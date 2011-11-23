Юбилейный год - новые идеи

Хотел бы рассмотреть вопрос о перестройке финансовой, инвестиционной, кредитной, страховой политики в агропромышленном комплексе Российской Федерации на основе повышения роли Сбербанка РФ в качестве специализированного финансового оператора для определённой группы сельскохозяйственных производителей.

Расширить функции Сбербанка

При расширении функций Сбербанка он может стать ведущим финансовым оператором всего агропромышленного комплекса России. В этом случае объективно и существенно перераспределятся потоки государственных бюджетных средств в различные отрасли сельского хозяйства и переработку агросырья.

На текущий момент всех участников финансового рынка АПК можно классифицировать следующим образом:

– специализированный Россельхозбанк (РСХБ). Он финансирует в основном крупные проекты в рамках Государственных программ развития сельского хозяйства;

– специализированный Росагролизинг (РАЛ). Его задача – реализовывать функции финансового лизинга по крупным целевым проектам. Включая импорт агротехники и животных;

– Сбербанк, ВТБ и ряд других крупных банков (участвуют в отдельных крупных коммерческих агропроектах на территории РФ);

– многочисленные российские банки. На коммерческой основе они осуществляют кредитование – как правило, небольших «гарантированных и без рисковых» проектов;

– различные инвестфонды, страховые и лизинговые компании, другие финансовые институты. Они на коммерческой основе осуществляют различные финансовые операции по всему спектру производственно-хозяйственной деятельности;

– немногочисленные, но чрезвычайно важные и перспективные, группы небольших кредитных товариществ, касс взаимопомощи и других кооперативных финансовых структур на уровне районов и сельских поселений.

Такое распределение ролей участников финансирования аграрного сектора было объективным и отражало реалии 2000–2010 годов. Для ускоренного решения продовольственной проблемы государство направило в сельское хозяйство фантастические финансовые средства. В силу первоначальной неразвитости ряда отраслей АПК или стагнации 1985–2000 гг. – по отдельным проектам эффективность вложений была минимальной, а многие проекты были убыточными и нерентабельными.

Требования по модернизации, переустройству аграрного и перерабатывающего секторов российской экономики растут. И становятся очевидными отставание, неподготовленность специализированных финансовых институтов в решении проблем, выдвигаемых временем.

Сегодня к источникам финансирования имеет прямой доступ, главным образом, ограниченный круг крупных олигархических структур.

Нужна консолидация

В АПК сложилось устойчивое мнение (зачастую искусственно насаждаемое). Мол, крестьянские и фермерские хозяйства работают не слишком эффективно. Но есть разные хозяйства, в том числе слабые. Однако в целом «миф» о неэффективности малых форм хозяйствования сильно преувеличен. Вложения в фермерство, малые формы хозяйствования для государства выгодны экономически и политически. Именно фермерские и крестьянские хозяйства производят около 50% валовой сельхозпродукции. Рубль, вложенный в фермерские хозяйства, даёт продукции на 18 рублей, а в крестьянские – на 100.

Нынешний этап развития российского АПК (на пороге вступления в ВТО, в условиях мирового финансового кризиса и угрозы глобальной продовольственной катастрофы, безудержного удорожания всех видов ресурсов и, в первую очередь, углеводородов) объективно должен вести к консолидации по всем направлениям сельхозпроизводства.

Крупные российские агроструктуры – и это в природе крупного частного бизнеса – в нынешних условиях в большей степени заботятся не о консолидации, а о повышении собственной конкурентоспособности, для чего предпринимают различные шаги, в том числе активно используя при этом государственную финансовую поддержку.

Другая группа российских сельхозпроизводителей – небольшие агропредприятия КФХ, ЛПХ и иные «малые формы». Не имея системной финансовой поддержки, они оказалась фактически «один на один» в противостоянии не только с крупными агроигроками в России. Но и с мощными европейскими и американским агропроизводителями. Именно в этом главная причина постоянного роста объёма импорта продовольствия в Россию и основная угроза снижения объёма собственного валового производства.

В чём суть предложений

– Сбербанк со своей региональной структурой должен стать основным финансовым оператором для всей группы СМП АПК РФ;

– возглавить работу по перестройке отрасли мясного и молочного животноводства;

– стать основным оператором работ по перестройке инфраструктуры АПК в условиях нового Таможенного союза Белоруссии, Казахстана, России (ТС БКР);

– стать основным финансовым оператором от России по формированию Интегрированной системы животноводства (ИСЖ) ТС БКР – ЕС, в первую очередь совместно с Францией;

– стать основным финансовым оператором в работах по перестройке системы управления АПК России с учётом создания ТС БКР, ИСЖ, вступления в ВТО;

– на основе своей финансовой инфраструктуры сформировать развитую сеть пунктов финподдержки СМП регионов.

Аргумент статистики Основные характеристики крестьянских и фермерских хозяйств (из отчёта последнего съезда АККОР в 2010 году). За последние десять лет темпы прироста в КФХ в 4,3 раза выше, чем в целом по АПК страны. Сегодня существует более 250 тыс. фермерских хозяйств и свыше 18 млн. индивидуальных сельских предпринимателей. Фермеры, другие малые формы хозяйствования на селе производят 50% всей отечественной мясной продукции, 46% зерна, 52% подсолнечника, 65% молока, 93% картофеля и 87% овощей. В крестьянских и фермерских хозяйствах трудится около 80% всех работников российского АПК.

Инициатива ОТЭК

Группой «ОТЭК» предлагается создание принципиально новых Федеральных агропромышленных объединений (ФАПО). Они на основе методологии государственно-частного партнёрства (ГЧП) будут аффилировать в свои структуры все КФХ, ЛПХ и другие структуры СМП. В первую очередь – в области молочного и мясного животноводства. Всего планируется создание восьми ФАПО – в привязке к восьми федеральным округам.

Предполагается, что Сбербанк в рамках каждого ФАПО сформирует:

– инвестиционную компанию;

– лизинговую компанию;

– страховую компанию;

– создаст дочерний «крестьянский» Сбербанк – для обслуживания аффилированных КФХ и ЛПХ;

– определит в качестве уполномоченного по ФАПО – одно из региональных отделений Сбербанка.

Сбербанк – с его безупречной репутацией и колоссальным доверием со стороны граждан России – может стать абсолютным лидером в области работ по коренной и фундаментальной перестройке российского АПК.

Преимущества, которые может получить Сбербанк в связи с новыми направлениями работ, связаны прежде всего с:

– освоением нового и перспективного направления работы;

– укреплением имиджа;

– ростом доверия со стороны многомиллионной армии клиентов;

– привлечением огромного количества новых клиентов СМП - КФХ, ЛПХ, индивидуальных предпринимателей в регионах России;

– работой с госбюджетными средствами, направляемыми в АПК;

– возможностью создания собственных агроcтруктур: производство агросырья, переработка, продукты питания, экспортно-импортные операции.

Средний и малый СМП АПК – это по численности 80% сельхозпроизводителей основного производственного звена (ОПЗ), которые получают не более 10% государственной поддержки от общего объёма субсидий и дотаций.

Производственно-кредитные кооперативы

Одна из важных, содержательных частей ФАПО – Производственно-кредитные кооперативы (ПКК) уже создаётся в ряде регионов федеральными и региональными органами. Это мощная альтернатива крупным банкам с их 14–19% кредитных ставок. Кооперативы могут дать мелким фермерам то, что те не сумели бы сделать сами. Это место на рынках сбыта, отстаивание прав на землю.

В сельской местности, где проживает подавляющая масса фактически голодающих, основная занятость населения приходится на земледелие, животноводство, лесной или рыбный промысел. Именно здесь велика роль кооперативов. Они предлагают людям занятость, помогают решать серьёзные вопросы и находить ресурсы. Благодаря такой поддержке многие мелкие хозяйства значительно улучшают свою жизнь и благосостояние.

В этой связи считаем: Сбербанк мог бы взять на себя инициативу по формированию общероссийской сети ПКК. Логично, если такая задача будет выполняться совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ».

Ещё одна «болевая точка», на которую необходимо обратить внимание, – дефицит говядины в России и мире в целом. В эту отрасль животноводства крайне неохотно идут инвесторы. В объёме всего производимого мяса доля говядины не превышает двух процентов.

Чтобы обеспечить продовольственную безопасность, государство стимулирует фермеров. Но господдержки для удовлетворения высокого спроса на говядину не хватает. Из всех колбас, сосисок, консервов и котлет – 40% импорта. И это несмотря на заградительные пошлины. Субсидирования отечественных производителей недостаточно. И, как мы упоминали в предыдущих публикациях, субсидирование работает эффективно, если является одной из системных мер, а не единственной.

В России новых хозяйств практически не создают. Стартовый капитал взять негде. Одно из условий выдачи кредита – наличие страховки. Но для небольших крестьянских (фермерских) хозяйств страховые компании устанавливают крайне высокие тарифные ставки, которые по силам очень немногим.

При грамотном и профессиональном подходе решение проблемы с говядиной и КФХ может взять на себя Сбербанк РФ, обеспечив финансовую поддержку процессу создания ФАПО – как стратегической задачи, одной из составляющих частей которой является организация страхования этого бизнеса у КФХ и ЛПХ по льготным тарифам.