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Московское метро – от проблем уходим в область

№ 45(286) от 17.11.2011 [«Аргументы Недели », Валерий САМОЙЛОВ ]

Московское метро – от проблем уходим в область
www.liveinternet.ru

Пока на улицах столицы автомобильные пробки становятся всё более и более привычным делом, московский метрополитен год от года неумолимо движется к тотальному коллапсу. Уже сегодня метро явно не справляется со своей задачей. Столичная подземка, планировавшаяся в советские времена, столкнулась с резким, устойчивым ростом числа пассажиров – только за последние восемь лет население Москвы увеличилось на 11%. До 40% линий метрополитена работают в условиях перегрузки, буквально на пределе своих возможностей.

Московские власти считают, ситуацию может спасти увеличение протяжённости линий метро. По мнению главного архитектора московского института ОАО «Метрогипротранс» Николая Шумакова, нормальная работа метрополитена может быть обеспечена при росте протяжённости его путей в пять раз. Ни много ни мало. На сегодняшний день длина московской подземки составляет порядка 300 километров. Учитывая, что численность населения столицы достигает 10 миллионов человек, а с приезжими – 15–18 миллионов, то получается, что мегаполису требуется как минимум полторы тысячи километров скоростных магистралей. Специалисты констатируют, что метро в российской столице уже сегодня практически не существует. По крайней мере, как удобный вид транспорта. При этом численность населения в мегаполисе продолжает расти, и эта тенденция наверняка сохранится и в ближайшем будущем.

Совершенно очевидно, что строители вряд ли успеют построить нужное количество новых километров и станций, опережая стремительный рост численности пассажиров в столичной подземке. Выход из сложившейся ситуации многие видят в развитии современных скоростных транспортных систем, таких как скоростной трамвай и лёгкое наземное метро, на периферии Москвы. Но перспективы и этого варианта модернизации метро вызывают справедливые опасения специалистов. Дело в том, что перед современным московским метрополитеном в полный рост стоит проблема острого дефицита квалифицированных специалистов на фоне безнадёжно устаревшей технической базы. Модернизацией метро не занимались слишком долго, и сегодня московская подземка морально устарела, она буквально обречена на рост уровня аварийности вплоть до полной остановки.

Что же предлагает нынешняя мэрия в качестве выхода из сложившейся ситуации? За ближайшие пять лет власти обещают построить 35 новых станций и увеличить протяжённость линий столичного метро как минимум на 75 километров. Более того, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта города Москвы Николай Лямов заявил, что за десять ближайших лет этот показатель достигнет 150 километров. Эти планы стали одним из центральных пунктов в программе нового мэра по реформе московского узла. Насколько выполнимы эти планы? И хватит ли у города средств для их реализации?

По оценкам всё того же Николая Шумакова, строительство одного километра подземки обходится сегодня Москве в 100 миллионов евро. Иными словами, для реализации первоочередных планов мэрии в ближайшие десять лет понадобится около 12 миллиардов евро по нынешнему курсу. При этом мэрия вновь возвращается к планам, которые были озвучены прежним градоначальником ещё в 2003 году. Предполагается, что метро должно распространяться и в область. Прежде всего, речь идёт о строительстве «Солнцевской» ветки, пунктом назначения которой называется аэропорт «Внуково», фактически принадлежащий московским властям. И это в то время, когда проблема доставки пассажиров аэроузла на сегодняшний день решена с помощью наземного транспорта. Трудно сказать, что движет московскими чиновниками, так упорно отстаивающими идею продления метро до Внуково. Тем более что этот проект сопряжён с исключительно высокими тратами.

Дело в том, что государственной земли на внуковском направлении практически не осталось, а это значит, что каждый шаг строителей скоростной ветки метро будет сопровождаться ожесточёнными схватками с землевладельцами, прекрасно помнящими историю о вторжении московской мэрии в Южное Бутово. Притом что история эта не завершена. До конца 2013 года в Москве планируется завершить строительство Бутовской линии, которая буквально сметёт около тысячи частных гаражей, а также частную недвижимость, что ляжет дополнительным грузом на плечи налогоплательщиков. В подобных условиях, считают эксперты, строительство новых линий, направленных за пределы Москвы, обойдётся бюджету по исключительно высокой цене. Стоимость одного километра линии лёгкого наземного метро окажется, как минимум, сопоставима со строительством одного километра подземки на территории нынешней Москвы. Но никто не исключает вероятности того, что новые линии будут стоить москвичам намного дороже. И не только потому, что маршруты проложены по частным землям.

Если внимательно посмотреть на карту, то становится понятно, что власти планируют вкладывать огромные средства в строительство новых линий там, где и без того существует нормальная транспортная ситуация. В то же время старым линиям метро, расположенным внутри Москвы, коллапс угрожает уже сегодня. Они остро нуждаются в новых линиях, оптимизирующих трафик. Вместо этого их предполагается загрузить дополнительными объёмами, которые будут доставлять новые линии из-за пределов столицы. Как всегда, платить за всё придётся рядовым налогоплательщикам. В том числе и за то, что московское метро станет ещё более некомфортным. Даже тогда, когда чиновники отчитаются за успешно освоенные средства и новые, бесполезные километры.

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