Даже в Германии особенности национальной кухни варьируются в каждой из федеральных земель. Что уж говорить о российских немцах, которые впитывали кулинарные привычки поволжских, сибирских, среднеазиатских народов! Однако немецкие хозяйки вне зависимости от географии обитания всегда предпочитали кормить свои семьи основательно. Если горячее блюдо – так непременно мясное. Если соус – так обязательно на жирной сметане. Если печь печенье – так не меньше чем из килограмма муки!

И даже если вы давным-давно распробовали поджаристый «хворост», приготовьте его немецкий вариант – кребель (Krebeln). Не пожалеете!

Кислое молоко, сметану, яйцо, сахар, ванилин, соль тщательно взбить в большой емкости. Муку просеять через сито, соединить с разрыхлителем, аккуратно всыпать в жидкую массу, постоянно помешивая деревянной лопаткой. Накрыть тканой салфеткой и оставить в холодильнике не менее чем на 8 часов. Тесто выложить на поверхность, посыпанную мукой (при необходимости в тесто можно добавить муки и домесить его до более тугого состояния), раскатать в пласт 0,5 см толщиной. Нарезать на «ленты» в

3–4 см шириной, а затем поперек – на куски в 7–8 см длиной. В середине каждого прямо­угольника сделать надрез, через который вывернуть один узкий край каждой заготовки.

Глубокую сковороду с маслом хорошо прогреть. Обжарить печенье до золотистого цвета. Достать шумовкой и выложить на бумажные салфетки (или полотенца), чтобы убрать излишки жира. Перед подачей к столу щедро присыпать сахарной пудрой. Guten appetit!