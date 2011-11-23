Дарующий силу

Выпить его – все равно, что попробовать «живой воды», утверждают башкирские сказания. Кумыс – любимый национальный напиток не только башкир, но и татар, казахов, якутов, бурят, киргизов. В середине XIX века русские медики обратили пристальное внимание на традиционный продукт кочевников и коневодов и обнаружили не только его высокую питательную ценность, но и удивительные исцеляющие свойства.

Так было установлено, что кумысотерапия может быть эффективно использована при лечении чахотки, цинги, некоторых форм туберкулеза, а также при реабилитации после тяжелых, изнуряющих болезней, при малокровии, болезнях желудка, для восстановления нормальной микрофлоры кишечника. Кумыс оказывает благотворное влияние на нервную систему. Быстро снимает похмельный синдром. При наружном применении ускоряет заживление гнойных ран. Способствует сохранению молодости кожи и всего организма в целом. И даже может замедлить развитие рака.

Лечение сводится к дозированному употреблению полезного напитка по индивидуально составленному для каждого пациента расписанию. Рекомендуется пить кумыс комнатной температуры, небольшими глотками, натощак или не ранее чем через полтора часа после еды, но не на ночь.

Первое кумысолечебное заведение в России было открыто доктором Нестором Васильевичем Постниковым в 1858 году близ Самары. Наблюдательный медик всего в трех словах выразил сущность действия этого древнего напитка на организм человека: nutrit, roborat, etalterat — «питает, укрепляет, обновляет».

К началу XX века в России основали уже шестьдесят лечебниц. Они появились в Поволжье, Бурятии, Киргизии, Башкирии. Кумысом лечились Чехов и Толстой. Последний, испытав на себе необыкновенные свойства кумыса, даже завел на самарской реке Тананык собственную небольшую кумысную ферму.

Исторические свидетельства позволяют утверждать, что секретами заготовления кобыльего молока впрок кочевники северного Причерноморья – скифы – владели еще за несколько тысяч лет до нашей эры. И в долине Суусамыр (Кыргызстан) в курганных могильниках сако-усуньского периода (VI в. до н.э. – V в. н.э.) археологами были обнаружены кожаные сумки из козьих шкур со следами кобыльего молока, возможно, сброженного, как кумыс. Долгое время тюрки использовали для хранения именно кожаные емкости – удобные при кочевой жизни – саба (большая) или торсык (малая). Затем распространение получили деревянные кадки или бочонки, сужающиеся кверху, высотой около метра и диаметром примерно сорок сантиметров в основании.

Надо учитывать, что производство кумыса – дело очень хлопотное. За одну дойку кобылица дает около литра молока. Доить приходится до 6 раз в день. И лишь отдельные непарнокопытные «рекордсменки» способны подарить до 11 литров в сутки. Период лактации у кобылицы только 7–8 месяцев (для сравнения – лактация коровы продолжается 10 месяцев). Но зато натуральное кобылье молоко практически идентично женскому! Не случайно же башкиры издревле использовали его для вскармливания грудных детей, если у матери возникали проблемы с собственным молоком. Между прочим, башкирские ученые уже несколько лет работают над возможностью использования кобыльего молока в качестве детского питания. И, вполне вероятно, совсем скоро мы станем свидетелями настоящей революции в этой области!

Кроме того, именно в Башкортостане действует Целевая программа по развитию молочного коневодства как традиционной отрасли республики. Поддержка производителей кумыса должна обеспечить к 2013 году поголовье молочных лошадей в 140 тысяч и 5 тысяч тонн чудодейственного напитка в год.

И нынче на кумыс поехать могут не только «бронхитные, плевритные, катарные», но и просто уставшие от суеты и напряжения жители больших городов, клерки, студенты, чиновники. В ковыльные степи Южного Урала, в Сальские степи, в Поволжье, наконец. Пусть не с таким размахом, как сто лет назад, но санаторное лечение для желающих наполниться силой кумыса у нас в стране и сегодня действует.