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Какими могут быть инвестиции

№ 45(286) от 17.11.2011 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Екатерина ХОМЕНКО, Пекин, ноябрь ]

Какими могут быть инвестиции

В Пекине трехлетний малыш может узнать, как работает больница и «поработать» врачом

У маленьких жителей китайской столицы есть возможность получить представление о самых различных профессиях не из книжек и фильмов, и даже не из компьютерных игр, а попробовав их, как говорится, на себе. Пусть пока даже в форме обычной игры, но в обстановке, максимально приближенной к реальной.

Рассказать об этом детском городке в Пекине захотелось, вспомнив, как минувшим летом, приехав в Петербург в отпуск, я оказалась с трехлетним сынишкой в одном из гипермаркетов, где при входе мы увидели незамысловатую детскую игровую площадку. Обрадовавшийся ребенок ринулся в ее сторону в предвкушении веселых развлечений, но… Трехлетнего малыша, давно привыкшего к подобным игровым площадкам, остановила грозная тетя: «Мал еще, тут соображать надо…».

  «Небесный город», построенный для детей

В детстве мы играли «в магазин». Перегораживали песочницу доской, которая превращалась в прилавок, потом выставляли на нее все, что было под рукой, «продавщица» отвешивала нам в баночках песок, расплачивались, естественно, нарезанными бумажками или фантиками, а дальше — полная свобода фантазии и воображения! Вспомнилось все это потому, что довелось увидеть недавно своими глазами, как играют и познают разные профессии китайские дети.

О детском городке “Лань тянь чэн”, что в переводе с китайского означает “Небесный город”, мы слышали и раньше, но узнав от воспитательницы детского садика, что его обитателем может стать и наш трехлетний малыш, отправились туда, уже не задумываясь.

Действительно, а почему бы не дать попробовать ребенку получить великолепный шанс «примерить» на себя профессию того, кем он мечтает стать во взрослой жизни. А если еще не мечтает, то уж поиграть, например, в настоящего полицейского, пилота или пожарного тут можно в обстановке, максимально приближенной к реальной. В «Небесном городе» есть возможность испробовать более 100 различных профессий.

Впрочем, точнее будет сказать, не поиграть, а поработать. И вот почему. Для китайцев очень важно, что дети получают здесь практическое обучение через взаимодействие в команде. Поэтому и приходить сюда рекомендуют компаниями — группой детского сада, классом, — среди друзей детям гораздо легче познавать профессии.

Создатели «Небесного города» постарались объединить восточные и европейские подходы и идеи в образовании. Ребенок через игровой процесс познает общественный уклад, получает радость от работы и набирается мужества в преодолении трудностей. Полезно это и родителям, ведь они имеют возможность наблюдать за своими детьми в самых различных ситуациях. Дети придумывают свою историю и воплощают ее в жизнь.

Путешествие в страну 100 профессий началось

Началось оно, естественно, с входного билета. За ребенка нужно было заплатить 200 юаней, билет для взрослого —100. (В рублях за три билета — 2000). Мы получили карту города и начальный капитал в 50 игровых е­юаней, с которыми и отправились оформлять малышу специальный паспорт.

 

С первых шагов по территории города (а его площадь — около 19 000 м2!) нас приветствовали животные­талисманы комплекса — Ланьлань и Тяньтянь. Их изображения повсюду: на карте города, паспорте, рабочих и банковских карточках, игрушечных банкнотах.

Сначала мы решили просто погулять по его улицам. Прошли мимо отделения Почты Китая, CITIC банка, компании CITS (ведущий туроператор Китая), отделений скорой помощи United Family Healthcare, офиса Air China. Всюду вывески и логотипы крупнейших фирм. В одном здании телецентр, в другом — радиостанция и редакция журнала. Заглянули мы и в автомастерскую и на фондовую биржу (это , конечно, уже для подростков), зашли в торговый центр, где все совершенно по­настоящему. Только вот покупатели и продавцы — дети. Попалась нам по дороге и киностудия, где дети играли в съемки сериала. Конечно, не просто играли, а в процессе игры им рассказывали, как снимают настоящее кино в «Лань тянь чэн».

Паспорт «Небесного города» нужно было оформить обязательно, потому что в нем, как в настоящем документе, указаны имя и фамилия ребенка, его пол, место и дата рождения, место и дата выдачи, контактные данные. На страницах этого документа ставится отметка о каждом рабочем опыте, который ребенок приобрел в «Небесном городе».

Перед тем, как выбрать профессию и поработать, нужно заглянуть и в банк и положить игровые деньги на счет. Открывают его в CITIC банке тоже по­настоящему! Оператор задает необходимые вопросы, малыш­клиент, если может, отвечает, а если нет — ему помогают родители.. На счет можно положить минимум 10 е­юаней. Все квитанции и пластиковые карточки — как во взрослой жизни, ребенку даже сообщают пин­код его карты. Так что по мере надобности он может снимать е­юани в банкоматах «Небесного города» или расплачиваться карточкой.

Ну а теперь — за работу!

Возле каждого «рабочего павильона» есть стенд, на котором подробно расписано, как и чему тут научат, какие обязанности придется выполнять. Как правило, «на работу» берут с 5 лет, но и более маленьким не отказывают: просто обучающий персонал рассказывает трехгодовалому малышу о работе, например, пожарного, больницы в самой упрощенной и доступной для него форме.

Начали мы, как и собирались, с работы в «больнице». Игра в доктора у нас — самая любимая. За огромной стеклянной дверью было видно, как нашего сына встретили, одели в белый халат и шапочку, дали фонендоскоп. В палате лежал вполне реальный манекен, которого предстояло «лечить». Задания самым маленьким давали, конечно, простые: отвезти «больного» на коляске на рентген или перевязку, взять кровь на анализ…. А вот более старших водят в операционную, где на манекене показывают, как идет операция. Желающие даже сами могут «покопаться» в брюшной полости. Полное же изумление настало в тот момент, когда к дверям больницы приехала настоящая машина «скорой помощи», и к ней в сопровождении «инструктора» вышел наш сын со своей подружкой­медсестрой такого же возраста. Оказывается, в больницу сообщили, что на улице «Небесного города» какой­то мальчик сломал ногу, поэтому его нужно срочно доставить в больницу. За ним и отправилась наша бригада врачей под вой сирены. «Больного» привезли быстро, и «врачи» скрылись за дверьми «приемного покоя». Вернулся из больницы наш Сережка довольным: и больного вылечил, и за работу 10 е­юаней получил. Именно так, по­взрослому!

В этом чудо­городе можно не только работать и получать вознаграждение за свой труд, но и, например, съесть собственноручно приготовленную пиццу или мороженое, купив их компоненты за все те же игрушечные деньги. Малышей проинструктировали, как правильно готовится этот сладкий десерт и дали возможность сделать все с помощью настоящего оборудования! Мороженое сына нам очень понравилось!

На е­юани можно купить и поделки, которые изготовили посетители города в одной из творческих мастерских, или просто унести домой, чтобы воспользоваться ими в следующий раз.

В тот день наш сын побывал полицейским, пожарным, посидел в кресле пилота настоящего Боинга­727, который стоит при входе в «Небесный город». Самолет ранее принадлежал американской баскетбольной команде Lakers. Внутри самолета установлены специальные тренажеры, имитирующие взлет, полет и посадку почти так же, как тренажеры для настоящих пилотов. Мальчишек, одетых в форму пилотов, от этого тренажера не оторвать, ну а девочки, естественно, изображают стюардесс Air China. Узнал сынишка и об обязанностях досмоторщика багажа в аэропорту. Естественно, каждый раз приходилось надевать соответствующую форму. На «пожар», как и положено, он поехал в специальной форме и шлеме с защитным стеклом. И вода лилась из его водяной пушки на мигающее красными огнями здание самая настоящая... Главное, что маленькие пожарные, сняв форму, остались совершенно сухими!

К концу дня в паспорте сына появилось немало записей об испробованных профессиях, пополнился и счет в банке, а уж о восторженных впечатлениях и говорить не приходится…

СПРАВКА

В 1999 году мексиканский предприниматель Хавьер Лопез Анкона открыл первый в мире профессионально­образовательный детский город Kidzania. Идея проста — создание безопасной, удобной, специально оборудованной игровой площадки для получения профессиональных знаний детьми с 3 лет!

Проект быстро стал популярным во всем мире, особенно в Азии. Тесное сотрудничество с сотней крупнейших мировых компаний­спонсоров дало возможность так оборудовать игровые площадки, что их вполне можно принять за реальные объекты городской инфраструктуры.

Китай не стал дожидаться появления первого Kidzania в Шанхае, и еще в 2007 году государство стало активно поощрять создание в Поднебесной подобных центров своими силами. Первый открылся в том же 2007 году в Ханчжоу. Его общая площадь составила 7000 м2. Затем в 2008 году появляются «города» в Шанхае, Пекине, Тяньцзине, Чанше (Хунань), а в 2010 году — в Сучжоу и Нанькине. Изначально крупнейшим в Китае «детским городом» был пекинский — 15 000 м2, 50 различных игровых площадок, около 70 профессий.

«Небесный город» (蓝天城) EECity (Enjoy Employment City), открывшийся в январе этого года, — самый большой не только в Китае, но и во всей Азии. Этот проект обошелся создателям в 30 000 000 юаней, что равно примерно 4 700 000 долларам США.

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