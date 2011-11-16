Питер едет в Пикалёво?

Падение популярности «Единой России», грозящее не только этому образованию, но и легитимности российской государственности в целом, вызвано, похоже, не столько свёртыванием демократии, сколько безумными коммерческими аппетитами бюрократов и олигархов. К тому же элементарно не умеющих просчитывать последствия своих действий.

Классическим примером служат планы властей Санкт-Петербурга по реновации (сносу с застройкой современными зданиями) 22 кварталов. Появившийся в Интернете ролик, обвиняющий организаторов реновации в изгнании жителей неведомо куда, вплоть до домов престарелых, называет среди инициаторов этого проекта бывшую жену сенатора Слуцкера и кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Ольгу Слуцкер и руководителя ЦИК «Единой России» Андрея Воробьёва.

При первом просмотре ролик вызвал отторжение: минимум фактов и базарно-агрессивная подача материала произвели впечатление примитивной предвыборной клеветы. Но пометка администрации YouTube – «оценки отключены, так как ролик атакован ботами «Единой России» – привлекла внимание: раньше такого видеть не приходилось даже на самых жёстких «антиедросовских» видеоматериалах.

Простейший поиск по Интернету показал, что и создатели ролика, и неведомые политтехнологи «Единой России», скорее всего, правы: история действительно может обернуться бедой для сотен тысяч людей.

Первым бросается в глаза проведение тендера под специально созданную накануне компанию «СПб Реновация». Учредитель – кипрская фирма; по официальным данным, контрольный пакет принадлежит её гендиректору Артуру Маркаряну, брату Андрея Воробьёва – Максиму (владельцу «Русского моря» и акционеру банка «Санкт-Петербург»), а миноритарный пакет – Александру Абрамову (председателю совета директоров и совладельцу, в том числе вместе с Абрамовичем, «Евраз Груп»). Опыта строительства компания, естественно, не имеет.

Между тем за девять лет ей надо построить 7,2 млн. кв.м. жилья. Купив 22 квартала площадью 890 га – почти две трети кварталов городской адресной программы «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге» – за 392 млн. руб., «СПб Реновация» должна выполнить работ примерно на 10 млрд. долл. При уставном капитале в 10 тыс. рублей. Подобные соотношения масштабов финансовой ответственности с ресурсами её обеспечения слишком напоминают лихие 90-е.

В сообщениях о переселении 150 тыс. человек говорится о «хрущёвских кварталах». Но это явно не вполне правда – протестующие заявляют: «Нас устраивают наши малоэтажные сталинские дома с большими кухнями, ваннами, большими зелёными сталинскими дворами». А зампред Петербургского отделения ВООПИК Александр Кононов, описывая ситуацию, подчёркивает: даже улучшать жилищные условия «нельзя… за счёт уничтожения архитектурной среды и исторической застройки».

Но и об улучшении жилищных условий, похоже, речь идёт не всегда. В Интернете появилась копия письма гендиректора «Главстрой-СПб» Евтушевского гендиректору «СПб Реновации» Маркаряну (за № ГСПб-12-02/1020 от 10.05.2011 г.), в котором указывается: «Переход от системы общих санузлов (коллективный санузел на 1 этаж) к блоковым санузлам (1 санузел на 5 комнат – в среднем на три семьи)… признан финансово необоснованным».

Маркарян убеждает: «Расселение будет проходить в пределах квартала реновации». Но в письме констатируется иное: «Первый этап проекта по строительству социального жилья для лиц, переселяемых из подлежащих реновации районов Санкт-Петербурга, (…) предусматривает возведение 52 жилых зданий в Пикалёвском городском поселении, 10 – в Лодейнопольском городском поселении, 5 – в городе Всеволожске, 5 – в Колпинском районе Санкт-Петербурга (посёлки Металлострой и Понтонный)...»

Питерцев, похоже, собираются выселять в печально знаменитое Пикалёво, в помещения с одним санузлом на этаже.

В реновируемых районах уже сейчас не хватает объектов социальной инфраструктуры, но строить их намечено лишь во вторую или третью очередь – что на первом этапе вызовет резкий рост социального напряжения.

Модернизации транспортной сети в районах переселения и основных автомагистралей из Санкт-Петербурга в область также всерьёз не планируется. Нагрузка на общественный транспорт резко вырастет, пробки увеличатся ещё больше, а многие вынужденные переселенцы, вероятно, потеряют работу в Санкт-Петербурге.

Благодаря строительству высоких домов население реновируемых кварталов, как ожидается, подскочит втрое – со 150 до 450 тыс. человек. Естественно вырастет и нагрузка на транспортную инфраструктуру, газовые и электрические сети, водопровод и канализацию, – подготовки к чему не просматривается.

Что же получается в сухом остатке?

Можно с уверенностью предположить, что реализация описанных проектов грозит второму по величине городу России полноценной социальной и техногенной катастрофой. Транспортный коллапс и в городе, и на подступах к нему, перегрузка отнюдь не новой городской инфраструктуры, способная привести к её разрушению, циничное уничтожение ряда исторических кварталов, насильственное переселение огромных масс людей в отдалённые районы, где они будут жить в домах с одним санузлом на этаж, как в бараках после гражданской войны. Всё это производит шоковое впечатление.

Так что же это, локальная «реновация» по-питерски или новый стиль коммерсантов и бюрократов от партии власти?

Как сказал по иному поводу мэр другой российской столицы Собянин: «Если не умерим аппетиты некоторых товарищей, угробим город». Но речь здесь не только о городе: подобное надругательство над массами людей, попрание законов божеских и человеческих вполне может стать искрой, которая превратит город на Неве в центр ещё одной русской революции.

Не стоит забывать, что Февральская революция тоже началась из-за не таких уж и масштабных спекуляций, выражаясь современным языком, сотрудников питерской мэрии – только не с недвижимостью, а с не менее необходимым для жизни продовольствием.