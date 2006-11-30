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В Сибири заставят его зазвучать по-новому

№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Игорь КРАВЧЕНКО, фото автора ]

Это русское слово Sputnik
Так собирают «ГЛОНАСС-М»

История next

После проверки на КПП по «нижней дороге», идущей окраиной Железногорска, мы добираемся до въезда в город. Проносимся мимо знаменитой «Школы космонавтики», антенного полигона - большого поля, уставленного «тарелками» разных размеров. Их тоже делают в НПО ПМ.

Центр города - сталинской застройки. Широкие улицы, автомобили по ним движутся неторопливо. Возможно, причиной тому обильный снегопад или таков здесь сам ритм жизни. Спокойный, несуетливый.

В главном здании НПО первым делом ведут в «музей». История такого предприятия вызывает известный трепет - у истоков стояли Сергей Королев и другие «столпы» отечественной космонавтики.

Одним из них был Михаил Решетнев. Под его руководст­вом предприятие «выросло» из филиала королевского ОКБ-1 в производство непилотируемых космических аппаратов. В этом октябре академику Решетневу исполнилось бы 82 года. А когда в 1959‑м под Красноярском высадился первый строительный «десант», ему было всего 34. По словам гида, чтобы разместить модели всех разработанных НПО спутников, места не хватает. Представлены только самые «исторические», из которых обязательно нужно назвать четыре.

Это первые отечественные спутники связи серии «Космос», запущенные в 1964-м. Первый «телевизионный» спутник «Экран», позволивший ретранслировать вещание Центрального ТВ на Сибирь и Дальний Восток. Первый совместный проект с участием французской Alkatel Spase - спутник Sesat, выведенный на орбиту в 2000 году.

И наконец, «ГЛОНАСС-М» - основа российской системы спутниковой навигации.

Перегоним Америку

ГЛОНАСС расшифровывается как «глобальная навигационная спутниковая система». Это не аналог американской GPS, которой многие уже активно пользуются. Российский проект выйдет на полную мощность в 2008 году, когда закончится создание группировки из 24 спутников.

- Сейчас на орбите работают 13 аппаратов ГЛОНАСС, в декаб­ре запустим еще 3, - рассказывает начальник отдела проектирования Василий Звонарь. - А в 2009-м усилим спутниковую группировку новыми ­«ГЛОНАСС-К» со сроком активного существования 10 лет.

Срок «жизни» спутника - одно из главных направлений разработок. Современное поколение имеет «гарантию» на 7 лет.

- ГЛОНАСС обещает быть более совершенной, чем GPS и разрабатываемая сейчас европейская навигационная система, - продолжает Звонарь. - Мы корректируем проект с оглядкой на новые разработки.

Военные и госструктуры уже давно пользуются ГЛОНАССом. В частности, ракетная оборона страны, службы спасения и т.д. Когда же система будет развернута полностью, доступ к ней получат и обычные потребители. Разумеется, если к этому времени российская электронная промышленность наладит выпуск портативных приемников. Проект ГЛОНАСС, как федеральная целевая программа правительства РФ, находится на президентском контроле.

Еще один шаг вперед - космические аппараты на платформе «Экспресс-2000», предназначенной для тяжелых спутников массой до 3,5 тонны и сроком работы 15 лет. Серия КА «Экспресс» обеспечивает спутниковую связь - от цифрового ТВ до Интернета.

Все, что шевелится

- Мы вам, конечно, не все покажем, - говорит замгенерального конструктора Владимир Халиманович, - но больше, чем обычно.

Он идеально вписывается в стереотип ученого-«шестидесятника», будто вышел из повести Стругацких. Экскурсия начинается в его «епархии» - у проектировщиков.

Здесь, сидя за обычными ПК, мужчины и женщины создают сложные технические узлы и математические модели. Нас встречают приветливо и объясняют смысл графиков и изображений на дисплеях. Предварительно убедившись, что ничего секретного на них не содержится.

- Мы специализируемся на всем, что движется и шевелится,- шутит Валентин Парафиник, начальник сектора. - Кон­струируем механизмы, отвечающие за раскрытие зонтичных антенн и солнечных батарей.

В другом кабинете на компьютерном мониторе я вижу 3D-модель «ГЛОНАСС-М». Эта «мультипликация» демонстрирует воздействие на спутник стартовых нагрузок.

Но предел прочности требует проверки в «реале».

- Раньше, когда еще не было нынешней техники, - невозмутимо замечает Халиманович, - узлы бросали на бетонный пол с высоты полутора метров.

Сейчас тестированием занимаются иначе. Антенны и передатчики проверяют в комнате (точнее, ангаре), которую экранирует специальное «шипастое» покрытие из синего материала, напоминающего одновременно резину и пластик. В другой комнате готовые спутники тестируют в условиях, идентичных космическому пространству.

В цеху мы видим, как соз­дают и проверяют электронные платы для приборов космических аппаратов. Монтаж требует молодых глаз и тонких жен­ских рук. Работницы по­старше сплетают пучки проводов в аккуратные «косы» - здесь, напротив, нужны опыт и терпение.

Спрашиваю у на­чальника цеха Алексея Лебедева:

- Наверное, самый трудный день для вас - 8 марта?

- Хватает сложных дней, - улыбается он. - Женский коллектив. Но для наших женщин мы стараемся создать особые условия, даже на бытовом уровне.

И шито, и крыто

Оказывается, работа иглой и ниткой в деле создания КА играет важную роль. На «швейном» участке шьют, как тут говорят, «одеяльца» для спутников - термозащиту от космических холодов. Все, как в ателье, - швейные машинки, выкройки. Только нитки и многослойные ткани - из «секретных материалов».

Нить с иглой используют и для сборки солнечных батарей. Это отечественное ноу-хау, оно экономичнее западного. Пластинки-элементы «пришивают» к специальному каркасу. И вероятно, это одна из самых дорогих «тканей» в мире - от 50 000 до 100 000 долл. за квадратный метр. В этом же цеху со сверхчистым микроклиматом в корпус спутника монтируют «полезную нагрузку»: приборы для выполнения его основной задачи. Готовые аппараты налаживают и готовят к испытаниям в другом огромном помещении, где КА стоит в окружении трехэтажных железных лесов.

Однако хватает и работы  с металлом. Там где делают, например, панели внешней обшивки - уникальные «соты», обшитые алюминиевыми листами. Или в механическом цеху, где вытачивают и собирают металлические части корпусов спутников. Это очень ответственная работа: брак недопустим вообще. Валерий Зуб - высококлассный слесарь, работает на НПО ПМ с 1961 года:

- Сразу после школы пришел, и после армии вернулся.

- Не жалеете, что всю жизнь здесь?

- Многие в 90-е поразбежались, когда зарплату не платили. А я остался.

- А сейчас сколько платят?

- Средняя по заводу - 12 000 рублей. А я получаю 6300. Заслуженный машиностроитель России, орденов полная грудь...

Новая волна

Досаду Валерия Николаевича легко понять. Но предприятие находится на подъеме, выкарабкиваясь из общей «экономической ямы» 90-х. Нельзя сказать, что здесь «зациклены» на основном производстве: делают и продают приборы и антенны, специальное оборудование для соседнего горно-химического комбината, где хранят отработанное топливо с атомных элект­ростанций. Много денег уходит на техническое перевооружение.

Еще один хорощий признак - молодые лица во всех подразделениях НПО. Хотя кадровая проб­лема стоит остро.

- Конечно, хотелось бы, как раньше, когда к нам приезжали на работу лучшие молодые специалисты со всего СССР, - говорит гендиректор и генеральный конструктор НПО ПМ Николай Тестоедов. - Но пока мы не можем предложить зарплату столичного уровня. Поэтому акцентируем внимание на сибирских вузах.

Недостаток зар­платы на НПО стараются компенсировать массой социальных льгот. Кроме прочего, у молодых специалистов есть возможность обучения в аспирантуре без отрыва от производства - здесь 6 кафедр от ведущих красноярских вузов. Первые несколько лет выпуск­ники получают специальные доплаты, можно взять ипотечный кредит на специальных условиях, НПО оплачивает половину процентных ставок по ипотеке.

На базе НПО ПМ создается ОАО «Информационные спутниковые системы», куда войдут еще 9 предприятий-«смежников». 100% его акций будут находиться в федеральной собст­венности.

Николай Тестоедов так видит предстоящее слияние:

- Мы получим технологический выигрыш за счет распределения работ и заказов, включая оборонные, внутри корпорации. Сможем маневрировать людскими ресурсами, потому что кадровый голод - общее место для всех видов промышленности.

Главная задача нашего предприятия - это, разумеется, обеспечить выполнение государст­венных программ. Но притом и обеспечить достойную жизнь тем, кто их выполняет.

Время сливать

Всю аэрокосмическую отрасль ждут серьезные перемены. В июне этого года Владимир Путин подписал указ о ее интеграции в единую корпорацию. 

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