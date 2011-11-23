Кребель
Лучшие рецепты национальной кухни
№ 46(287) от 24.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Даже в Германии особенности национальной кухни варьируются в каждой из федеральных земель. Что уж говорить о российских немцах, которые впитывали кулинарные привычки поволжских, сибирских, среднеазиатских народов! Однако немецкие хозяйки вне зависимости от географии обитания всегда предпочитали кормить свои семьи основательно. Если горячее блюдо – так непременно мясное. Если соус – так обязательно на жирной сметане. Если печь печенье – так не меньше чем из килограмма муки!
И даже если вы давным-давно распробовали поджаристый «хворост», приготовьте его немецкий вариант – кребель (Krebeln). Не пожалеете!
Кислое молоко, сметану, яйцо, сахар, ванилин, соль тщательно взбить в большой емкости. Муку просеять через сито, соединить с разрыхлителем, аккуратно всыпать в жидкую массу, постоянно помешивая деревянной лопаткой. Накрыть тканой салфеткой и оставить в холодильнике не менее чем на 8 часов. Тесто выложить на поверхность, посыпанную мукой (при необходимости в тесто можно добавить муки и домесить его до более тугого состояния), раскатать в пласт 0,5 см толщиной. Нарезать на «ленты» в
3–4 см шириной, а затем поперек – на куски в 7–8 см длиной. В середине каждого прямоугольника сделать надрез, через который вывернуть один узкий край каждой заготовки.
Глубокую сковороду с маслом хорошо прогреть. Обжарить печенье до золотистого цвета. Достать шумовкой и выложить на бумажные салфетки (или полотенца), чтобы убрать излишки жира. Перед подачей к столу щедро присыпать сахарной пудрой. Guten appetit!
Нужно: 0,5 л скисшего молока высокой жирности, 200 г 30%-ной сметаны, полпакета разрыхлителя для теста, ванилин, 0,5 ч. л. соли, 8–10 ст. л. сахара, 1 кг муки высшего сорта, 1 ст. растительного масла для жарки.
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