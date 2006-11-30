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Неудачный рейд московского бизнесмена

№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Светлана СОЛОМАТИНА ]

Неудачный рейд московского бизнесмена
Виктор Батурин

Дом на улице Чайковского, 23/1, в Сочи знает практически каждый. И не только потому, что это хороший дом и стоит в прекрасном месте, прямо на набережной реки. У этого дома очень скандальная репутация. Наверное, ни про один дом в мире столько не писали в прессе, не обсуждали его во властных кабинетах и судебных инстанциях. И неудивительно - до недавнего времени часть дома и земля, на которой он стоит, по сути, принадлежали одновременно двум собственникам. А владельцы квартир в доме, купившие их на законных основаниях, чуть не лишились на них прав! Объяснение всем этим скандалам сочинцы находят в участии в истории печально известного бизнесмена Виктора Батурина.

Эпопея сочинского Дома на набережной началась давно - в 1994 году. Хороших домов в Сочи и сейчас не хватает, а тогда и вовсе не было. Компания ЗАО «Сочи АО» получила права на землю по улице Чайковского для строительства дома. Был взят кредит. Найдена строительная компания. Строительство шло тяжело. Денег, взятых взаймы, не хватило, нечем было расплачиваться со строителями. Стройка встала.

Пришлось создавать новую компанию - «Сочи-Инвест», которой были переданы все права на дом и землю. Новый застройщик привлек деньги дольщиков и крупного инвестора в лице «Сочигоргаза», которому был обещан первый этаж под офисы, места для гаражей. Были приглашены новые строители, и работа закипела. В 1999 году дом был построен и передан в собственность жильцам, а точнее, ТСЖ. Первый этаж, как и обещано, отдали «Сочигоргазу». Казалось бы, живи и радуйся. И все бы хорошо, не появись в этой истории московский бизнесмен с известной фамилией Батурин. В 2002 году он стал владельцем компании «Сочи АО» (первоначального застройщика) и решил предъявить права на чужой дом.

Мат по-батурински

Пользуясь неискушенностью горожан в хитроумных юридических перипетиях, Батурин разыграл против владельцев дома шахматную партию, финалом которой, по его плану, должен стать мат в два хода, то есть потеря прав собственности ТСЖ и «Сочигоргазом».

Первым ходом Батурин оспорил в суде передачу прав на дом от «Сочи АО» - «Сочи-Инвест». И оспорил успешно. Тщетно жильцы доказывали, что права им были переданы законно и дом строился на их средства. В одночасье и жильцы, и «Сочигоргаз» лишились прав собственности на дом и землю. Следом москов­ский бизнесмен заключил договор купли продажи между «Сочи АО» и «Интеко-Сочи» (обе компании Батурина), и собственность уплыла еще дальше. Так Батурин едва не заполучил в руки большой восьмидесятиквартирный дом, для строительства которого он палец о палец не ударил.

Между тем атака на дом продолжалась. В Краснодарский арбитражный суд посыпались иски от «Интеко-Сочи» о признании недействительными свидетельств на права собственности на квартиры, иски о признании недействительными права собственности на нежилые помещения, иски об оспаривании законности выделения земли под строительство дома... словом, Батурин пытался лишить дольщиков всего сразу. Все жильцы дома и «Сочигоргаз» получили повестки в суд.

В дом наведались судебные приставы - по решению Краевого арбитражного суда и дом, и земля под ним были арестованы. Граждане бросились отстаивать свои права во всех инстанциях. Полетели письма в суды, прокуратуру, властные органы. Между тем спорный дом не хотела принимать ни одна комиссия. Многие жильцы попытались продать свои квартиры, но и это оказалось невозможно, так как на них был наложен арест. Суды брали сторону Батурина, в городе побаивались, ведь все знали, что за ним стоит влиятельная московская семья.

Счастливый эндшпиль

Через некоторое время выяснилось, что «первая московская семья» больше не дружит с Батуриным. После скандальной белгородской  кампании высокопоставленные родственники сочли за благо дистанцироваться от него. Московский бизнесмен лишился высокого покровительства. С тех пор все суды по дому решаются в пользу жильцов и «Сочигоргаза». Сегодня у них на руках есть все судебные решения, подтверждающие право их собст­венности.

У жильцов дома на улице Чайковского праздник. Впрочем, те, кто хорошо знает Батурина, утверждают, что радоваться рано. От своего, то есть от чужого, он просто так не отступится. Недавно в суде он попытался оспорить у жильцов права уже на нежилые помещения дома, в частности лифты. Если бы он выиграл, пришлось бы жильцам подниматься на 12-й этаж пешком... Слава богу, этого не случилось.

У этой истории как бы два финала. Один - счастливый: подлинные хозяева всех помещений дома отстояли на него свои права. Второй - печальный: Сочи познакомили с практикой рейдерских захватов. «Деятельность г-на Батурина, - сетуют сочинцы, - принесла в наш город сомнительные механизмы решения вопросов, связанных с недвижимостью». Одним словом, дом выстоял, а осадок остался. Причем очень тяжелый осадок...

 

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