Форель из озера Песьво

Государственная корпорация «Росатом» пригласила «АН» в пресс-тур в Удомлю – небольшой и очень красивый городок в Тверской губернии. Там находится самая близкая к столице атомная электростанция. Расстояние от Москвы до Удомли – 344 км. Правда, передвигаться приходится не всегда по «ковровой» дороге. Но атомщики и дорожники работают и над этой, глубоко русской проблемой.

Подъезжаю к атомной станции с замирающим сердцем: это величественное строение можно сравнить со средневековым замком. Они очень похожи по архитектуре – эти башни и башенки, глазницы окон, пилоны, «гирлянды», правда, на атомной станции они сотканы не из орхидей, а из проводов. И греет этот «замок» не одну родовитую семью, а несколько миллионов россиян. И те же якуты очень завидуют обитателям Центральной России: есть атомная станция – есть в доме тепло, есть комфортная жизнь. Вот на тёплых Канарских островах атомные станции никогда строить не будут: там температура воздуха постоянно плюс 26. В снежки не поиграешь. А нам в России с нашими морозами и вьюгами атомные электростанции нужны позарез.

Сегодня в разных регионах страны Росатом сооружает несколько новых энергоблоков. Четвёртый по счёту энергоблок построен на Калининской АЭС. Кассеты с топливом в ядерный реактор загрузили перед нашим приездом. Энергетический пуск обещают совсем скоро.

Каска, перчатки, беруши

Калининская атомная станция входит в Объединённую энергетическую систему центра. Подача электроэнергии идёт в восемь регионов России. АЭС выдаёт и высоковольтный транзит: она обеспечивает переток электроэнергии из энергоизбыточных районов в энергодефицитные.

Так просто на АЭС не попадёшь: нужно преодолеть несколько барьеров, пройти 7 дверей, напичканных электроникой. Но перед проходом через эти таинственные двери пришлось сдать в камеру хранения атомной станции и ноутбук, и фотоаппарат. Не положено. Поднимаемся по лестнице административного здания в гардероб. Там забирают верхнюю одежду. Выдают номерки и «джентльменский набор»: нитяные перчатки, малиновые беруши и ярко-зелёную каску. Вопрос провожатым из Центра общественной информации атомной станции:

– А зачем перчатки и беруши?

– Перчатки для того, чтобы вы смогли потрогать, что захотите (но, конечно, не всё) на АЭС... А беруши вложите в уши, если в машинном зале будет слишком шумно.

Кстати, позднее, передвигаясь по атомной станции, я отметила, что каски зелёного цвета надевают на гостей АЭС, а персонал носит белые и оранжевые головные уборы. Передвигаться по ядерному объекту без касок запрещено. Исключение – только для сотрудников блочного пуска управления. Вот чего нам не выдали – так это счётчики Гейгера. Но в нашем пресс-туре в тот день оказались не только журналисты, но и экологи. Причём из Франции. Они передвигались по атомной станции исключительно со счётчиком Гейгера. Фон на АЭС, как признался один из французов, был ниже, чем в самолёте Париж–Москва.

Надёжно и без Паники

А какие населённые пункты мы проезжали, пока подбирались к Калининской АЭС: Паника, Выдропужск, Двойня... Но никакой паники у тех, кто живёт на расстоянии «вытянутой руки» от атомной станции, как выяснилось, нет. Как же работает АЭС?

В средневековом замке помещения обогревали огромные камины. В них порой горели целые деревья. В «каминах» Калининской АЭС «горит» кое-что другое: это тепловыделяющие сборки, или топливные кассеты. Несколько дней назад 23 октября в реакторе энергоблока №4 загрузили активную зону. 163 топливные кассеты были установлены на свои (штатные) места.

– Загрузка топливных кассет ознаменовала начало физического пуска реактора четвёртого энергоблока, – рассказывает «АН» Максим Румянцев, инженер международного отдела Калининской АЭС. – Физический пуск реактора является одним из ключевых этапов ввода энергоблока в эксплуатацию. Важным событием после загрузки активной зоны станет выведение реактора на минимальный контролируемый уровень мощности. Следующим этапом ввода четвёртого энергоблока в эксплуатацию станет энергетический пуск.

Про конфигурацию блока

Немного истории. Решение о строительстве Калининской АЭС было принято весной 1970 года на научно-техническом совете Министерства энергетики и электрификации СССР. Необходимость сооружения атомной станции диктовалась дефицитом энергии в центральной части страны. Генеральным проектировщиком АЭС стало Горьковское отделение института «Теплоэлектропроект» (сегодня ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»). Главным конструктором реакторной установки определили опытное конструкторское бюро «Гидропресс». Научным руководителем стал Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова.

Сооружение блока №1 началось в 1974 году. Энергетический пуск состоялся 9 мая 1984 года. Энергоблок №2 начали строить в ноябре 1981 года. 11 декабря 1986 г. блок был включён в сеть. 16 декабря 2004 г. состоялся энергетический пуск энергоблока №3. Четвёртый блок решено было строить в 1984 году. Строительство, едва начавшись, вскоре замерло: пришла перестройка. Потом случилась авария на Чернобыльской АЭС. Доверие к «мирному атому» было сильно подорвано.

Но через несколько лет, 22 октября 2002 г., министр РФ по атомной энергии Александр Румянцев и губернатор Тверской области Владимир Платов подписали «Декларацию о намерениях по возобновлению строительства блока №4 Калининской АЭС». 28 января 2005 г. приказом Федерального агентства по атомной энергии №33 принята конфигурация энергоблока №4 Калининской АЭС. На сегодняшний день он будет самым современным и безопасным в России.

Атомный словарик Активная зона – основная часть реактора, где происходит управляемая цепная реакция. Именно в неё загружается ядерное топливо. ТВЭЛ (тепловыделяющий элемент) – герметичная трубка, в которой размещаются топливные таблетки из диоксида урана. ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор, в котором в качестве теплоносителя и замедлителя используется вода.

Левитан и Чехов в Удомле

Во время этого короткого, но яркого путешествия выяснилось, что Удомля – это отнюдь не заштатный городок, а место, широко известное в просвещённой России. В окрестностях Удомли в XIX и в начале XX века жили и творили знаменитые художники Исаак Левитан, Алексей Венецианов, Витольд Бялыницкий-Бируля. В этих местах любил бывать знаменитый русский писатель Антон Чехов. На берегу Удомли, на даче «Чайка», принадлежавшей В. Бялыницкому-Бируле, гостили известные художники Игорь Грабарь и Борис Волков. В сельце Гарусово на берегу озера Удомля родился и провёл детские годы военный министр, граф Алексей Аракчеев.

Удомля – родина лётчика-космонавта (27-го по счёту космонавта СССР), дважды Героя Советского Союза Олега Макарова. В космосе уроженец Удомли был 4 раза.

Выходит, в Удомле можно без труда заполнить половину Большой энциклопедии.

Справка «АН» Сегодня в мире работают более 450 ядерных реакторов в 30 странах мира. Более 2/3 суммарной мощности всех АЭС мира сосредоточено всего в нескольких странах: США (104 энергоблока), Франции (59). В России эксплуатируются 32 энергоблока. В Японии до мартовского землетрясения работало 55 энергоблоков. За деятельностью Калининской АЭС следят десять глаз: Федеральная служба по атомному надзору России. Государственный санитарный надзор. Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды. Государственный пожарный надзор. Федеральная служба по технологическому надзору РФ.

Про белого амура и Тихомандрицу

Кроме озера Удомля есть в этих чудесных местах и такое озеро, как Песьво. Сегодня озёра-охладители Удомля и Песьво используются в качестве единого водоёма для водоснабжения Калининской АЭС. Специалисты постоянно ведут мониторинг экологического состояния озёр. К слову, Калининскую АЭС не раз называли лучшей атомной станцией России в вопросах радиационной защиты.

Озёра Песьво и Удомля относятся к бассейну Балтийского моря. В них впадают реки с замечательными названиями – Овсянка, Тихомандрица и Хомутовка. В озёрах-охладителях не первый год разводят… рыбу. В 2009 году около 40 тыс. молоди карпа, белого амура и пёстрого толстолобика было выпущено для повышения биоразнообразия ихтиофауны. Это было сделано – в том числе – и для борьбы с дрейссеной (пресноводным моллюском) и биопомехами (зарастанием озёр).

В конце сентября этого года в озёра выпустили 2000 кг сеголеток сазана и 2295 кг двухлеток белого и пёстрого толстолобика. Помимо сазанов и карпов в прудах-охладителях выращивают форель, осетра, сома и карпа.

Справка «АН» Озеро (город) Удомля – означает «членённое, состоящее из частей». Уд – на древнеславянском языке – часть, член. Уд-очка, разрубить на уд-ы и т.д.

Чистая энергия Бруно Комби

А теперь о привычных людских страхах – фоновых показателях атомной электростанции. Как и положено, в Удомле есть несколько щитов, которые показывают радиационный фон в городе. Есть такое табло и на фасаде АЭС. В момент нашего пребывания на атомной станции фон был 12 микрорентген в час. (Средний уровень радиационного фона по Москве – 11 микрорентген в час при норме в 30 микрорентген. – Прим. «АН»).

Чуть повыше эти показатели были на дозиметре известного французского эколога Бруно Комби, основателя и президента Международной ассоциации «Защитники природы за атомную энергетику». На его дозиметре было 13 мкР/ ч. Бруно Комби и его коллега – член научного комитета ассоциации Жак Фрот – вместе с журналистами посетили машинный зал и блочный пункт управления энергоблока №3.

– Перед нашим миром стоят две большие угрозы, – уверен Бруно Комби. – Это изменение климата и то, что нефть заканчивается. Через несколько десятков лет то, что создавала природа на протяжении миллионов лет, иссякнет. Но для того чтобы управлять промышленностью, иметь современные города и транспорт, нужно огромное количество энергии. Возобновляемые источники – энергия солнца и ветра – могут дать всего несколько процентов от необходимого. Таким образом, нам остаётся только один экологически чистый, безопасный источник энергии – ядерный. Один грамм урана позволяет произвести столько энергии, сколько образуется при сжигании 1 тонны нефти. Получается соотношение 1 к 1 млн. Значит, вред, который мы наносим нашей планете, используя традиционные источники энергии, в миллион раз больше, чем если использовать атомные. Энергия атома – огромное средство защиты природы, – продолжает французский эколог. – Аналогов такому решению на планете пока не существует. Атомная энергетика – это фантастический источник получения энергии. Россия наравне с Францией является лидером в эксплуатации атомных электростанций. Хочу добавить, что уровень безопасности на Калининской АЭС соответствует всем стандартам. Радиационный фон в норме. Я в этом убедился лично.

Мы тоже.