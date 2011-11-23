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Складывать крылья – последнее дело

№ 46(287) от 24.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Складывать крылья – последнее дело

 

Законотворчество Государственной думы при подавляющем большинстве одной фракции все четыре года вызывало в лучшем случае недоумение читателей нашей газеты. 4 декабря грядут новые выборы. По мере их приближения в редакционную почту «Аргументов недели» и на сайт
www.argumenti.ru приходят письма с вопросами, и главный из них – о смысле прихода на избирательные участки. Разобраться с ними поможет гость главного редактора Андрея Угланова – заместитель председателя Комитета ГД, доктор юридических и доктор философских наук генерал-майор милиции Татьяна МОСКАЛЬКОВА.
- Татьяна  Николаевна, как вы считаете, в Госдуму попадают в результате демократических выборов или по спискам, которые составляются где-то «на небесах»?

 

– Поскольку индекс демократии в стране существенно снизился, политическая система формируется в значительной мере административными методами. Тем не менее мы не можем говорить, что демократия в России отсутствует и ситуация полностью управляема. Поэтому интрига сохраняется, и есть неожиданности. Сегодня в Кремле никто не может сказать точно, сколько голосов наберёт «Единая Россия». Действительно ли она возьмёт те 65%, которые ею заданы. И действительно ли «Справедливой России» нарисуют только 7–8%. Понятно, что цифра гораздо больше, но общественное мнение формируется именно так. Вопрос – насколько это законно?

– Общественное мнение формируют две «службы»: ФОМ (Фонд «Общественное мнение») и ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). Но если посмотреть на результаты голосования на сайте «АН» или на те 40 тысяч «за Левичева» в телепоединке на ВГТРК с лидером ЛДПР, которому ВЦИОМ отдаёт 10%, получаются нестыковки…

– Совершенно верно. Независимые опросы показывают, что рейтинг ЕР падает, а у СР составляет 11,5%. Сегодня очень важно не складывать ласты, идти вперёд на выборы и пытаться изменить прогнившее насквозь общество.

Общаясь со студентами, я поняла, почему они так пассивны. В конце лекции обычно спрашиваю: пойдут ли они на выборы? «Нет, – отвечают, – всё решили без нас. Победит ЕдРо, президентом станет Путин, премьером – Медведев. Власть всё обозначила, от нас ничего не зависит. Вот получить бы деньги на учёбу за границей и уехать. Там проще устроить своё будущее». То есть молодёжь готова жевать чужую жвачку, хотя уверена, что это очень вредно для здоровья. Парадокс.

– Сегодня ряд радиостанций обсуждает новость из Новосибирска и Курска. Там запретили плакаты с лозунгом «Россия без жуликов и воров», усмотрев в этом антипропаганду, направленную против партии «Единая Россия». Татьяна Николаевна, а в чём тут логика?

– Очевидно, лучше всех могли бы ответить те, кто составлял этот иск. Общий лозунг партии «Справедливая Россия» направлен против коррупции. Он против того, что наша страна на первом месте по хищениям имущества и бюджетных средств, рейдерским захватам. В эпоху социализма боролись с несунами. Теперь несуны уводят целые скважины. Да что там скважины – целые нефтяные реки!

Досье «АН»

МОСКАЛЬКОВА Татьяна Николаевна

Член Президиума Центрального совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками. Доктор юридических и доктор философских наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.

По роду своей деятельности занимается разработкой законов и других правовых актов, направленных на защиту прав и свобод человека, борьбу с преступностью, взаимодействует с Федеральным Собранием Российской Федерации. Участвовала в разработке более 70 законопроектов.

Более 20 лет служит в органах внутренних дел Российской Федерации, прошла путь от рядового референта до первого заместителя Правового департамента МВД России.

Генерал-майор милиции.

Вам не кажется, что сегодня в Лондоне на процессе Березовский против Абрамовича вершится суд над всем современным российским обществом? И не должны ли наши Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД по открывшимся фактам разворовывания страны возбудить уголовные дела?

– Надо признать, что наша правоохранительная система на обличительные публикации в СМИ реагирует крайне вяло.

– Да они никак не реагируют, пока не затронут их личные интересы. Когда мы в газете назвали некоего госдеятеля, при котором Московская область была вчистую разворована, меня затаскали по допросам. Публикации о том, как «тырят» бюджетные деньги и гнобят наши здравоохранение, образование, авиапром, сельское хозяйство, просто не замечают. Где гарантия, что на публикации о том, как Березовский с Абрамовичем «осваивали» страну, будет какая-то реакция?Даже федеральные телеканалы, кому сам бог велел обратить внимание на такой мировой скандал, стыдливо молчат – как будто находились «в доле».

– А ведь в УПК есть статья напрямую, указывающая на то, что публикация в средствах массовой информации является основанием, если факты подтвердятся, для возбуждения уголовного дела

– А если не возбуждают, что можно с ними сделать? Мы же не просто публикуем, мы предоставляем документы, подтверждающие факты, указанные в статье.

– Сегодня наша система такова, что можно обратиться в вышестоящий орган в той же следственной структуре.

– Но я и так обращаюсь к председателю ФСБ, председателю Следственного комитета и генеральному прокурору. Выше никого уже нет.

– Да, выше некуда, потому что нет парламентского контроля.

– Параллельно обращаюсь к президенту и премьеру.

– И что, не получаете никаких ответов?

– Получаем: «Ваши данные мы примем к сведению», «Ваши данные не подтверждаются».

– Не подтверждаются? Интересно, смогут ли так ответить, когда придёт обращение по поводу фактов, доказанных в Лондонском Верховном Суде? Когда в письме будет обращение к руководителям правоохранительных органов РФ с тем, что материалы, которые получили статус доказательств в рамках уголовного разбирательства в лондонском суде, могут стать предметом рассмотрения в российской правоохранительной системе для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту хищений в особо крупном размере российских ценностей.

– Президент – фигура, конечно, могущественная. Но он подобен дирижёру. Основное оперативное управление страной осуществляет премьер-министр. Каким, на ваш взгляд, должен быть этот человек с огромными полномочиями? Одна из партий предложила уже свою кандидатуру. На мой взгляд, спорную. Премьер по меньшей мере должен разбираться в том, что нужно огромной державе для её самостоятельного существования. Какие самолёты, какое вооружение, сельхозпроизводство и многое другое, причём своё, а не чьё-то. В вашей партии такой есть? Можете назвать хотя бы обойму тех, кто бы мог войти в правительство?

– Ситуация предрешённости выборов руководства страны абсурдна и недемократична. Поэтому обсуждать, насколько фигура Дмитрия Анатольевича на посту премьера соответствует ожиданиям общества, сегодня мне кажется преждевременным. Ещё не прошли выборы в Государственную думу, а вся страна обсуждает будущих президента и премьера, уже воспринимая их как данность.

– Нет – но именно в этом нас убеждают все центральные телеканалы. Поэтому всё-таки «Справедливая Россия» или вы лично можете назвать кого-то достойного?

– По известным причинам мне не хотелось бы никого называть.

– Вы боитесь за их будущее?

– Не исключаю этого. Но достойные люди в стране есть. Кроме моих однопартийцев –  тот же Сергей Вадимович Степашин.

– А вообще президентская форма правления подходит нашей стране? Или в России нужен канцлер, который управлял бы всей страной и которого избирает не население, а парламент?

– На мой взгляд, нужно сохранить систему президентского правления, одновременно усилив парламентские полномочия. Ввести парламентский контроль, парламентскую форму расследования. Сейчас всё ограничивается только депутатскими запросами.

– И такое было раньше. В 90-е депутаты могли запросто обратиться к любому министру: «Ну-ка, братец, доложи…», – и ведь докладывали.

– Кстати, изменения формы правления в Киргизии в сторону парламентской власти вызвали резкую критику теоретиков из президентской администрации. Это о многом говорит.

– Все знают, что в сегодняшней Думе прячутся и жулики, и воры. Многих уже разоблачили, некоторые даже в бега ударились. Почему преступники пользуются депутатской неприкосновенностью?

– Пока нет доказательной базы, так ставить вопрос преждевременно. Но само то, что Дума может привлекать своим иммунитетом неприкосновенности людей, которые ходят под уголовной статьёй, вызывает осуждение и беспокойство. Ни в одной стране мира нет такого широкого института депутатской неприкосновенности. На этой неделе я буду вносить в Думу законопроект о том, что депутаты, сенаторы, бывший президент, следователи, прокуроры (всего около двадцати категорий) имеют право на особый порядок защиты от уголовной ответственности только в случае, когда речь идёт о преступлениях, связанных с их полномочиями. Сбил пешехода, покалечил жену в пьяной разборке, похитил деньги – и речи не может быть о неприкосновенности: привлекать к ответственности в обычном порядке. Таков порядок во всех цивилизованных государствах.

– Но вернёмся к теме выборов. Не боитесь, что на участках начнут мухлевать с бюллетенями? У вас есть программа оперативного противодействия? Потом вряд ли удастся отсудить результаты. Иски оппозиции всегда оборачивались против неё же.

– Мы принимаем превентивные меры. Объединяемся с коммунистами, другими оппозиционными партиями. Обучаем наших наблюдателей, они должны быть готовы к технологиям, направленным на фальсификацию результатов. Укрепляем свой юридический корпус, который будет незамедлительно реагировать на нарушения законов. Налаживаем контакты с международными наблюдателями.

– Но их всего 50 – больше не пустили.

– Это определённый симптом неготовности государства к открытости перед мировым сообществом в плане проведения демократических выборов. Но мы будем бороться за честные выборы вплоть до Европейского суда.

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