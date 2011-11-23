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Этноновости от 24 ноября

№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », ИЦ «Финноугория», РИА «ИнфоRM», «Музеи России», ИА ЕАН, ИА Regnum, Гильдия межэтнической журналистики ]

Этноновости от 24 ноября
www.critical.ru

Республика Карелия

В Петрозаводске в республиканском Национальном театре праздничным концертом отметили 75-летие Вепсского народного хора. Один из старейших в Карелии коллективов был основан в 1936 году В.И. Кононовым в селе Шелтозеро. Сегодня его участники ведут работу по возрождению вепсского песенного фольклора и традиционной хореографии. В репертуаре коллектива – народные танцы, хороводы, протяжные песни.

Республика Мордовия

Студенты Института национальной культуры Мордовского госуниверситета отметили День ремесленников. На выставке в арт-салоне «Сюлгамо» были собраны образцы рукоделия, предметы быта, выполненные студентами. Экспозицию сопровождало театрализованное представление по мотивам устного народного творчества русских и мордвы.

Москва

Две недели в столичной галерее «Марго-арт» демонстрировалась фотовыставка «Берингия – дух Севера». Четыре фотографа рассказали в своих работах о двух десятилетиях истории уникальной камчатской гонки на собачьих упряжках. Из Москвы выставка переедет в Петропавловск-Камчатский, а фотографы, среди которых москвич, немец и двое жителей полуострова, начнут готовиться к новым съемкам, ведь следующий старт традиционной гонки «Берингия» уже не за горами – 9 марта  2012 года!

В объединении «Музей Москвы» открывается выставка Национального музея Республики Татарстан. В экспозиции представлены: предметы интерьера, женская традиционная одежда, образцы кожаной мозаики, чайная посуда, а также живописные, графические и вышитые шамаили – декоративные панно религиозного и нравственного содержания, издавна украшавшие татарские дома.

Свердловская область

Первый международный фестиваль культуры российских немцев прошел в Екатеринбурге. В столицу Урала съехались более 200 представителей этого народа из Свердловской, Курганской, Оренбургской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Удмуртии. Гостей фестиваля знакомили с народными обрядами, обычаями, национальными костюмами и, конечно, угощали блюдами национальной немецкой кухни – неотъемлемой частью народного празднества. Из 600 тыс. российских немцев нашей страны 20 тыс. живут в Свердловской области.

Саратовская область

В Саратовском этнографическом музее открылась выставка «Кукла. Ложка. Хохлома».

Она является частью проекта «Мастера народных ремесел». Большая часть экспозиции посвящена народной кукле. Представлены куклы младенчества и детства, целительские, обрядовые куклы. У гостей выставки есть уникальная возможность попробовать создать своими руками куклу-оберег и предметы интерьера для дома.

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Новак заявил, что поставлять газ через Украину может только "Газпром"

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