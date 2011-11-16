Золотая середина жизни

В первые дни ноября в Москве произошло событие, без преувеличения, уникальное. Пожалуй, впервые у нас так много и с пристрастием говорили о проблемах людей старшего поколения: Проект «50 ПЛЮС» провёл свою первую Форум-выставку «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста». Корреспондент «Аргументов неделi» встретился с председателем оргкомитета Проекта «50 ПЛЮС» Марией САЛУЦКОЙ.

- Мария, судя по размаху выставки, многочисленным отзывам её участников и посетителей, можно говорить об успехе. Поздравляю! Если честно, я с удивлением узнал, что и само это масштабное мероприятие, и весь проект – сугубо частная инициатива, а именно ваша.

– За поздравление спасибо! Мероприятие действительно удалось. 15 тысяч посетителей – это успех, особенно если учесть, что выставка проходила в будние дни. Что касается идеи её проведения и самого Проекта, расскажу вам, с чего это началось. У меня в Австрии есть подруга Элизабет Смагин. Она постарше меня. 20 лет назад Элизабет основала в Вене выставку товаров и услуг для людей зрелого возраста, которая с успехом проходит и сегодня. И всегда очень вдохновенно рассказывала о своём детище, не раз приглашала приехать посмотреть. Однажды я взяла свою маму, дочь, и мы отправились в Вену на эту выставку. Она меня потрясла! Я загорелась идеей провести что-то подобное и у нас.

Но вскоре выяснилось: в нашей стране товаров для комфортной жизни людей зрелого и старшего возраста производится чрезвычайно мало, не говоря уже о тех, которые ориентированы на старшее поколение. Можно было бы продвигать какие-то услуги для категории «50 +», добиваться скидок. Когда я начала стучаться в разные двери в поисках поддержки этой идеи, столкнулась с тем, что многие предприниматели не видят масштабов и особенностей этой рыночной ниши! Надо мной откровенно смеялись: «Какие скидки? О чём вы говорите? О стариках? Да откуда у них деньги?» Поэтому идея выставки трансформировалась в идею Форума-выставки. Чтобы ещё и поговорить о проблеме отсутствия товаров и услуг. Обратить на неё внимание общества, попытаться сломать российские стереотипы восприятия людей пожилого возраста. Вот так 15 февраля этого года родился наш Проект «50 ПЛЮС».

– Кстати, почему именно «50 ПЛЮС», почему не 60–70–80?

– 50 лет – некий условный рубеж, когда человек начинает задумываться над тем, как он проведёт вторую половину жизни, чем будет заниматься. Мы хотим открыть новые возможности для этих людей. Проект призван привлечь внимание государства, предпринимателей к этой проблеме. Наш бизнес должен понять: люди категории «50 +» – это треть страны (а через 10 лет их будет ещё больше); это огромная ниша. Говоря о товарах и услугах для них, мы не имеем в виду какую-то благотворительность. Вовсе нет! Это вещи, которые будут востребованы.

Тут важно учесть и другое, цифра «50» никак не связана с возрастом выхода на пенсию. А цифра «60» напрямую с ним связана. И если говорить о том, что настоящая жизнь начинается после 60, то это можно рассматривать как призыв к повышению пенсионного возраста, а этим наш Проект не занимается. Кстати, на это обращали внимание участники Форума и посетители нашего сайта.

Факты о выставке Выставку посетили 15 тысяч человек. Было представлено 120 экспонентов. На выставке было проведено более 150 мастер-классов и семинаров. Около 2 тысяч посетителей выставки получили бесплатные консультации врачей, юристов, психологов и экономистов. Более 500 человек прошли бесплатную диагностику здоровья. Было роздано 500 килограммов конфет от компании «Объединённые кондитеры». Компания BMW на своём стенде продала 2 мотоцикла. Около 1000 человек приняли участие в обучающих семинарах на стенде ОАО «МегаФон». Темы: «Осторожно: мобильное мошенничество!», «Компьютерная грамотность».

– Теперь, после того как первая Форум-выставка проведена, вы можете прогнозировать, что бизнес обратит внимание на людей категории «50 +»? И увидит в них потребителей своих товаров и услуг?

– Нам удалось заинтересовать проектом очень многих людей. Не стану скрывать: 80% тех, кто поверил в проект, поверили мне лично. Друзья подставили плечо, их компании стали экспонентами. И многие загорелись идеей поддержать тех, кому за 50. Например, среди наших партнёров есть компании, которые напрямую ничего не производят для людей зрелого возраста. Но они с нами. Генеральный директор Forum Properties Андрей Баринский так и сказал: «Я делаю это ради своих родителей, да и ради своих детей». Председатель правления инвестиционной компании O1 Properties Дмитрий Минц и президент банка «Огни Москвы» Мария Росляк тоже оказывают проекту всестороннюю поддержку, потому что для них понятия «связь поколений» и «уважение к старшим» – не просто слова, а жизненное кредо. Или взять ОАО «МегаФон», который присоединился к нашему Проекту, несмотря на то что весь маркетинг у них «заточен» на молодёжь. Кстати, выступление директора по связям с общественностью ОАО «МегаФон» Петра Лидова, который рассказал о зарубежном, в частности китайском, опыте уважения к старшим, было одним из самых интересных на Форуме.

Нам удалось найти сторонников не только среди бизнесменов. Государственные структуры обратили на нас внимание. Так, председателем Попечительского совета Проекта стала зампред Совета Федерации Светлана Орлова. Поддержку нам оказали Татьяна Голикова, министр здравоохранения и социального развития, сенатор Зинаида Драгункина, президент ТПП РФ Сергей Катырин, правительство Москвы в лице Владимира Ресина, Людмилы Швецовой, Владимира Петросяна, Марины Оглоблиной, Владимира Черникова. Спасибо им огромное!

Прямая речь Елена НИКОЛАЕВА, заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», член Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека; член попечительского совета Проекта «50 ПЛЮС». – Социальные проекты – это совершенно особый пласт деятельности, который, исходя из их сути и предназначения, нельзя уравнивать с другими производственными видами деловой активности. Не всё поддаётся строгим расчетам. Жизнь показывает: многие важные социальные проекты – прерогатива гражданского общества, они занимаются проблемами, пока не включёнными в компетенцию государственных органов. Это, в частности, относится к Проекту «50 ПЛЮС», который на самом деле решает задачи государственного масштаба, ставя своей целью продлить активное долголетие людей старшего поколения.

– Есть шанс, что ваш Проект обретёт статус государственной программы?

– Не думаю. В кулуарах Форума один из его участников сказал: «У вас, Мария, всё потому получилось, что вы человек со стороны, а не представитель какой-то профессиональной сферы или госструктур». Он прав. Будь я, скажем, медиком, врачи бы в мой проект не пришли: просто потому, что увидели бы своего конкурента. То же самое случилось бы, будь я политиком. А так – есть просто представитель гражданского общества, предприниматель Мария Салуцкая и команда её единомышленников. И ещё один нюанс. В нашей стране как-то так получается: едва программа приобретает статус государственной, она попадает в бюрократические жернова, и её реализация очень сильно затягивается, поэтому я считаю, что госпрограмма – это не наш путь. А вот какие-то гранты, субсидии от государства не помешали бы, потому что дело мы делаем, по сути, государственное.

– Гранты – на что?

– У нас огромные планы. Выставка прошла, большое дело сделано. Но это не значит, что тем всё и ограничится. Уже на днях на нашем сайте заработает специальная краудсорсинговая платформа. Там можно будет найти всю информацию о предложениях для людей категории «50 +» в рамках нашего проекта – это касается и работы, и обучения, в том числе получения новой специальности. Словом, мы намерены стать агрегатором того, что уже есть для людей зрелого возраста. Планируем создать ассоциацию для представителей бизнеса. Ну и, конечно, ожидается цикл ежегодных мероприятий с форумами, круглыми столами, конференциями и специальными премиями. Когда пройдёт следующая выставка, кстати, уже известно: она откроется в очень красивую дату 12.12.2012. И надеюсь, станет ещё более представительной, чем в этом году.

– Мария, вы верите, что благодаря вашему Проекту отношение общества к людям зрелого возраста изменится?

– Если бы не верила, не бралась бы за всё это. Работа уже проделана титаническая. Знай я в феврале, с какими трудностями придётся столкнуться, какие стены пробивать, скольких скептиков переубеждать – наверное, не стала бы этим заниматься. Но на выставке, выслушав огромное количество благодарных отзывов от посетителей и наблюдая, как загораются глаза людей, поняла, что делаю очень нужное и важное дело.

Речь, по сути, идёт о межпоколенческом диалоге, о проблеме отцов и детей, решение которой вполне по плечу гражданскому обществу.