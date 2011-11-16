«Детский мир» для современных детей

«Детский мир» в Москве сохранит историческую архитектуру и будет при этом самым современным сооружением в центре российской столицы. В здании знаменитого универмага будут восстановлены прежние интерьеры. Полная реконструкция здания позволит превратить обветшалый «Детский мир» в современный магазин для детей и родителей. Поэтому в новый проект перестройки универмага решено вложить 8 млрд. рублей – на 2 млрд. рублей больше ранее запланированного бюджета.

План масштабной реконструкции знаменитого «Детского мира» был представлен на брифинге, посвящённом развитию проекта. Изменить компании-подрядчику придётся многое, однако памятные всем исторические интерьеры «Центрального Детского мира на Лубянке» будут сохранены и восстановлены самым бережным образом. Представители компании-подрядчика «Галс-Девелопмент» заявили, что от прежней концепции, утверждённой в 2007 году и предусматривавшей полное изменение внутренних планировочных решений, решено было отказаться в пользу сохранения конфигурации памятного всем главного зала. В результате корректировки проекта объём необходимых инвестиций вырос. Прежде всего за счёт перестройки здания современными методами исполнения и реставрации его фасадов с соблюдением самых строгих правил охраны памятников архитектуры.

Президент компании «Галс-Девелопмент» Сергей Калинин заявил, что время «подвешенного состояния» «Детского мира» закончено и новая концепция его реконструкции будет учитывать интересы города, москвичей и всей страны. В настоящее время новый проект получил одобрение в Правительстве Москвы. «Прежний проект предусматривал наличие в здании круглого атриума с расширением кверху, однако в результате продолжительных дебатов и общественных слушаний было решено, что реализация этого проекта привела бы к изменению духа здания. В итоге инвестор согласился с органами Москомнаследия и общественными экспертами: мы сохраним зал в старой конфигурации, лишь немного поднимем атриум вверх. Стоит заметить, что таким образом мы теряем около 2000 кв. м торговых площадей, но для нас важно совместить коммерческие интересы с социальной направленностью проекта», – объяснил разницу между проектами Сергей Калинин.

Взгляд из прошлого

Магазин «Детский мир» был открыт 6 июня 1957 года в самом центре Москвы – на Лубянке. На тот момент он был крупнейшим детским магазином в СССР – в него съезжались за покупками со всей страны. В 1992 году универмаг был приватизирован, а в 2005 году это историческое сооружение получило статус объекта культурного наследия регионального уровня.

Поэтому в плане реконструкции памятника архитектуры инвестор обязался сохранить градостроительные характеристики здания, высотные отметки, силуэт, трёхпролётную лоджию со стороны Лубянской площади и архитектурное оформление фасадов. Отдельным пунктом в проект вынесена необходимость сохранить историческую функцию здания – детский магазин.

Стоит сказать, что в качестве объекта реконструкции девелоперу достался, безусловно, знаменитый, но совсем не простой объект, не только со своей сложной историей, но и с неоднозначным архитектурным прошлым. В частности, архитектурно-планировочное решение универмага довольно сильно затруднило генподрядчикам советского времени работу над созданием проекта. Первоначально архитекторы (автор проекта «Детского мира» – А. Душкин) решали только задачу реконструкции существовавшего здания Лубянского пассажа. Желание использовать фундаменты пассажа в итоге привело к досадным ошибкам в проектном решении, никак не компенсированным незначительными экономическими выгодами.

В частности, речь идёт о проблеме, с которой сегодня и столкнулся инвестор при согласовании проекта главного зала и его дальнейшей реконструкции. Так, из-за перенапряжения существующих фундаментов создатели «Детского мира» отказались от устройства центрального торгового зала на всю высоту здания, с двумя-тремя антресольными этажами и верхним светом в уровне седьмого этажа. Глухое перекрытие над залом сделано в уровне третьего этажа, в результате чего над крышей зала образовался замкнутый «двор-колодец». В так называемом колодце стали собираться атмосферные осадки, появилась сырость и как результат – разрушение стен, выполненных из силикатного кирпича.

Список различных недостатков можно продолжать, но самая серьёзная проблема – это несоответствие инженерно-технического состояния универмага современным нормам безопасности. Именно поэтому несущие конструкции многочисленными комиссиями были признаны предаварийными, а с 1 июля 2008 года «Детский мир» решено было закрыть на реконструкцию. По словам главного специалиста Центра обеспечения пожарно-спасательной и научной деятельности Сергея Борисова, было подготовлено официальное заключение, в котором более трети площадей нынешнего здания были признаны не соответствующими современным нормам противопожарной безопасности.

Что нам стоит дом построить

Авторы нового проекта реконструкции «Детского мира» на Лубянке сделали единственно верный вывод – эксплуатация здания легендарного магазина невозможна без приведения его на единую фундаментную плиту. Чтобы обеспечить безопасность «Центрального Детского мира на Лубянке», в здании решено провести замену внутренних несущих конструкций. При этом стены здания, которые являются предметом охраны, будут бережно отреставрированы. Более того, будет возвращён первоначальный авторский вид трёхпролётной лоджии со стороны Лубянской площади.

«Мы имеем дело не с простым коммерческим объектом. «Центральный Детский мир на Лубянке» – легенда, знакомая нам с детства. Облик его, его дух знаком всем нам многие годы. И очень важно не прервать эту преемственность поколений, не нарушить связь времён», – заявил на брифинге Сергей Калинин. «Нужно отдать должное девелоперу за это принципиальное решение, которое позволяет дать зданию новую жизнь и вернуть Москве детский магазин», – отметил глава Комитета по культурному наследию города Александр Кибовский.

По мнению главного архитектора Москвы Александра Кузьмина, новый проект – самое удачное решение, которое, с одной стороны, позволяет воссоздать знакомую нам всем историческую атмосферу, и с другой стороны, позволяет устранить многие недостатки строительства, вызванные скоротечным возведением здания в 1957 году. «В «Детском мире» мне покупали мою первую школьную форму – ещё с фуражкой и пряжкой. Все основные мои положительные воспоминания об универмаге всегда были связаны с чудесной новогодней ёлкой и прекрасным главным залом «Детского мира». А сам универмаг навсегда запомнился мне жуткой толчеёй, злыми продавщицами и невыносимой духотой. Хотелось бы, чтобы инвестор не только сохранил дух времени, но и смог сделать такой проект, который превратит здание в современный торговый центр», – заявил Александр Кузьмин.

«Детский мир» для детей и взрослых

Авторы проекта активно сотрудничают с общественностью Москвы. За работой девелопера по реконструкции «Детского мира» внимательно следит и Родительский комитет, сопредседателями которого являются главный режиссёр киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский и заслуженная артистка РФ Татьяна Веденеева. Они также вспомнили о том, что при всей любви к «Детскому миру», основными недостатками архитектурного памятника всегда были жара, давка и плохой сервис. Поэтому Борис Грачевский призвал команду проектировщиков и строителей учитывать интересы современных детей и их родителей: «Нам важно, чтобы магазин оставался общедоступным. Стал безопасным и удобным. Мы здесь ещё и для того, чтобы этот проект стал не только торговым и развлекательным, но и общественно-значимым, просветительским. «Детский мир» нуждается в защите и поддержке. И мы надеемся, что эта поддержка будет оказана».

Новый «Детский мир» должен не только вернуть себе знакомые старые интерьеры, но и стать таким торговым центром, который будет удовлетворять потребностям современных детей и их родителей – уже давно выросших посетителей старого «Детского мира», – добавила Татьяна Веденеева. «К сожалению, на сегодняшний день проблемы «Детского мира» обсуждаются только в узких архитектурных кругах, которые не всегда принимают во внимание потребности детей и их родителей, а также требования времени», – отметила Веденеева.

Надо напомнить, что здание на Лубянке изначально построили так, что торговыми залами было занято менее половины всех помещений. Теперь этот просчёт будет исправлен, а общая площадь «Детского мира» увеличится с 58 тыс. кв. метров до 74 тысяч. При этом торговая площадь возрастёт с 19 тыс. кв. метров до 34 тысяч. Кроме того, здание будет полностью приспособлено под нужды современного покупателя и рассчитано на детский досуг. Здесь будет устроен подземный паркинг, один из этажей «Детского мира» будет полностью отведён под кинотеатр и развлекательный комплекс, основную изюминку которого создатели проекта пока держат в тайне. В то же время «Детский мир» не станет копировать обычные мегамоллы, к которым уже привыкли москвичи. Собственно сами магазины будут занимать в «Детском мире» не более половины его площадей. Все остальное пространство будет отведено под площадки для развлечения детей и места отдыха родителей. Словом, все посетители будут довольны.

А пока девелопер и инвестор проекта ведут переговоры практически со всеми торговыми операторами и компаниями, которые проявляют интерес к идее возрождения «Детского мира». Авторы проекта при этом не забывают изучать международный опыт по организации подобных детских центров в мире и собирают ценные идеи по правильной организации и зонированию пространства в будущем комплексе. Так что теперь строителям и реставраторам придётся очень стараться, чтобы проект был завершён именно так, как задуман инвестором и в строго отведённый срок.