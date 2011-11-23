Секс и карьера: что общего?

То, о чем пойдет речь, безусловно, сенсация! Хотя начать придется с факта на первый взгляд довольно заурядного. В московских аптеках зафиксирован рост продаж препарата «Виардо Форте». На моих глазах работница аптечного киоска, который расположен рядом с офисами крупных компаний, спросила у хорошо одетого мужчины 35–40 лет о причине повышенного внимания к этому препарату. Мужчина ответил неожиданно: «Работать помогает!»

Но это же явный парадокс. «Виардо Форте» – популярный сексуальный активатор. А при чем тут работа? И почему именно у представителей бизнеса возник интерес к такому средству? Постараемся во всем разобраться.

Лидер во всем!

В поисках ответа на эти вопросы я обратился за консультацией к знакомому специалисту, много лет своей практики посвятившему мужскому здоровью. Разговор получился очень интересным.

– Знаешь ли ты, кто, например, является в человеческом коллективе лидером, активным и успешным работником? – спросил он меня. И видя мое замешательство, продолжил. – Все правильно, точный ответ обычно не дает никто, все пускаются в пространные рассуждения. А вот когда речь заходит о животных, опытные люди без колебаний отвечают: «В стае всегда правит самец с наивысшим уровнем тестостерона в крови». Справедливо это и по отношению к людям. Ведь тестостерон – универсальный половой гормон, как для животных, так и для людей.

Для сильного пола он вообще играет ключевую роль, отвечая решительно за все мужское: строение тела, твердый характер, способность быстро принимать решения и добиваться поставленных целей. И конечно, от уровня тестостерона в крови напрямую зависит сексуальное влечение и возможности совершать половой акт. Одно от другого неотделимо!

То есть быть успешным на работе, доминировать в бизнесе может только тот мужчина, у кого все в порядке в постели. Здесь и кроется секрет успеха препарата «Виардо Форте». Неудивительно, что, испытывая сложности на работе и посчитав «Виардо Форте» эффективным способом поддержки уровня тестостерона, господа из офисов прямиком потянулись в аптеки.

Гормон королей

Что касается медиков, то они давно уже пришли к выводу, что тестостерон в половой жизни мужчины играет решающую роль. Позже ими было сделано еще одно важное открытие. Оказывается, мы каким-то образом можем чувствовать, сколь велик уровень тестостерона у окружающих нас людей, и это всерьез влияет на иерархию, которая выстраивается в коллективе.

Английские ученые подтвердили: так дело и обстоит! Они исследовали отношения людей в коллективах нескольких крупных компаний. Как и везде, в этих офисах к одним сотрудникам коллеги тянулись, обращались за советом, считали их неформальными лидерами. Других же, наоборот, избегали, реже приглашали посидеть в баре. Руководство тоже не очень-то доверяло им воплощение серьезных проектов, считая неудачниками.

Так вот, когда ученые измерили уровень тестостерона в крови у участников эксперимента, все встало на свои места. У лидеров он оказался высоким, а «неудачники» страдали от дефицита этого важного гормона. А как все эти люди ведут себя в постели? Как выяснилось, большинство лидеров имеют крепкие и здоровые семьи. «Неудачники» же постоянно жаловались на проблемы в отношениях с женщинами или вовсе не имели половых контактов.

Исследования показали, что мужчины, имеющие высокий уровень тестостерона в крови, успешнее проводят переговоры, им легче удается убедить собеседника в своей правоте. У них множество друзей, их уважают в любой компании, в их присутствии хамы ведут себя ниже травы и тише воды, женщины неожиданно для самих себя приглашают их на танец. Про таких принято говорить «настоящий мужик».

Остается лишь позавидовать этим счастливчикам. Жаль только, что медицинская статистика свидетельствует: мужчин, страдающих нехваткой тестостерона не так уж и мало. Именно они в первую очередь и оказываются «за бортом» жизни.

Но это не все. Знающие толк в амурных делах женщины считают большинство нынешних мужчин сексуально несостоятельными. И в подтверждение своей мысли частенько цитируют, конечно, хулиганскую, но емкую поговорку: «Раньше мужчина был таким – нос горбинкой, член дубинкой, 5 палок бросит, на руках носит. А сейчас мужчина иной. Нос картошкой, член гармошкой, полпалки бросит и на дорогу просит». Вот так, дорогие мужчины, думают о нас многие женщины. Что же с нами стряслось?

Ответ на этот вопрос у медиков есть. Количество тестостерона в мужском организме достигает своего пика к 18 годам, а, начиная с 30, плавно снижается. И все бы ничего, однако существуют в нашей жизни факторы, которые «заставляют» уровень этого важнейшего гормона в крови падать быстрее, чем того хотелось бы любому представителю сильного пола. Такие факторы и преобладают в жизни мужчин в последние десятилетия.

Речь идет о хронических и острых инфекционных заболеваниях, неправильном образе жизни. Болеть мы стали чаще, пить больше, да еще питаемся жирной пищей с массой химических добавок и мало двигаемся. Добавьте сюда непредсказуемый курс валют, высокую конкуренцию в бизнесе, риск остаться без хорошей работы. Все это занимает мысли мужчин и вызывает постоянные стрессы. Подобные факторы самым катастрофическим образом снижают уровень тестостерона даже у здоровых молодых мужчин.

Не дай жизни себя кастрировать!

А можно ли распознать дефицит тестостерона в своем организме, чтобы успеть предпринять упреждающие меры? Вполне! Надо только прислушаться к своему организму и вовремя сделать выводы. Как говорят сами мужчины, жизнь в таких ситуациях «теряет краски». Человека охватывает умственная и физическая усталость, раздражительность, у него плохой сон. Начинается «беспричинный» набор веса. И наконец, падает интерес к противоположному полу. Вместо свидания с женщиной мужчина с большим удовольствием отправляется с пивом в любимое кресло перед телевизором.

Одним словом, если у вас ослабло сексуальное влечение, вы чувствуете усталость и недостаток энергии, а на работе все труднее становится справляться со срочными и важными поручениями, значит, вы нуждаетесь в «дозаправке» тестостероном. И верно. Ведь стоит пассивному мужчине дать тестостерон, его активность резко возрастает. Он становится самостоятельнее и гораздо увереннее в себе.

Но как произвести такую «дозаправку»? В принципе это не столь уж и сложно. Ведь организм мужчины сам может производить тестостерон. Ему только надо помочь: то есть подбросить необходимое количество «строительного материала». Медики и прежде знали, что в этом качестве вполне способен выступать природный растительный гормон – фитостерон. Но видело око, да зуб не брал. Только недавно российским ученым удалось создать технологию, позволяющую в достаточном количестве извлекать фитостерон из растений. Это открытие и легло в основу принципиально нового отечественного препарата «Виардо Форте».

«Виардо Форте», по-сути, надежный и безопасный способ помочь организму повысить выработку тестостерона в том объеме, который человеку необходим. При регулярном приеме капсул «Виардо Форте» мужчина меняется на глазах. У него улучшается настроение, он вновь чувствует себя сильным, способным справиться с любыми трудностями. Да и сексуальные возможности повышаются.

Сегодня мужчина, желающий в жизни стабильности, хорошей работы, крепких отношений в семье и качественного секса, должен задуматься о том, что мы рассказали. И чтобы реально помочь своему организму, начать поддерживать с помощью капсул «Виардо Форте» необходимый уровень тестостерона в крови. Судя по вестям из аптек, многие это уже поняли. Если вы тоже хотите стать победителем на работе и на долгие годы не расставаться с сексом, не стоит медлить, срочно начинайте принимать капсулы «Виардо Форте».

P.S. Внимание! Это послесловие только для женщин. Если у вашего мужчины в последнее время не складывается на работе, да и дома он уже не тот, что прежде, вспомните о типичных признаках нехватки тестостерона. И в случае, когда картина совпадает с тем, о чем мы говорили, не раздумывайте – отправляйтесь в аптеку за «Виардо Форте». И вообще, решительно берите дело в свои руки. Ведь от успехов вашего мужчины напрямую зависит и ваш успех.

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