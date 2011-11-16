Александр Стриженов родился в семье известного актёра Олега Стриженова и, конечно, не смог далеко уйти из профессии. Всенародную известность ему принесла работа на ТВ. Почти 10 лет он вместе с женой Екатериной Стриженовой вёл программу «Доброе утро» на ОРТ. Но любовь к творчеству взяла своё, и Александр ушёл в кино. Как режиссёр снял фильмы: «Упасть вверх», «От 180 и выше», «Любовь-морковь», «Юленька», как актёр сыграл в фильмах: «Самка», «Кошечка», «Статский советник» и др.

- Александр, свой фильм «Самоубийцы» вы презентовали в июне, но в прокат он так и не вышел…

– Прокат перенесли на 1 марта. Пусть с нами начнётся весна! «Самоубийцы» – это комедия, и речь в фильме, как вы понимаете, пойдёт о людях, которые пытаются покончить с собой. В последние 20 лет мы имеем жуткую статистику: около 800 тысяч россиян покончили жизнь самоубийством. Мы потеряли большой город! По самоубийствам среди взрослых мы находимся на втором месте в мире, а среди подростков – на первом!

– Вы решили взять на себя воспитательную функцию?

– Кино должно не только развлекать, но и воспитывать. Именно поэтому его и называют «важнейшим из всех искусств». Есть такой негласный актёрский закон: нельзя играть трагедию серьёзно, а комедию весело. Вот мы и решили посмеяться над страшным. В лёгком жанре серьёзные мысли доходят быстрее. Все вроде бы повеселились и в то же время задумались. В «Самоубийцах» у нас собралась большая и весёлая компания: Алексей Воробьёв, Евгений Стычкин, Оксана Акиньшина, Вилле Хаапасало, Марат Башаров, Гоша Куценко, Миша Полицеймако, Виктор Супрун…

– В своё время с Екатериной Стриженовой вы вели «Доброе утро» на ОРТ. Вы сильно переживали, когда вас попросили уйти?

– У меня был конфликт с руководством «Доброго утра». Я приступал к съёмкам фильма «Любовь-морковь», и это было интереснее, чем программа. К тому же она уже тогда превратилась в журнал для домохозяек, и в этом формате я себя не видел. Поэтому не переживал.

– Вашему отцу Олегу Стриженову нравятся ваши фильмы?

– Лишь на четвертом фильме я как режиссёр снискал похвалы папы. Комедия не его жанр, он всегда считал этот жанр низким. А фильм «Юленька» произвёл на него впечатление и эстетическое, и эмоциональное.

– Как-то за лживую статью о разводе вы отсудили у одного известного издания миллион. Кто был инициатором: вы или Екатерина?

– Кате надоела эта ситуация. К сожалению, наши коллеги не воспользовались этой историей. Нами был создан определённый прецедент, до этого люди выигрывали в суде максимум 100 тысяч. Я устроил пресс-конференцию, на которой сказал: «Если таких исков к издательству будет 20–40 в месяц, то им будет невыгодно врать». Прошли годы, но ничего не изменилось. Правда, сейчас это будет меняться на законодательном уровне. «Жёлтая» пресса заволновалась, говорит, если ей не дадут залезать в личную жизнь звёзд, то она залезет в налоговую. Но с конвертами никто уже не работает, все стали «индивидуальными предпринимателями».

– На что вы потратили этот миллион?

– Мы перечислили деньги на операции больным детям.

– Как-то ваша жена сказала: «Со мной живут два человека: одного я люблю, а другого, близнеца, мне хочется задушить». У вас тоже такие мысли появляются?

– В любой семье случаются конфликты или разногласия. Понятно, что все мы люди эмоциональные и иногда преувеличиваем. Хочется ли мне иногда задушить Катю? (Смеётся.) Ну как я могу, она же мать моих детей! Другое дело, что некоторые её качества меня раньше дико раздражали. Например, бардак в женской сумочке. Попросишь что-то достать из сумки, и Катя будет это искать очень долго. Значит, в этой сумке нет порядка и много лишних вещей. Подбирая очередную сумку к своему наряду, она может высыпать, не глядя, всё содержимое из одной сумки в другую. Правда, сейчас меня это не очень раздражает, видимо, привык.

– Ещё ваша жена сетует, что вы дочерей балуете и покупаете им всё, что ни попросят…

– А как же иначе? Вот младшая, Александра, у нас модница, шопоголик. Она знает, что меня легче раскрутить. У нас была очень смешная история. Катя сказала, что с мороженым на сегодня надо завязывать. Мы как-то отделились от компании и остались вдвоём с Александрой. И она всё-таки выпросила у меня мороженое. Ладно бы, съела тихо, и никто об этом не узнал, но она умудрилась заляпать себе платье. Я говорю: «Ну, теперь мы точно спалились». Саша: «Что же делать, что же делать?!» Пришлось покупать ей новое платье. (Смеётся.) А Настя уже живёт самостоятельно, выучилась на дизайнера и сама планирует свой бюджет.

– Писали, что Настя познакомила вас со своим женихом. Свадьба скоро будет?

– Думаю, на следующий год. Жениха зовут Пётр, он москвич и учится сейчас на финансиста в Бостоне. Они познакомились на курорте четыре года назад, и это переросло в серьёзные отношения.

– Когда появятся внуки, вы разрешите им называть себя дедушкой?

– Будет очень смешно стать дедушкой в моем «нежном» возрасте! Но, конечно, разрешу, не проблема.