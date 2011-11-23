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Жизнь без барьеров

В Самарской области прошёл форум людей с ограниченными возможностями

№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », Владимир ДОНСКОЙ ]

Жизнь без барьеров

В Самаре состоялась первая ассамблея инвалидов «Жизнь без границ». Она была организована региональным правительством с целью решения задач по созданию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Активная позиция властей губернии в этом вопросе уже даёт свои результаты. В 2011 г. 40% инвалидов, обратившихся в службу занятости, были трудоустроены. Два года назад этот показатель был почти в два раза ниже.

Возвращение к активной жизни

Идея проведения социально значимого мероприятия была озвучена весной этого года на одном из совещаний, которое проводил губернатор Самарской области Владимир Артяков. По итогам совещания глава региона поставил задачу перейти от пассивной политики в сфере занятости людей с ограниченными возможностями к активным формам работы. Надо признать, что задача решается вполне успешно.

Принятые в этом году меры позволили существенно увеличить показатель трудоустройства инвалидов – сейчас он составляет почти 40% от обратившихся граждан этой категории (для сравнения: в 2009 г. – 21,5%, в 2010-м – 26,9%). Это один из лучших результатов по России. А благодаря ассамблее «Жизнь без границ» ещё больше людей с ограниченными возможностями смогут вернуться к социально активной жизни.

В работе форума участвовали более 20 предпринимателей из числа инвалидов, организовавших своё дело. В выставочной экспозиции предприятий, создавших с помощью государства рабочие места для инвалидов, приняли участие 28 организаций всех форм собственности. О своих проектах рассказали 10 образовательных учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку и переподготовку людей с ограниченными возможностями. География участников ассамблеи не ограничилась Самарской областью, в её работе были задействованы и представители других регионов страны.

В рамках специализированной ярмарки вакансий для инвалидов свои презентации продемонстрировали представители 21 предприятия. На форуме прошли круглые столы, мастер-классы, выступления творческих коллективов, участниками которых являются инвалиды.

Господдержка инвалидам-предпринимателям

На развёрнутой выставке каждый участник форума смог показать свои достижения в деле содействия инвалидам. Компания «ОТТО БОК», например, представила своё производство современных инвалидных колясок. Новую для области продукцию выпускают с июля в Тольятти. Первую тысячу колясок закупило областное Минздравсоцразвития, в ближайшее время для нужд инвалидов области планируется закупить ещё 2 тысячи.

Успешным опытом трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья поделились сотрудники тольяттинской компании «Максиком +». Сейчас предприятие участвует в проекте по ретроконверсии архивных документов, то есть по их переводу в электронный вид. Инвалиды на дому получают задание по сети Интернет и с ее же помощью отправляют готовую работу заказчику. Как рассказал представитель компании Сергей Индерейкин, пока работа только начинается, но всего лишь за первый месяц деятельности удалось трудоустроить 153 человека. Из них 24 - инвалиды.

Одним из основных лейтмотивов экспозиции стали результаты деятельности предпринимателей-инвалидов, организовавших собственное дело при поддержке государства. В этом году в Самарской области 94 инвалида зарегистрировали свои предпринимательские инициативы. Каждый получил государственную помощь на ведение бизнеса в размере 59 тыс. рублей и льготы на юридическое оформление бизнеса. Сейчас в области зарегистрировано 311 инвалидов-предпринимателей.

На ассамблее «Жизнь без границ» Владимир Артяков пообщался с инвалидами-предпринимателями, подробно обсудил с ними бизнес-идеи. Глава региона особо отметил перспективный проект по производству установок ручного управления автомобилями, предназначенных для людей с ограниченными возможностями.  Предприятие было организовано инвалидом-колясочником Сергеем Ягодкиным. Чтобы начать своё дело, он обратился в службу занятости, где получил финансовую субсидию. На эти средства и был организован выпуск устройства. Кстати, Сергею Ягодкину поступают заказы от инвалидов со всего региона и на любые модели легковых автомобилей.

Экономика в плюсе

«В нашей области около четверти миллиона человек с ограниченными возможностями, и прошедшая ассамблея призвана привлечь внимание общественности к этой проблеме, – пояснил Владимир Артяков. – Особую благодарность хочется выразить предпринимателям, которые обращаются к проблеме людей с ограниченными возможностями здоровья, социально адаптируют и поддерживают их, создавая рабочие места».

Глава региона подчеркнул, что правительство Самарской области уделяет большое внимание проблемам инвалидов. Программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов Самарской области на 2011–2014 годы» реализуется именно для того, чтобы создать благоприятные условия жизни для людей с ограниченными возможностями. Благодаря программе к профессиональной и общественной деятельности будут возвращены около 60 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья, что значительно улучшит качество их жизни. По мнению Владимира Артякова, эти люди могут и должны быть успешными, высокопрофессиональными работниками, и областные власти обязаны создать для этого все условия.

По словам главы Минздравсоцразвития Самарской области Геннадия Гридасова, труд под контролем реабилитологов и социальных работников идёт во благо и является мощным оздоровляющим фактором для инвалидов. При этом экономика области также в плюсе, ведь если обеспечить занятость всех инвалидов, то ежегодный валовой национальный продукт губернии возрастёт ещё на 1 млрд. рублей.

Точка зрения

Ягодкин Сергей Александрович, инвалид-колясочник, предприниматель:

- Помощь службы занятости в виде субсидии, выделенная по Программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Самарской области, оказалась как нельзя кстати. Лишних денег, как известно, никогда не бывает. Ведь моё предприятие по изготовлению и монтажу ручного управления на легковые автомобили необходимо было оснастить специальным оборудованием. Так что казённые деньги пошли на покупку токарного и сверлильного станков. Теперь у меня нет проблем с выполнением заказов, поступающих от самарцев. Пока удаётся собирать ежемесячно два комплекта оборудования для иномарок. Больше не получается из-за особенностей компоновки салона в зарубежных авто. Что же касается областных потребителей, то они в основном ориентированы на более простое, но вместе с тем универсальное производство, когда комплект оборудования высылается в регион с последующей установкой на месте. Думаю, что расширение производства позволит предприятию, в котором кроме меня задействованы ещё три инвалида-колясочника, занять и эту пока свободную нишу на областном рынке.

Болдиков Сергей Анатольевич, исполнительный директор ООО «ОТТО БОКК»:

- С июля этого года, когда наша компания приступила к выпуску инвалидных колясок в Тольятти, производство удалось раскрутить на требуемую пока рынком мощность. Всего было произведено 3800 колясок самой современной на российском рынке модели. Более тысячи из них ушли по заявке областного Минздравсоцразвития, которое, как нам известно, планирует разместить заказ ещё на 2 тысячи колясок. Кроме того, наши коляски отправлены потребителям из Москвы, Казани, Красноярска, Волгограда и даже Владивостока. На предстоящий год думаем увеличить выпуск продукции до 15–25 тысяч штук. Всё будет зависеть от потребности рынка. Пока запросы заказчиков превышают наши возможности. По мере локализации производства комплектующих надеемся выйти на проектную мощность компании в 40 тыс. колясок в год. В этом плане нам помогает областное правительство, которое активно участвует в поиске российских партнёров по выпуску комплектующих. 

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