Свидание с бозоном Хиггса

Чем могут гордиться Россия и россияне помимо Ледокольного атомного флота? Помимо Федеральных ядерных центров в Сарове и в Снежинске? Помимо разработок в области «мирного атома»? Несомненно, наличием таких престижных высших учебных заведений, как МИФИ – с 2009 года – Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) – МИФИ.

Слава об этом вузе гремит по всему миру, и не только потому, что к его возникновению приложил руку Игорь Курчатов. И даже не потому, что в МИФИ в своё время учились будущие атомные министры Виктор Михайлов и Александр Румянцев, а также космонавты Николай Рукавишников и Сергей Авдеев. МИФИ знаменит не только своими выпускниками с яркой биографией: этот институт, по сути, почти 70 лет определяет развитие всей страны.

«Дорогу осилит идущий» – таков девиз, начертанный на «челе» НИЯУ. Заметим, что сегодня ядерный университет – опорный вуз государственной корпорации «Росатом». ГК на площадках ядерного университета проводит Дни карьеры Росатома. Очередные Дни карьеры прошли 11–12 ноября во всех филиалах ядерного университета. Для чего это нужно?

Факультет трубок и взрывателей

Немного истории. Институт был заложен в очень трудное для страны время, в 1942 году. Он был создан на базе Московского завода боеприпасов. И получил название – Московский механический институт боеприпасов. Институту были переданы здания на улице Кирова, 21 (ныне – улица Мясницкая). Студенты получили 9 аудиторий, 13 кабинетов, два чертёжных зала, слесарную и механическую мастерские, спортзал. В зале под стеклянной крышей была поставлена 75-миллиметровая пушка. Отопление, водопровод и канализация не работали. Свет включали на 4 часа в сутки. Но в институте были сразу организованы три факультета: факультет трубок и взрывателей. Факультет снарядов, мин и авиабомб. Факультет патронов и гильз.

В 1946 г., после взрывов в Хиросиме и Нагасаки, в институте был создан секретный инженерно-физический факультет. «Крёстным отцом» факультета стал нарком боеприпасов Борис Ванников. В 1953 г. название факультета было перенесено на весь институт. Специалистов уже новой формации готовили на новых кафедрах: физико-энергетических установок (академик А. Лейпунский), теоретической ядерной физики (академик И. Тамм), разделения изотопов (академик М. Миллионщиков), физики взрыва (академик Н. Семёнов), квантовой электроники (академик Н. Басов).

В разные годы в МИФИ работали лауреаты Нобелевской премии Илья Франк, Павел Черенков, Андрей Сахаров. Мифисты сдавали знаменитый теоретический минимум по физике лауреату Нобелевской премии Льву Ландау. Многие поколения мифистов участвовали в популярных в среде физиков научных семинарах лауреата Нобелевской премии Петра Капицы, работали в лабораториях лауреата Нобелевской премии Александра Прохорова.

Заметки на полях Потребность атомной отрасли в выпускниках: 11% – атомные станции и установки; 8% – ядерные реакторы; 35% – 12 целевых специальностей; 46% – прочие специальности. Набор выпускников вузов для атомной отрасли с 2010 до 2015 года возрастёт по ключевым и целевым специальностям в 4 раза. Росатом ведёт набор выпускников по 200 специальностям. 13 вузов Росатома обеспечивают 90% набора по ключевым специальностям. НИЯУ МИФИ – 25%. За последние три года более 5 тыс. молодых специалистов Росатома получили помощь в приобретении (или улучшении жилья).

Планетарная модель атома

Для пояснения нынешней структуры университета сами физики используют аналогию с «планетарной моделью атома». Ядро вуза составляет факультет экспериментальной и теоретической физики (Т). Вокруг ядра на разных «энергетических уровнях» вращаются «электроны» – другие факультеты МИФИ. Физико-технический факультет (Ф) почти неотделимо связан с «ядром» и представляет все виды ядерной технологии и техники. Факультеты автоматики и электроники (А), кибернетики и информационной безопасности (КиБ) и другие учебные подразделения – это «валентные электроны», которые вступают в «химические связи» с множеством других направлений научно-технической (и прочими видами) деятельности.

И заблудиться тут сложно: всё гениальное – просто!

Аргумент президента РАН МИФИ – особый институт для РАН. МИФИ демонстрирует яркий пример того, как можно использовать средства на благо науки.

Маркетолог или дозиметрист?

Дни карьеры, организованные Росатомом, собрали немало гостей. Глава Росатома выступил с лекцией: «Стратегии развития Росатома до 2030 года с учётом опыта Фукусимы». Прежде всего из выступления следовало: мир от атомной энергетики отказываться не собирается. И работа самого Росатома – тому подтверждение: после событий на АЭС «Фукусима» уже заключены контракты на строительство атомных станций в Китае, Беларуси и Бангладеш.

– Мы стремимся быть мировым технологическим лидером, – заявил Сергей Кириенко. – В атомной отрасли лидерство по запасам урана, по выработке энергии, по количеству построенных станций не работает! Работает только технологическое лидерство: если ты не обладаешь инновационным потенциалом, интеллектуальным превосходством и технологическим лидерством, всё остальное «лидерство» ты растеряешь мгновенно. Система образования – принципиально важный вопрос для развития любой страны. А для атомной отрасли это – основа основ. Мы работаем не за счёт природных ресурсов или активов, потенциал корпорации определяется и будет определяться интеллектом и знаниями людей.

Ещё недавно ситуация с подготовкой персонала для предприятий Росатома выглядела не лучшим образом. Средний возраст сотрудников отрасли был 47 лет. У докторов наук он перешёл за отметку «60». Система обучения в отрасли переживала тоже не радужные времена. К примеру, в Обнинском институте атомной энергетики ликвидировали специальность дозиметрист. Вместо нужных атомных профессий стали готовить мерчендайзеров-маркетологов.

Но сегодня эти позорные метаморфозы уже в прошлом.

Сколько-сколько?

Студенты интересовались у г-на Кириенко, на какие зарплаты они могут рассчитывать. Сергей Кириенко пояснил: стартовая зарплата молодого специалиста на предприятиях – 30–50 тыс. руб., выше – у военных атомщиков как компенсация за некоторые ограничения, связанные с секретностью. Немало платят и работникам АЭС, которые имеют региональные доплаты: атомщики на Кольском полуострове могут получать и 100–110 тыс. рублей.

– Многие из молодых специалистов работают не только в России, но и по всему миру – от Австралии до США, – объяснил С. Кириенко.

И сегодня для молодых специалистов Росатом предлагает широкий выбор мест работы: в Днях карьеры приняли участие более 50 предприятий атомной отрасли. Среди них – Росэнергоатом, Атомэнергомаш, Атомстройэкспорт, ОАО «ВНИНМ им. А.А. Бочвара», ЗАО «ХК Петрозаводскмаш», Топливная компания Росатома «ТВЭЛ», ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», Федеральный ядерный центр «Всероссийский НИИ экспериментальной физики в Сарове» и другие.

Традиционно Дни карьеры посещают 3–5 тыс. человек: выпускники прошлых лет и студенты старших курсов всех факультетов МИФИ, а также студенты других вузов. Все они могут получить профессиональную консультацию по вопросам трудоустройства, практики, стажировок, узнать о вакансиях. Открыт и работает интернет-портал career.mephi.ru.

Из досье «АН» Питер Хиггс – британский физик. Появление бозона предсказал ещё в 1960 году. Бозон – элементарная частица. Название дано по имени физика Шатьендраната Бозе (Индия).

Оцифрованная программа развития

Сергей Кириенко на встрече со студентами пояснил, что госкорпорация «Росатом» является уникальной в своём роде, поскольку это одновременно – и бизнес-компания, и орган госуправления. И сегодня существует оцифрованная программа развития компании, согласно которой к 2030 г. выручка ГК должна достичь 60 млрд. долларов. Сегодня этот показатель составляет 15 млрд. долларов. К 2015 г. Росатом должен выйти в мировые лидеры по запасам урана. Выработка электроэнергии атомными электростанциями страны уже составляет 17% от общей выработки электроэнергии. Г-н Кириенко сообщил также, что в России успешно работают 5 атомных ледоколов. Они проводят караваны судов по Севморпути. Принято решение построить ещё 3 атомных ледокола, способных проходить ледовые поля Арктики трёхметровой толщины с крейсерской скоростью.

Планы, прямо скажем, атомные.

Гелий-4 и эксперимент «Алиса»

У МИФИ есть немало достижений, которыми можно гордиться.

– Это открытия в области фундаментальной ядерной физики, – рассказывает ректор Михаил Стриханов. – В 2011 году сделано открытие на американской установке в Брукхейвене. Было открыто самое тяжёлое антиядро – гелий-4. И российские учёные, в том числе МИФИ, участвовали в этом очень плотно. Второе открытие по фундаментальной физике – открытие, связанное с обнаружением бозона Хиггса. Бозон Хиггса – это вторая частица, которая служит основанием так называемой стандартной модели строения вещества. Иными словами – если бозон Хиггса не обнаруживается, значит, всё, что наработали люди за 40 лет, придётся кардинально менять. В эксперименте «Алиса» в ЦЕРНе почти зачеркнули возможность существования «Хиггса», потому что сузили энергетический диапазон до очень малых размеров. То есть если в этом диапазоне он не будет обнаружен, всю классическую теорию строения вещества надо менять.

Похоже, что российские физики ещё не раз заявят об открытиях мирового уровня.