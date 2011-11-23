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Дела добрые им под силу

№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », Валерий ВОЛКОВ ]

Дела добрые им под силу
Андрей Поклонский

Помочь православным бизнесменам творить добрые дела, организовать, направить их усилия призван Российский клуб православных меценатов. Его члены считают себя миссионерами: они строят храмы и заботятся о людях, что приходят в них ради спасения.

По сути, это клуб по интересам. В данном случае интерес духовный: социальное служение православно ориентированного бизнеса ради уменьшения социальной напряжённости в обществе. Так сформулирована миссия Российского клуба православных меценатов. С благословения Святейшего Патриарха Алексия II, он начал действовать ещё в 2003 году.

Условия для членства просты: человек должен быть православным, бизнесменом и меценатом. Однако эта общественная организация открывает двери не всем. Здесь не приветствуют тех, кто хочет использовать немалые ресурсы клуба в своих бизнес-интересах. «Мы зарабатываем в одном месте, а тратим в другом, – говорит Андрей Поклонский, председатель правления Российского клуба православных меценатов.  Делаем это аккуратно, от души, без лишней хвальбы. Потому что за любую ошибку отвечать предстоит перед Богом. К нам приходят те, кто в какой-то момент понял: мы всё оставим здесь, и в горний мир с собой ничего не заберём. А за дела свои строго ответим. Каждый человек, который придёт к вере в результате нашей акции, будет там, свыше, как маленькая ячейка спасения для того, кто пожертвовал на это деньги».

Дорога к храму

Как и многие православные меценаты, члены клуба начинали со строительства церквей. Точнее, с реставрации. А первый храм «под ключ» построили ещё в 2005-м, в Ватутинках, на 17-м километре Калужского шоссе – прямо на трассе. Нынешний проект клуба гораздо масштабнее: «Семь храмов в семи городах за один день». На самом деле это возрождение забытой с XVI века традиции, когда люди всем миром за день сами ставили себе так называемый обыденный храм.

«Как могли его построить? Только всем посёлком, – объясняет Андрей Антонович. – Взрослые собирали сруб, женщины кашеварили, бабушки смотрели за детьми, дети таскали воду. И в результате каждый считал храм по-настоящему своим. Вот в чём глубинный, даже сакральный смысл нашего проекта. А то бывает: подарит людям какой-нибудь богач храм-красавец, а люди идут мимо и говорят: наворовал, нагрешил, да в искупление грехов построил...»

В рамках проекта возведено уже 12 церквей. Первый обыденный храм в современной истории России был построен в Кемерово, в географическом центре России, ещё с благословения приснопамятного Святейшего патриарха Алексия II. Собрали за сутки, на морозе минус 17... Потом одновременно, за день, возвели три храма в Москве, Киеве и Минске. А самая крупная акция прошла недавно, на Рождество Пресвятой Богородицы, 21 сентября. В семи федеральных округах в течение суток были подняты и освящены обыденные храмы. «Это был грандиозный проект, – продолжает Андрей Поклонский. – В 9 часов с молитвы начинаем, через сутки в 9 утра заканчиваем. Строим из дерева, по брёвнышку собираем. Потом купол, крест устанавливаем краном, а утром уже – чин малого освящения. В Калининграде с нами строили люди творческие: Андрей Малахов, Никас Сафронов, Борис Галкин, Авраам Руссо... А в Твери на зоне строили зэки. В Сочи – отряды полиции. Позже, на казачьем фестивале в Парке Горького руками казаков был собран восьмой храм, потом разобран и перевезён в Ставрополь».

Сейчас, когда о проекте узнали, в клуб постоянно звонят те, кто хотел бы присоединиться к проекту. Условие: благословение местного архиерея и финансовая прозрачность строительства. Клуб не занимается сбором средств на строительство храма. Он помогает организационно, бесплатно передаёт проекты храмов, обеспечивает шеф-монтаж. Это позволяет сэкономить до 300 тыс. руб. на строительстве. Однако члены клуба считают, что основная работа должна быть сделана всей общиной: тогда храм станет личным духовным подвигом этих людей, а не подарком богатых спонсоров...

Миссионеры от бизнеса

Прямая благотворительность нередко развращает людей, делает их потребителями. Поэтому в клубе реализуют проекты, которые меняют сознание: от эгоизма к милосердию, от агрессии – к смиренномудрию, от зла – к любви. «Когда мы поехали в Можайскую женскую колонию, я взял с собой дочку, – вспоминает Андрей Поклонский. – Уверен, она никогда этого не забудет. Там сидят полторы тысячи женщин, половина из них – за убийства. Вспоминается притча о блудном сыне. Господь ждёт каждого, и поэтому, если молитвослов, который мы дали здесь женщине, ляжет во спасение её души, это будет наша победа. Привозим также предметы гигиены. Устраиваем концерты…

Клуб издаёт специальные молитвословы и для зон, и для воинских частей. В них не только собраны молитвы, в них написано, как и зачем надо молиться.
В нашей стране при том, что православными считают себя 70% населения, лишь 18% хотя бы раз в год заходят в церковь. И только 8% совершают требы.

Для многих невоцерковленных людей первой иконой в доме становится так называемая мерная икона – ещё одна давно забытая традиция, возрождённая клубом. Мерную икону пишут в рост младенца при рождении, и шириной в размер плечиков. На ней – его небесный покровитель. Девять тысяч иконописцев, три тысячи артелей работают благодаря Российскому клубу православных меценатов над этими иконами. Сотни тысяч их уже написаны. Каждая уникальна – и будет рядом с человеком всю жизнь.

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