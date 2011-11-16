Поклонение Поясу

В Самарской области побывала Великая православная святыня – Пояс Пресвятой Богородицы. Трое суток десятки тысяч верующих со всей страны шли в Покровский кафедральный собор, чтобы прикоснуться к реликвии, впервые покинувшей пределы Греции. В связи с большим наплывом верующих по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла список городов, куда доставлялся Пояс, был расширен, а срок его пребывания в России продлён на четыре дня.

По инициативе губернатора Самарской области Владимира Артякова и благословению Патриарха Кирилла Самаре в числе других российских городов выпала честь принимать Пояс Пресвятой Богородицы, который впервые покинул пределы Ватопедского монастыря на Афоне. В полдень 10 ноября, несмотря на непогоду, тысячи верующих встречали в аэропорту «Куромоч» православную реликвию. Здесь путешествующую со святыней по России делегацию встретили Владимир Артяков и Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий.

«К нам прибыла одна из величайших святынь христианского мира – Пояс Пресвятой Богородицы, – подчеркнул глава региона. – Значение этой реликвии и возможность соприкоснуться с ней сложно переоценить. Её пребывание на самарской земле обещает стать для верующих без преувеличения знаковым, запоминающимся событием духовной жизни. Ведь молитва перед этой величайшей святыней дарует надежду на исцеление души и тела, совершает чудеса».

По преданию, свой чудотворный Пояс Богородица связала своими руками из верблюжьей шерсти и носила его до конца своих дней. Во время Вознесения она передала Пояс апостолу Фоме. В первые века христианской эры реликвия хранилась в Иерусалиме, а затем была перенесена в Константинополь в специально построенный для неё храм. В XII веке после захвата Константинополя турками святыня попала сначала к болгарам, а затем к сербам. Сербский князь Лазарь I передал Пояс вместе с частицей истинного Креста в дар Ватопедскому монастырю на греческом острове Афон. С тех пор он хранится в святилище, расположенном в главном монастырском соборе.

Более 200 лет Пояс не покидал территорию Греции. Ранее афонские монахи на все просьбы из других стран, в частности из США и Румынии, отвечали отказом. В этом году счастливое исключение было сделано для России. «Это воля Божья, что Пояс в Россию прибыл именно сейчас», – сказал у трапа самолёта, приземлившегося в Самаре, сопровождающий святыню афонский монах. Принесение Пояса Пресвятой Богородицы по 15 российским городам стало возможным благодаря усилиям Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы «Святость материнства». «Прибытие Пояса Пресвятой Богородицы прежде всего нацелено на то, чтобы русский народ осознал себя на нашей земле, почувствовал единение и ответственность друг перед другом, – сказал, встречая святыню, Архиепископ Сергий. – Я думаю, что сейчас мы станем чуть-чуть ближе к Богу».

С учётом того, что доступ женщин к мужскому монастырю на Афоне категорически закрыт, у православных россиянок этой осенью появилась уникальная возможность поклониться реликвии и помолиться о даровании потомства. Поэтому сразу покинуть территорию самарского аэропорта делегации со святыней не удалось. Верующие плотным кольцом обступили Пояс, и, в нарушение протокола, им всё же решили не отказывать. В Покровский кафедральный собор процессия двинулась лишь после того, как все желающие смогли поклониться православной реликвии.

К Покровскому собору в центре областной столицы верующие стали собираться ещё накануне прибытия Пояса на самарскую землю. «Не важно, что придётся стоять на улице целый день. И холод нас не пугает. В таком деле болезни отступают», – делились переживаниями люди, озябшие на холодном осеннем ветру. У кафедральных ворот люди делились надеждами на свершение чуда. Среди них был и глава Самарской городской думы Александр Фетисов, который заметил, что «прибытие этой величайшей православной святыни – большая честь и хороший знак для Самары, важно, что такие нематериальные ценности объединяют наших граждан, неся в себе добро и надежду на лучшее». Следует заметить, что городские власти позаботились об удобстве для верующих. Всё время паломничества к ватопедской реликвии у собора работала полевая кухня, предлагающая горячее питание.

Афонские монахи признались, что не ждали такого ажиотажа. Жаждущих припасть к святыне оказалось так много, что пришлось менять утверждённый график и маршрут следования. По некоторым подсчётам, во время принесения Пояса на самарскую землю число всех российских паломников составило более 1,2 млн. человек. К тому времени афонская святыня побывала в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Норильске, Владивостоке, Красноярске, Тюмени, Дивееве и Саранске. А впереди были ещё пять городов: Волгоград, Ростов, Ставрополь, Калининград и Москва. В график принесения Пояса Богородицы Тюмень, Волгоград и Ставрополь попали по благословлению Патриарха Кирилла в связи с беспрецедентным количеством верующих, желающих поклониться святыне. Завершится путь Пояса по России в Москве, где он будет выставлен для поклонения в храме Христа Спасителя с 19 по 27 ноября.