Журналист – не политтехнолог

Газета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России «Союзное вече» в ноябре празднует своё 10-летие. Все эти годы газета помогала политикам России и Беларуси восстанавливать разорванные связи, формулировать объединительные идеи и была трибуной для тех, кто верит в необходимость сохранения единого культурного, экономического и информационного пространства. Сегодня в гостях у «АН» главный редактор «Союзного вече» – Татьяна ХУДОБИНА-ЗЕМЛЯНСКИХ.

- Татьяна Николаевна, газета «Союзное вече» учреждена Парламентским Собранием Союза Беларуси и России и делается силами россиян и белорусов. Не затрудняет ли такая сложная конструкция творческий процесс?

– Во-первых, это уникальный межгосударственный, межпарламентский и, по сути, дипломатический проект, что накладывает ряд ограничений. Каждый номер готовится из материалов российских и белорусских журналистов – управлять такой редакцией действительно непросто. Но даже в таком формате можно быть журналистом, а не политтехнологом – вы ведь на это намекаете?

Сложилась целая отрасль СМИ, работающих на основе государственного заказа. Хорошо, если это понимается как заказ социальный. Ведь миссия журналиста – служить обществу, формировать гражданское самосознание, да и просто – как в русской литературе – проявлять сочувствие к своим соотечественникам. Мне кажется, что всё это есть в нашей газете. Мы так определяем её направление: демократическая – то есть для народа и в интересах народа, патриотическая – поскольку мы пытаемся сохранить наше общее Отечество, и прогрессивная – потому что вокруг газеты сформировался клуб политиков и экспертов, которые способны не только анализировать сегодняшние проблемы, но и прогнозировать будущее. Особенно важно, что наши коллеги в Беларуси и мой «каунпартнёр» Владимир Андриевич, с которым мы руководим редакцией на основе паритета, одинаково понимают наши цели.

– А каким оно вам видится – это будущее?

– Вы знаете, ирония здесь не совсем оправдана. От нашего настроя на будущее зависит многое. Мне очень нравится идея французского политолога Доминика Моизи о том, что будущее нации зависит от тех эмоций, которые накапливаются в обществе. Его последняя книга так и называется «Геополитика эмоций». Миром и народами движут три главные эмоции – страх, унижение и надежда. Что из этого будет превалировать в общественном настроении, такое будущее мы и получим. СМИ аккумулируют эти эмоции, значит, и мы, журналисты, работаем на будущее. Вы бы что из трёх настроений выбрали?

– Страха и унижения в нашей истории хватало, хотелось бы надежды…

– Вот и я о том же. Кстати, политикам нужно задумываться над тем, какие эмоции в обществе вызывают те или иные их поступки – разочарование, уныние или всплеск энтузиазма и торжество справедливости.

– Я знаю, у вас украинские корни – дед из «тамошних» казаков. Когда перемещаетесь по нашим прежде братским республикам, вы чувствуете себя в своей среде или в чужой?

– В Беларуси – как дома. Свои люди с совершенным взаимопониманием. А вот на родине предков, по-моему, ещё многие увлечены юношеским стремлением отстоять свою непохожесть. Словно человек из глубинки вырвался в другую столичную среду и начинает чураться своих родичей. И когда братья-славяне от политики начинают стесняться своего происхождения, доходит до смешного. Историю переписывают, классиков перевирают, лишь бы стереть с лица всё чуждое, то бишь русское. Но сколько ни три – всё равно не отличишь одного от другого. А уж француза или англичанина тем более из нас не сделаешь. Прямо анекдот, что происходит вокруг крупнейших литературных имён, когда их пытаются прикрепить к знамёнам национализма: «Мало того шо москали газ не дають, так ще и Шевченко забирають!» Я филолог по первому образованию, и меня живо задевают все эти дискуссии. Кому принадлежит Гоголь, если он родился на Украине, писал на русском, а жил в Италии? Кто такой Тарас Шевченко – великий украинский поэт или самобытный русский писатель? В моём сознании и то и другое существует вполне органично и совсем не требует для соединения частицы «или». Мы когда-то соединили в себе множество культур – что ж теперь отказаться от такого богатства?

– Каковы перспективы у газеты в связи с новыми интеграционными тенденциями: Таможенный Союз, в перспективе – Евразийский Союз?

– А мы все эти годы транслировали именно эти идеи. Мы вовлекали в наши дискуссии украинских экспертов, держали в поле зрения ситуацию в Казахстане. Сейчас на страницах газеты активно обсуждаются «месседжи» Владимира Путина, Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева о перспективах и конечной цели интеграции. Кто сказал, что «Союзное вече» – это вече только двух народов? Мы приглашаем к нашему всенародному разговору всех соседей. Было бы здорово, если бы мы сумели удержать в интеграционном поле Украину. Сложная задача, но, на мой взгляд, не безнадёжная. Её надо решать. Иначе можем стать больше «азийским», чем «евразийским» союзом. Потеря Украины будет означать наш дипломатический провал. Как выпускница Дипакадемии МИД, я вижу реальные предпосылки для усиления центростремительных тенденций. У нас очень профессиональный зрелый коллектив, и мы готовы подставить плечо в этом деле нашим дипломатам.

– «Союзное вече» существует в мультимедийном формате. На вашем сайте регулярно появляются видеоинтервью с героями публикаций. Не можете оторваться от своего телевизионного прошлого – вы ведь много лет были ведущей программы «Вести»?

– Скорее – желание посоревноваться с медийным магнатом Мэрдоком. Когда услышала его фразу о том, что газеты без ТВ умрут, а выживут только конвергентные редакции, решила сделать такую редакцию – хотя бы в миниатюре. Спасибо учредителям и союзным парламентариям. Они оказались людьми современными, и меня поддержали. Сейчас у нас создана творческая площадка в Российском государственном гуманитарном университете, доцентом которого я являюсь, и мы готовим для себя специалистов, которые универсальны и могут работать в традиционных газетах, на радио и ТВ, а также в интернет-изданиях.