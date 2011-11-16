//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

«Детский мир» для современных детей

№ 45(286) от 17.11.2011 [«Аргументы Недели », Андрей БАРМАЦКИЙ ]

«Детский мир» для современных детей

«Детский мир» в Москве сохранит историческую архитектуру и будет при этом самым современным сооружением в центре российской столицы. В здании знаменитого универмага будут восстановлены прежние интерьеры. Полная реконструкция здания позволит превратить обветшалый «Детский мир» в современный магазин для детей и родителей. Поэтому в новый проект перестройки универмага решено вложить 8 млрд. рублей – на 2 млрд. рублей больше ранее запланированного бюджета.

План масштабной реконструкции знаменитого «Детского мира» был представлен на брифинге, посвящённом развитию проекта. Изменить компании-подрядчику придётся многое, однако памятные всем исторические интерьеры «Центрального Детского мира на Лубянке» будут сохранены и восстановлены самым бережным образом. Представители компании-подрядчика «Галс-Девелопмент» заявили, что от прежней концепции, утверждённой в 2007 году и предусматривавшей полное изменение внутренних планировочных решений, решено было отказаться в пользу сохранения конфигурации памятного всем главного зала. В результате корректировки проекта объём необходимых инвестиций вырос. Прежде всего за счёт перестройки здания современными методами исполнения и реставрации его фасадов с соблюдением самых строгих правил охраны памятников архитектуры.

Президент компании «Галс-Девелопмент» Сергей Калинин заявил, что время «подвешенного состояния» «Детского мира» закончено и новая концепция его реконструкции будет учитывать интересы города, москвичей и всей страны. В настоящее время новый проект получил одобрение в Правительстве Москвы. «Прежний проект предусматривал наличие в здании круглого атриума с расширением кверху, однако в результате продолжительных дебатов и общественных слушаний было решено, что реализация этого проекта привела бы к изменению духа здания. В итоге инвестор согласился с органами Москомнаследия и общественными экспертами: мы сохраним зал в старой конфигурации, лишь немного поднимем атриум вверх. Стоит заметить, что таким образом мы теряем около 2000 кв. м торговых площадей, но для нас важно совместить коммерческие интересы с социальной направленностью проекта», – объяснил разницу между проектами Сергей Калинин.

Взгляд из прошлого

Магазин «Детский мир» был открыт 6 июня 1957 года в самом центре Москвы – на Лубянке. На тот момент он был крупнейшим детским магазином в СССР – в него съезжались за покупками со всей страны. В 1992 году универмаг был приватизирован, а в 2005 году это историческое сооружение получило статус объекта культурного наследия регионального уровня.

Поэтому в плане реконструкции памятника архитектуры инвестор обязался сохранить градостроительные характеристики здания, высотные отметки, силуэт, трёхпролётную лоджию со стороны Лубянской площади и архитектурное оформление фасадов. Отдельным пунктом в проект вынесена необходимость сохранить историческую функцию здания – детский магазин.

Стоит сказать, что в качестве объекта реконструкции девелоперу достался, безусловно, знаменитый, но совсем не простой объект, не только со своей сложной историей, но и с неоднозначным архитектурным прошлым. В частности, архитектурно-планировочное решение универмага довольно сильно затруднило генподрядчикам советского времени работу над созданием проекта. Первоначально архитекторы (автор проекта «Детского мира» – А. Душкин) решали только задачу реконструкции существовавшего здания Лубянского пассажа. Желание использовать фундаменты пассажа в итоге привело к досадным ошибкам в проектном решении, никак не компенсированным незначительными экономическими выгодами.

В частности, речь идёт о проблеме, с которой сегодня и столкнулся инвестор при согласовании проекта главного зала и его дальнейшей реконструкции. Так, из-за перенапряжения существующих фундаментов создатели «Детского мира» отказались от устройства центрального торгового зала на всю высоту здания, с двумя-тремя антресольными этажами и верхним светом в уровне седьмого этажа. Глухое перекрытие над залом сделано в уровне третьего этажа, в результате чего над крышей зала образовался замкнутый «двор-колодец». В так называемом колодце стали собираться атмосферные осадки, появилась сырость и как результат – разрушение стен, выполненных из силикатного кирпича.

Список различных недостатков можно продолжать, но самая серьёзная проблема – это несоответствие инженерно-технического состояния универмага современным нормам безопасности. Именно поэтому несущие конструкции многочисленными комиссиями были признаны предаварийными, а с 1 июля 2008 года «Детский мир» решено было закрыть на реконструкцию. По словам главного специалиста Центра обеспечения пожарно-спасательной и научной деятельности Сергея Борисова, было подготовлено официальное заключение, в котором более трети площадей нынешнего здания были признаны не соответствующими современным нормам противопожарной безопасности.

Что нам стоит дом построить

Авторы нового проекта реконструкции «Детского мира» на Лубянке сделали единственно верный вывод – эксплуатация здания легендарного магазина невозможна без приведения его на единую фундаментную плиту. Чтобы обеспечить безопасность «Центрального Детского мира на Лубянке», в здании решено провести замену внутренних несущих конструкций. При этом стены здания, которые являются предметом охраны, будут бережно отреставрированы. Более того, будет возвращён первоначальный авторский вид трёхпролётной лоджии со стороны Лубянской площади. 

«Мы имеем дело не с простым коммерческим объектом. «Центральный Детский мир на Лубянке» – легенда, знакомая нам с детства. Облик его, его дух знаком всем нам многие годы. И очень важно не прервать эту преемственность поколений, не нарушить связь времён», – заявил на брифинге Сергей Калинин. «Нужно отдать должное девелоперу за это принципиальное решение, которое позволяет дать зданию новую жизнь и вернуть Москве детский магазин», – отметил глава Комитета по культурному наследию города Александр Кибовский.

По мнению главного архитектора Москвы Александра Кузьмина, новый проект – самое удачное решение, которое, с одной стороны, позволяет воссоздать знакомую нам всем историческую атмосферу, и с другой стороны, позволяет устранить многие недостатки строительства, вызванные скоротечным возведением здания в 1957 году. «В «Детском мире» мне покупали мою первую школьную форму – ещё с фуражкой и пряжкой. Все основные мои положительные воспоминания об универмаге всегда были связаны с чудесной новогодней ёлкой и прекрасным главным залом «Детского мира». А сам универмаг навсегда запомнился мне жуткой толчеёй, злыми продавщицами и невыносимой духотой. Хотелось бы, чтобы инвестор не только сохранил дух времени, но и смог сделать такой проект, который превратит здание в современный торговый центр», – заявил Александр Кузьмин.

«Детский мир» для детей и взрослых

 Авторы проекта активно сотрудничают с общественностью Москвы. За работой девелопера по реконструкции «Детского мира» внимательно следит и Родительский комитет, сопредседателями которого являются главный режиссёр киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский и заслуженная артистка РФ Татьяна Веденеева. Они также вспомнили о том, что при всей любви к «Детскому миру», основными недостатками архитектурного памятника всегда были жара, давка и плохой сервис. Поэтому Борис Грачевский призвал команду проектировщиков и строителей учитывать интересы современных детей и их родителей: «Нам важно, чтобы магазин оставался общедоступным. Стал безопасным и удобным. Мы здесь ещё и для того, чтобы этот проект стал не только торговым и развлекательным, но и общественно-значимым, просветительским. «Детский мир» нуждается в защите и поддержке. И мы надеемся, что эта поддержка будет оказана».

Новый «Детский мир» должен не только вернуть себе знакомые старые интерьеры, но и стать таким торговым центром, который будет удовлетворять потребностям современных детей и их родителей – уже давно выросших посетителей старого «Детского мира», – добавила Татьяна Веденеева. «К сожалению, на сегодняшний день проблемы «Детского мира» обсуждаются только в узких архитектурных кругах, которые не всегда принимают во внимание потребности детей и их родителей, а также требования времени», – отметила Веденеева.

Надо напомнить, что здание на Лубянке изначально построили так, что торговыми залами было занято менее половины всех помещений. Теперь этот просчёт будет исправлен, а общая площадь «Детского мира» увеличится с 58 тыс. кв. метров до 74 тысяч. При этом торговая площадь возрастёт с 19 тыс. кв. метров до 34 тысяч. Кроме того, здание будет полностью приспособлено под нужды современного покупателя и рассчитано на детский досуг. Здесь будет устроен подземный паркинг, один из этажей «Детского мира» будет полностью отведён под кинотеатр и развлекательный комплекс, основную изюминку которого создатели проекта пока держат в тайне. В то же время «Детский мир» не станет копировать обычные мегамоллы, к которым уже привыкли москвичи. Собственно сами магазины будут занимать в «Детском мире» не более половины его площадей. Все остальное пространство будет отведено под площадки для развлечения детей и места отдыха родителей. Словом, все посетители будут довольны.

А пока девелопер и инвестор проекта ведут переговоры практически со всеми торговыми операторами и компаниями, которые проявляют интерес к идее возрождения «Детского мира». Авторы проекта при этом не забывают изучать международный опыт по организации подобных детских центров в мире и собирают ценные идеи по правильной организации и зонированию пространства в будущем комплексе. Так что теперь строителям и реставраторам придётся очень стараться, чтобы проект был завершён именно так, как задуман инвестором и в строго отведённый срок.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу Маломуж высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.

//В мире

Бывший луганский губернатор рассказал о срыве «захвата Крыма Россией» в 2010-м

Бывший луганский губернатор рассказал о срыве «захвата Крыма Россией» в 2010-м

Российская Федерация готовилась «захватить» Крымский полуостров в 2010 году. Соответствующую версию озвучил украинский политик Геннадий Москаль, бывший глава Луганской и Закарпатской областей.

//В мире

Экс-разведчик раскрыл роль РФ в защите мира от провоцируемой США термоядерной войны

Экс-разведчик раскрыл роль РФ в защите мира от провоцируемой США термоядерной войны

Главной защитой от провоцируемой США термоядерной войны является стратегическое превосходство России над американской стороной. Соответствующую точку зрения высказал Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

//В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

//В мире

В ВСУ анонсировали отвод украинских сил вдоль всей линии фронта в Донбассе

В ВСУ анонсировали отвод украинских сил вдоль всей линии фронта в Донбассе

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Сноуден посоветовал не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram

Сноуден посоветовал не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram

Живущий в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает, что владеющая WhatsApp компания Facebook постепенно делает данный мессенджер все менее приватным.

//Здоровье

Доступный способ значительно снизить риск инфаркта и инсульта подсказали медики

Доступный способ значительно снизить риск инфаркта и инсульта подсказали медики

Медики из Швейцарии поведали, как в два раза снизить риск развития инфаркта миокарда и инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, выложенная в отечественном интернет-сегменте.

//Общество

Адвокат оценила шансы семьи Заворотнюк в суде с врачами по ЭКО

Адвокат оценила шансы семьи Заворотнюк в суде с врачами по ЭКО

Адвокат, член комитета по этике Российской ассоциации репродукции человека Ольга Зиновьева рассказала о случаях, связанных с тяжёлыми проблемами со здоровьем после ЭКО. По её словам, многие женщины подают в суд на врачей.

//Общество

Разин планирует подать в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Разин планирует подать в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что намерен подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" из-за эфира, посвященного актрисе Анастасии Заворотнюк.

//Новости партнеров

//В мире

Опасные для ДНР и ЛНР последствия возвращения в состав Украины предрек эксперт

Опасные для ДНР и ЛНР последствия возвращения в состав Украины предрек эксперт

Возвращение в состав украинского государства приведет к опасным последствиям для территорий, контролируемых властями непризнанных ДНР и ЛНР. Такую точку зрения высказал отечественный эксперт Богдан Безпалько.

//Политика

Трамп объявил о назначении нового советника по нацбезопасности

Трамп объявил о назначении нового советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп рассказал, кого именно назначит своим новым помощником по национальной безопасности. Об этом американский лидер сообщил в среду на своей странице в Twitter.

//Новости СМИ2

//В мире

Вместо ядерной войны человечеству угрожают космические ужасы

Вместо ядерной войны человечеству угрожают космические ужасы

Американский проект ХААРП – исследовательской программы по авроральному ионосферному рассеянию высокочастотных радиоволн обвиняют во всех бедах мира. И землетрясения он вызывает, и цунами, и фукусимскую ядерную катастрофу, и даже меняет климат.

//Политика

Пушков прокомментировал стратегию украинского генерала по "возвращению" Крыма

Пушков прокомментировал стратегию украинского генерала по "возвращению" Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно стратегии по возвращению Крыма под контроль Киева, которую предложил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

//Кино

Сергей Селин: Готовьте себе подушку безопасности на старость

Сергей Селин: Готовьте себе подушку безопасности на старость

В арсенале актёра Сергея Селина более 50 киноработ и несколько театральных проектов. Но он стал на многие годы заложником одной роли - обаятельного милиционера-полицейского Дукалиса из сериала «Улицы разбитых фонарей».

//Шпионаж

Сбежавшему из Кремля агенту ЦРУ грозит страшная смерть

Сбежавшему из Кремля агенту ЦРУ грозит страшная смерть

В 2017 году ЦРУ США успешно вывезло из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов. Первым об этой секретной операции 9 сентября рассказал телеканал CNN. Позднее СМИ выяснили, что этим важным американским агентом был Олег Смоленков.

//Криминал

В столице Украины мужчина угрожает взорвать мост метро

В столице Украины мужчина угрожает взорвать мост метро

Неизвестный мужчина угрожает взорвать метромост через Днепр в Киеве. Об этом в среду сообщила Национальная полиция Украины. На месте происшествия сейчас работают правоохранители.

//Спорт

Как стать хоккейным миллионером?

Как стать хоккейным миллионером?

В прошлом осталось то время, когда Континентальная хоккейная лига (КХЛ), созданная в России, бросала вызов Национальной хоккейной лиге (НХЛ), созданной в Америке. Во второй половине нулевых, когда КХЛ только была основана, мы задались целью догнать и перегнать.

//Новости партнеров

//Жаркое из блогов

Как противостоять угрозам "облачного противника"

Как противостоять угрозам "облачного противника"

Мировой общественности только предстоит узнать подробности удара, который с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) якобы нанесли по нефтяным объектам Саудовской Аравии хуситы.

//В мире

А если часть Индии переселится на Дальний Восток?

А если часть Индии переселится на Дальний Восток?

На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме во Владивостоке обсуждался радикальный вариант решить демографическую проблему Дальнего Востока: позвать индийцев.

//В мире

Минюст США подал иск против Эдварда Сноудена

Минюст США подал иск против Эдварда Сноудена

Минюст США подал в суд на бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена из-за публикации мемуаров. Авторы иска считают, что он нарушил соглашение о неразглашении, которое было подписано с АНБ и ЦРУ.

//В мире

Улыбающийся ежик стал настоящей звездой Instagram

Улыбающийся ежик стал настоящей звездой Instagram

Еж по кличке Херби прославился в Instagram благодаря своей жизнерадостной мордочке. Фотографии ежа публикует его владелица Талита Гирнус из немецкого города Висбаден. Об этом сообщает Daily Mail.

//Общество

Акцизы на электронные сигареты: уместен ли общий подход?

Акцизы на электронные сигареты: уместен ли общий подход?

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что Минздрав разработал законопроект о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин спел романтическую песню Алле Пугачёвой

Максим Галкин спел романтическую песню Алле Пугачёвой

Известный телеведущий и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками милым видеороликом, на кадрах которого он поёт посвящённую своей супруге Алле Пугачёвой песню на французском языке.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Татьяна Буланова устала от бывшего мужа в своей квартире
2

Собчак рассказала о второй беременности
3

Видео со сценарием ядерной войны России и НАТО опубликовал американский ученый
4

Андрей Разин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать актера Устинова
5

"Папа говорил, нет, мол, плохо мы его воспитываем, мальчик отстает в развитии", - Меньшова об отношении своего отца к внуку

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры