант, г. Новосибирск:

- Дикость это - громить кого бы то ни было. Но порядок с нелегалами нужно наводить. Я на окраине живу, домой каждый день еду мимо рынка на маршрутке. Так вечером в нее не впихнешься, столько кавказцев с этого рынка едет! Причем это, скорее всего, грузчики - немытые, небритые, кое-как одетые, и запах от них... Правда, в последнее время их количество поубавилось. Значит, можем мирно решить проблему, если захотим?

Геннадий Гуляев, 55 лет, военный пенсионер, г. Оренбург:

- Стар я для таких подвигов, какой из меня теперь боец... Но иногда посмотришь на этих непрошеных гостей, на их хамское поведение, и хочется тряхнуть стариной, дать по шее. Особенно молодым. У нас, конечно, тоже дети есть - не подарки. Но с этими волчатами приезжими, невоспитанными, наших разве можно сравнить?

Тамара Рябцева, 40 лет, учетчица лесопроизводства, г. Киров:

- Ну, они ж к нам не от хорошей жизни приехали, зачем же их громить? У меня вон на участке таджики работают - тише травы. Наш мужик до получки поработает - и в запой. А эти третий год без выходных и отпусков. Такая вера у них: сколько Бог детей даст - всех прокорми. А кроме России для них работы нигде нет. Понять их тоже надо. И пожалеть.