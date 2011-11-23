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Наши звонкие дать имена

Рекорд по неисполнению поручения президента поставил главный автогонщик страны

№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », Николай ПАРАТУНИН ]

Наши звонкие дать имена
www.newizv.ru

Мы с удивлением обнаружили, что в России есть чиновники, для которых поручения Президента России – пустой звук.

Итак, Казань, октябрь 2009 (!) года, Совет при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовки и проведению ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Параолимпийских игр 2014 года в Сочи, ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 года.

 

Цитата из выступления Дмитрия Медведева: «Некоторое время назад я давал поручение нашим уважаемым руководителям Правительства, министерств, ведомств, администрации Президента, которые возглавляют федерации. Коллеги, федерация должна возглавляться профессиональными людьми, которые 24 часа в сутки занимаются этой проблемой. Что же касается уважаемых граждан, то они могут возглавить наблюдательный совет, не исполнительный орган этой федерации. В течение месяца надо всё это привести в соответствие с правилами. Хватит штаны просиживать и в заграничные командировки ездить. Это касается всех присутствующих здесь, включая министров».

А теперь позвольте представить президента Российской автомобильной федерации (РАФ) с 2003 года, заместителя министра внутренних дел по транспортной безопасности с января 2011 года, а ранее (2004–2011) – начальника Департамента ОБДД МВД России (или, проще говоря, Главного гаишника страны), генерал-полковника полиции, кандидата юридических наук Виктора Кирьянова.

Да, как это ни удивительно, Виктор Кирьянов по-прежнему президент РАФ. Все российские любители автоспорта с нетерпением ждут 17 декабря 2011 года – на очередной отчётно-выборной конференции федерации пройдут выборы главы Российской автомобильной федерации. Нет, а почему нет-то? В конце концов, про «питерских» Дмитрий Анатольевич 23 октября 2009 года в Казани ничего не говорил…

…и в заграничные командировки ездить

Ха-ха два раза. В заграничные командировки можно ездить и по основному профилю – по транспортной безопасности. Недавно вот Женева (Швейцария) была потрясена – Россия впервые приняла участие в качестве полноправного члена в заседании Сотрудничества в рамках ООН в области безопасности дорожного движения. Да как приняла! Пока они там заседали в европах, в россиях работали не покладая рук! И! Нам таки удалось переломить ситуацию!  Число аварий на дорогах со смертельным исходом, по сравнению с 2004 годом, сократилось на 23%! В 2004 г. на российских дорогах погибли более 34 тыс. чел., тогда как в 2010-м – менее 27 тысяч. Вдумайтесь – количество автотранспорта растёт, а количество сгубленных душ – снижается.

Надо ли уточнять, что с докладом перед ООН выступал замминистра внутренних дел РФ Виктор Кирьянов.

Потрясены оказались не только эксперты ООН, но и наши хакасские коллеги, впавшие в когнитивный диссонанс от несоответствия цифр замминистра с видом за окном. Корреспонденты ИА «Хакасия» запросили  данные о смертности в результате ДТП в УГИБДД МВД РФ по РХ. Предоставленные показатели совсем не сошлись с общероссийской статистикой от замминистра. Так, в 2004 г. в результате ДТП погибли 155 человек, в 2005-м – 159. Следующий, 2006, год принёс некоторые положительные сдвиги в этом плане – погибших стало на 10 меньше. Но радость гаишников была недолгой – 2007-й принёс аж 168 (!) смертей под колёсами автомобилей. В следующие два года волна дорожной смертности идёт на понижение: 118 погибших в 2008 г. и 101 – в 2009-м. В 2010-м цифра опять возрастает – погибли 122 человека. И вот апогей – 2011 год. Только за 10 месяцев в результате ДТП получили «травмы, не совместимые с жизнью» 115 человек. Это на 17,4% выше, чем за аналогичный период 2010 года.

Надо ли говорить, что «есть ложь, есть статистика и есть российская статистика»?

Хобби как жизнь

Президент РАФ и не скрывает, что увлекается автомобильным спортом и коллекционирует миниатюрные модели автомобилей.

Какое наше главное национальное достояние в автоспорте? Ну конечно же «Выборгская ракета»!

Однако на последней встрече по спонсорскому соглашению по финансированию пилота «Формулы 1» Виталия Петрова присутствовали: Петров, его менеджер Оксана Косаченко, глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов, глава НОВАТЭК Леонид Михельсон и, разумеется, Владимир Путин.

Чем же отметился в судьбе Виталия Петрова Кирьянов – кроме протокольных поздравлений? У них же тоже была однажды личная встреча, правда, как скромно писала пресса, «встреча прошла в неформальной обстановке».

Впрочем, вот цитата с сайта новостей про «Формулу 1» (tlnews.ru): «Виктор Николаевич пообещал посетить один из этапов серии GP2, гонки которой проходят в рамках Гран-при «Формулы 1», и там лично поболеть за Виталия Петрова. Напоследок г-н Кирьянов, памятуя о том, что Петров по ходу гоночного сезона живёт в Барселоне, посоветовал ему заглянуть в ресторан своих хороших друзей в этом испанском городе, где, по его словам, готовят очень вкусный борщ. Виталий пообещал, что как только напряжённый график пилота серии GP2 позволит ему это сделать, он обязательно туда сходит и попробует рекомендованное Виктором Николаевичем блюдо».

Украденные гонки

Но и борщ для чемпиона, и неисполнение поручений президента – шалости по сравнению с обнародованной  недавно в «Новой газете» (№123 от 02.11.2011) историей о «работе» РАФ со средствами спонсоров. Говорят, что Кирьянов лично уговорил Алексея Миллера («Газпром») вложиться в автомотоспорт. «Газпром» выделил 385 млн. рублей. Как большую часть выделенных средств – 327 млн. руб. – можно было потратить на рекламу на спутниковых каналах «Индия-ТВ» и «Боец» – гадает до сих пор всё медиасообщество. Ларчик же, по слухам, открывается просто – в схему взаимодействия с «Газпромом» руководством РАФ были включены две посреднические прослойки – «Автоспортмаркетинг» и «Армада-сервис».

На фоне этой супертитанической пиар-кампании приписки в количестве проведённых соревнований на деньги «народного достояния» – тьфу, мелочь.

Ну, подумаешь вместо 20 этапов ночных гонок «Race park» провели всего 12. Зато провели же!

А борщ в Барселоне нынче дорог!

Редакция «АН» на основании статьи 39 ФЗ РФ от 27.12.91 г. №2124-I «О средствах массовой информации» просит Счётную палату РФ предоставить информацию о законности исполнения РАФ спонсорского контракта с «Газпромом».

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