Лучшая покупка высшей пробы

Признания на мировом уровне жаждут многие: отдельные личности, целые коллективы, торговые марки и так далее и тому подобное. Достигают желаемого конечно же не все: высочайшие требования, жёсткая конкуренция, абсолютно независимые жюри последовательно и неуклонно отсеивают соревнующихся, оставляя в итоге вершину самым достойным.

Город, где знают толк в чистоте и вкусе

Буквально на днях в далёком Чикаго завершился международный дегустационный конкурс, участниками которого выступали крепкие напитки.

Организатор этого солиднейшего форума – Чикагский институт тестирования (The Beverage Testing Institute – BTI). Проводится конкурс вот уже треть века (с 1981 года) и собирает под свои «знамёна» свыше 1300 напитков со всех уголков нашей планеты.

Выбор Чикаго в качестве места проведения вполне обоснован. Этот город, по мнению международных экспертов, считается одним из самых благополучных больших городов в плане экологии и чистоты. По праву одной из достопримечательностей Чикаго считается протекающая через него река – цвет и прозрачность её воды просто шокируют: кажется, что перед глазами тщательно вычищенный бассейн роскошного пятизвёздочного отеля. Но, конечно же, гораздо важнее тот факт, что Институт тестирования владеет, пожалуй, самым лучшим на сегодня комплексом тестовых лабораторий. Разумеется, дегустации ведутся только «слепым методом» (судьи получают «анонимные» напитки, без указания любых уточняющих данных), а участвуют в процессе эксперты и сомелье с мировым именем и незапятнанной репутацией.

В нынешнем конкурсе приняло участие помимо иных напитков более двухсот сортов водки. Как обычно, специалистами оценивалась масса параметров, среди коих такие чрезвычайно важные для потребителя, как вкус, послевкусие, специфический аромат.

Слегка приоткроем «кухню» конкурса. Дегустатор получает для оценки один грамм напитка. Этого вполне достаточно, чтобы оценить все вышеперечисленные тонкости. Опытный эксперт успевает оценить ощущения, получаемые языковыми рецепторами, а равно эффект усвоения. Самое главное применительно к водке – оценка именно «водочности» её вкуса. Здесь всё «канонизировано» годами: оттенки, нюансы и тому подобное. И при всей кажущейся простоте далеко не каждому производителю дано добиться соблюдения канонов. Играют свою роль качество воды, качество спирта, степень и способ очистки, умение правильно совместить в должной пропорции ингредиенты напитка. Если всё в совокупности сделано идеально, то достигается одна из главнейших целей – полное исчезновение из жизни того, что принято называть похмельным синдромом.

На золотой вершине

В общем, принимая во внимание количество конкурсантов и строгость судейской коллегии, легко можно себе представить цену победы. Да, борьба была жёсткой. Отнюдь не плохие результаты показали многие бренды. Здесь и небезызвестный «Русский стандарт», и успевший так же прыгнуть к вершинам успеха «Абсолют» в нескольких ипостасях, и «Finlandia». Да и сами «местные» отправили немало марок (география производства – от Лос-Анджелеса до Филадельфии).

Победу же, как говорится, «по полной» одержали прекрасно знакомые нашим покупателям «Хортица Платинум», получившая золотую медаль, и «Хортица Серебряная прохлада», завоевавшая, соответственно, медаль серебряную.

Кроме того, упомянутая торговая марка признана ни больше ни меньше как Best Buy – «Лучшей покупкой». Данное звание присвоено исходя из традиционного потребительского соотношения «цена-качество».

Нынешняя основная, скажем так, идея best buy проистекает из сложившейся в мире экономической ситуации. Её не назовёшь чересчур стабильной, и реакция покупателей это отражает. Мы вступили в период РАЦИОНАЛЬНОГО потребления. То есть готовы тратить меньше, однако – и это крайне важно – отнюдь не в ущерб собственному здоровью. И выигрывает только тот, кто мгновенно реагирует на данный вызов времени.

Два первых места в столь престижном соревновании – тому доказательство. Само собой, детища и безупречной работы всей команды, и отлаженного контроля качества, и применения самых последних инноваций, вполне справедливо считающихся революционными (как, в частности, разработки в сфере структурирования воды и применения структурированной воды в производстве напитков), но и про «остроту реакции» тоже не следует забывать.

Осталось самое главное – не почивать на лаврах. Не останавливаться на достигнутом. Конкурс показал наглядно: только выведение на рынок новинок и, соответственно, завоевание новых наград – вот путь к тому, чтобы признание было не переходящим.

В чём-чём, а в признании можно не сомневаться. Всё-таки чикагское «горнило» – в силу хотя бы исторических особенностей – одно из самых суровых в мире. А оно пройдено с прекрасными результатами.