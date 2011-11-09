//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Форель из озера Песьво

«Аргументы неделi» побывали в гостях на Калининской АЭС

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА, Москва – Тверь – Удомля ]

Форель из озера Песьво

Государственная корпорация «Росатом» пригласила «АН» в пресс-тур в Удомлю – небольшой и очень красивый городок в Тверской губернии. Там находится самая близкая к столице атомная электростанция. Расстояние от Москвы до Удомли – 344 км. Правда, передвигаться приходится не всегда по «ковровой» дороге. Но атомщики и дорожники работают и над этой, глубоко русской проблемой.

Подъезжаю к атомной станции с замирающим сердцем: это величественное строение можно сравнить со средневековым замком. Они очень похожи по архитектуре – эти башни и башенки, глазницы окон, пилоны, «гирлянды», правда, на атомной станции они сотканы не из орхидей, а из проводов. И греет этот «замок» не одну родовитую семью, а несколько миллионов россиян. И те же якуты очень завидуют обитателям Центральной России: есть атомная станция – есть в доме тепло, есть комфортная жизнь. Вот на тёплых Канарских островах атомные станции никогда строить не будут: там температура воздуха постоянно плюс 26. В снежки не поиграешь. А нам в России с нашими морозами и вьюгами атомные электростанции нужны позарез.

 Сегодня в разных регионах страны Росатом сооружает несколько новых энергоблоков. Четвёртый по счёту энергоблок построен на Калининской АЭС. Кассеты с топливом в ядерный реактор загрузили перед нашим приездом. Энергетический пуск обещают совсем скоро.

Каска, перчатки, беруши

Калининская атомная станция входит в Объединённую энергетическую систему центра. Подача электроэнергии идёт в восемь регионов России. АЭС выдаёт и высоковольтный транзит: она обеспечивает переток электроэнергии из энергоизбыточных районов в энергодефицитные.

Так просто на АЭС не попадёшь: нужно преодолеть несколько барьеров, пройти 7 дверей, напичканных электроникой. Но перед проходом через эти таинственные двери пришлось сдать в камеру хранения атомной станции и ноутбук, и фотоаппарат. Не положено. Поднимаемся по лестнице административного здания в гардероб. Там забирают верхнюю одежду. Выдают номерки и «джентльменский набор»: нитяные перчатки, малиновые беруши и ярко-зелёную каску. Вопрос провожатым из Центра общественной информации атомной станции:

– А зачем перчатки и беруши?

– Перчатки для того, чтобы вы смогли потрогать, что захотите (но, конечно, не всё) на АЭС... А беруши вложите в уши, если в машинном зале будет слишком шумно.

Кстати, позднее, передвигаясь по атомной станции, я отметила, что каски зелёного цвета надевают на гостей АЭС, а персонал носит белые и оранжевые головные уборы. Передвигаться по ядерному объекту без касок запрещено. Исключение – только для сотрудников блочного пуска управления. Вот чего нам не выдали – так это счётчики Гейгера. Но в нашем пресс-туре в тот день оказались не только журналисты, но и экологи. Причём из Франции. Они передвигались по атомной станции исключительно со счётчиком Гейгера. Фон на АЭС, как признался один из французов, был ниже, чем в самолёте Париж–Москва.

Надёжно и без Паники

А какие населённые пункты мы проезжали, пока подбирались к Калининской АЭС: Паника, Выдропужск, Двойня... Но никакой паники у тех, кто живёт на расстоянии «вытянутой руки» от атомной станции, как выяснилось, нет. Как же работает АЭС?

В средневековом замке помещения обогревали огромные камины. В них порой горели целые деревья. В «каминах» Калининской АЭС «горит» кое-что другое: это тепловыделяющие сборки, или топливные кассеты. Несколько дней назад 23 октября в реакторе энергоблока №4 загрузили активную зону. 163 топливные кассеты были установлены на свои (штатные) места.

– Загрузка топливных кассет ознаменовала начало физического пуска реактора четвёртого энергоблока, – рассказывает «АН» Максим Румянцев, инженер международного отдела Калининской АЭС. – Физический пуск реактора является одним из ключевых этапов ввода энергоблока в эксплуатацию. Важным событием после загрузки активной зоны станет выведение реактора на минимальный контролируемый уровень мощности. Следующим этапом ввода четвёртого энергоблока в эксплуатацию станет энергетический пуск.

Про конфигурацию блока

Немного истории. Решение о строительстве Калининской АЭС было принято весной 1970 года на научно-техническом совете Министерства энергетики и электрификации СССР. Необходимость сооружения атомной станции диктовалась дефицитом энергии в центральной части страны. Генеральным проектировщиком АЭС стало Горьковское отделение института «Теплоэлектропроект» (сегодня ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»). Главным конструктором реакторной установки определили опытное конструкторское бюро «Гидропресс». Научным руководителем стал Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова.

Сооружение блока №1 началось в 1974 году. Энергетический пуск состоялся 9 мая 1984 года. Энергоблок №2 начали строить в ноябре 1981 года. 11 декабря 1986 г. блок был включён в сеть. 16 декабря 2004 г. состоялся энергетический пуск энергоблока №3. Четвёртый блок решено было строить в 1984 году. Строительство, едва начавшись, вскоре замерло: пришла перестройка. Потом случилась авария на Чернобыльской АЭС. Доверие к «мирному атому» было сильно подорвано.

Но через несколько лет, 22 октября 2002 г., министр РФ по атомной энергии Александр Румянцев и губернатор Тверской области Владимир Платов подписали «Декларацию о намерениях по возобновлению строительства блока №4 Калининской АЭС». 28 января 2005 г. приказом Федерального агентства по атомной энергии №33 принята конфигурация энергоблока №4 Калининской АЭС. На сегодняшний день он будет самым современным и безопасным в России.

Атомный словарик

Активная зона – основная часть реактора, где происходит управляемая цепная реакция. Именно в неё загружается ядерное топливо.

ТВЭЛ (тепловыделяющий элемент) – герметичная трубка, в которой размещаются топливные таблетки из диоксида урана.

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор, в котором в качестве теплоносителя и замедлителя используется вода.

Левитан и Чехов в Удомле

Во время этого короткого, но яркого путешествия выяснилось, что Удомля – это отнюдь не заштатный городок, а место, широко известное в просвещённой России. В окрестностях Удомли в XIX и в начале XX века жили и творили знаменитые художники Исаак Левитан, Алексей Венецианов, Витольд Бялыницкий-Бируля. В этих местах любил бывать знаменитый русский писатель Антон Чехов. На берегу Удомли, на даче «Чайка», принадлежавшей В. Бялыницкому-Бируле, гостили известные художники Игорь Грабарь и Борис Волков. В сельце Гарусово на берегу озера Удомля родился и провёл детские годы военный министр, граф Алексей Аракчеев.

Удомля – родина лётчика-космонавта (27-го по счёту космонавта СССР), дважды Героя Советского Союза Олега Макарова. В космосе уроженец Удомли был 4 раза.

Выходит, в Удомле можно без труда заполнить половину Большой энциклопедии.

Справка «АН»

Сегодня в мире работают более 450 ядерных реакторов в 30 странах мира. Более 2/3 суммарной мощности всех АЭС мира сосредоточено всего в нескольких странах: США (104 энергоблока), Франции (59). В России эксплуатируются 32 энергоблока. В Японии до мартовского землетрясения работало 55 энергоблоков.

За деятельностью Калининской АЭС следят десять глаз: Федеральная служба по атомному надзору России. Государственный санитарный надзор. Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды. Государственный пожарный надзор. Федеральная служба по технологическому надзору РФ.

Про белого амура и Тихомандрицу

Кроме озера Удомля есть в этих чудесных местах и такое озеро, как Песьво. Сегодня озёра-охладители Удомля и Песьво используются в качестве единого водоёма для водоснабжения Калининской АЭС. Специалисты постоянно ведут мониторинг экологического состояния озёр. К слову, Калининскую АЭС не раз называли лучшей атомной станцией России в вопросах радиационной защиты.

Озёра Песьво и Удомля относятся к бассейну Балтийского моря. В них впадают реки с замечательными названиями – Овсянка, Тихомандрица и Хомутовка. В озёрах-охладителях не первый год разводят… рыбу. В 2009 году около 40 тыс. молоди карпа, белого амура и пёстрого толстолобика было выпущено для повышения биоразнообразия ихтиофауны. Это было сделано – в том числе – и для борьбы с дрейссеной (пресноводным моллюском) и биопомехами (зарастанием озёр).

В конце сентября этого года в озёра выпустили 2000 кг сеголеток сазана и 2295 кг двухлеток белого и пёстрого толстолобика. Помимо сазанов и карпов в прудах-охладителях выращивают форель, осетра, сома и карпа.

Справка «АН»

Озеро (город) Удомля – означает «членённое, состоящее из частей». Уд – на древнеславянском языке – часть, член. Уд-очка, разрубить на уд-ы и т.д.

Чистая энергия Бруно Комби

А теперь о привычных людских страхах – фоновых показателях атомной электростанции. Как и положено, в Удомле есть несколько щитов, которые показывают радиационный фон в городе. Есть такое табло и на фасаде АЭС. В момент нашего пребывания на атомной станции фон был 12 микрорентген в час. (Средний уровень радиационного фона по Москве – 11 микрорентген в час при норме в 30 микрорентген. – Прим. «АН»).

Чуть повыше эти показатели были на дозиметре известного французского эколога Бруно Комби, основателя и президента Международной ассоциации «Защитники природы за атомную энергетику». На его дозиметре было 13 мкР/ ч. Бруно Комби и его коллега – член научного комитета ассоциации Жак Фрот – вместе с журналистами посетили машинный зал и блочный пункт управления энергоблока №3.

– Перед нашим миром стоят две большие угрозы, – уверен Бруно Комби. – Это изменение климата и то, что нефть заканчивается. Через несколько десятков лет то, что создавала природа на протяжении миллионов лет, иссякнет. Но для того чтобы управлять промышленностью, иметь современные города и транспорт, нужно огромное количество энергии. Возобновляемые источники – энергия солнца и ветра – могут дать всего несколько процентов от необходимого. Таким образом, нам остаётся только один экологически чистый, безопасный источник энергии – ядерный. Один грамм урана позволяет произвести столько энергии, сколько образуется при сжигании 1 тонны нефти. Получается соотношение 1 к 1 млн. Значит, вред, который мы наносим нашей планете, используя традиционные источники энергии, в миллион раз больше, чем если использовать атомные. Энергия атома – огромное средство защиты природы, – продолжает французский эколог. – Аналогов такому решению на планете пока не существует. Атомная энергетика – это фантастический источник получения энергии. Россия наравне с Францией является лидером в эксплуатации атомных электростанций. Хочу добавить, что уровень безопасности на Калининской АЭС соответствует всем стандартам. Радиационный фон в норме. Я в этом убедился лично.

Мы тоже.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Экономика

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Экономист Никита Масленников отреагировал на заявление Минтруда о повышении размера минимального размера оплаты труда к 2020 году. По его словам, это может нести негативные последствия для россиян.

//В мире

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

Европейский союз продлил индивидуальные санкции в отношении России. Среди ограничений - заморозка активов и ограничения на поездки. Санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//новости партнеров

//Экономика

Как изменится положение рубля осенью?

Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

//Политика

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

В Волгоградской области священник Александр Копейкин заявил, что родители, пожаловавшиеся на традиционный молебен в школе – сектанты. По его словам, молебен всё равно состоится.

//Здоровье

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Швейцарские учёные выявили связь между дневным сном и снижением риска болезни сердца. По их словам, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний стоит выделить на сон несколько часов в определенные дни.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о своём заболевании заявила о готовности выступать на корпоративах. Об этом рассказал представитель знаменитости Стас Христов.

//Происшествия

В Минпросвещения прокомментировали конфликт с прической школьника

В Минпросвещения прокомментировали конфликт с прической школьника

В Минпросвещения России отреагировали на сообщение о конфликте в школе города Сосновоборска Красноярского края, где ученику 4 класса директор пригрозил переводом на домашнее обучение из-за причёски.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Эксперты оценили виш-лист Собчак и Богомолова

Эксперты оценили виш-лист Собчак и Богомолова

Завтра состоится свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. В Сети появился виш-лист подарков, который якобы составила пара.

//Шоу-бизнес

Ксении Собчак не дают покоя лавры Урганта. Она получит прайм-тайм на Первом канале

Ксении Собчак не дают покоя лавры Урганта. Она получит прайм-тайм на Первом канале

Ксения Собчак получит прайм-тайм на Первом канале. Программы выйдут в эфир уже в сентябре. Пока телеведущая и руководство канала договорились по формату передачи, которую будет вести экс-кандидат в президенты

//Новости СМИ2

//Общество

Большинство работодателей не собираются переходить на четырехдневную неделю

Большинство работодателей не собираются переходить на четырехдневную неделю

Большинство работодателей, 76% не рассматривают переход на сокращенную неделю. Руководители компаний опасаются снижения производительности труда, выгорания и ухудшения трудовой дисциплины.

//Происшествия

В Тюменской области юноша убил своих бабушку и дедушку

В Тюменской области юноша убил своих бабушку и дедушку

Стало известно, об убийстве двух пожилых людей в Тюменской области собственным внуком. По версии следствия, инцидент произошёл в среду ночью в деревне Вармахли Тобольского района.

//В мире

В Интерпол направлен запрос о местонахождении Олега Смоленкова в США

В Интерпол направлен запрос о местонахождении Олега Смоленкова в США

Москва запросила Интерпол о местонахождении россиянина Олега Смоленкова на территории США. О запросе сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

//Шоу-бизнес

"Она сказала мне, что я богатая наследница", - Ханга поделилась историей о своём наследстве от отца

"Она сказала мне, что я богатая наследница", - Ханга поделилась историей о своём наследстве от отца

Известная телеведущая Елена Ханга рассказала о наследстве, которое ей оставил её отец в Танзании. Известно, что Абдула Кассим Ханга был одно время премьер-министром Занзибара.

//Шоу-бизнес

Свадебное платье по бартеру и пуфик за два миллиона. Собчак опубликовала список подарков, которые она хочет получить к свадьбе

Свадебное платье по бартеру и пуфик за два миллиона. Собчак опубликовала список подарков, которые она хочет получить к свадьбе

Пуфик за два миллиона, люстра почти за миллион и ковёр — за полтора. Все это список подарков, которые Ксения Собчак хочет получить к свадьбе. А вот с платьем все сложнее, по бартеру выбор не велик

//В мире

Глава МИД Латвии высказался об обмене пленными между Украиной и Россией

Глава МИД Латвии высказался об обмене пленными между Украиной и Россией

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич высказался о произошедшем на прошлой неделе обмене пленными между Украиной и Россией. Напомним, Рига долго не давала никаких комментариев по данному поводу.

//Новости партнеров

//Общество

Путин: Армии России нужны военнослужащие – выходцы с Кавказа

Путин: Армии России нужны военнослужащие – выходцы с Кавказа

Владимир Путин в четверг, 12 сентября, посетил село Ботлих в Дагестане. Президент РФ пообщался с жителями села и встретился с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в 1999 году.

//В мире

Вице-мэра Риги Анну Владову латвийская пресса обвинила во лжи

Вице-мэра Риги Анну Владову латвийская пресса обвинила во лжи

Для того, чтобы решить проблему с нехваткой мест в детских садах с латышским языком обучения, фракция Национального объединения в Рижской думе призывает ввести во всех детских садах программу на госязыке.

//В мире

Лидер ДНР Денис Пушилин провозгласил целью республики присоединение к России

Лидер ДНР Денис Пушилин провозгласил целью республики присоединение к России

Цель Донецкой народной республики – вхождение в состав Российской Федерации. С соответствующим заявлением на встрече с московской интеллигенцией выступил глава самопровозглашенного государства Денис Пушилин.

//Шоу-бизнес

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта?

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта?

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта или обидится. Однако большинство пользователей считает, что раз руководство Первого канала пропустило ролик в эфир, значит никаких санкций не последует. Телеведущий Иван Ургант спародировал ситуацию, когда президент страны 2 раза покупал мороженное у одной и то же продавщицы. Тогда многие задавались вопросом, в каком она, интересно, звании? И хотя затем на канале НТВ показали интервью с «той самой мороженщицей», которая уверяла, что просто три года подряд работает на МАКСе и встречи с Путиным – чистая случайность, зрители особо не поверили.

//Политика

Путин: при таких гражданах страну не может возглавлять "слюнтяй"

Путин: при таких гражданах страну не может возглавлять "слюнтяй"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с ополченцами в Дагестане отметил мужество и доброту народа. По его словам, возглавляя страну с такими гражданами, президент не может быть "слюнтяем".

//В мире

МИД Украины не собирается приостанавливать расторжение договоров с Россией. Проводят глубокую инвентаризацию документов

МИД Украины не собирается приостанавливать расторжение договоров с Россией. Проводят глубокую инвентаризацию документов

МИД Украины не приостанавливал процесс подготовки расторжения договоров о сотрудничестве с Россией, который начался при Петре Прошенко и бывшем министре иностранных дел Павле Климкине.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Помощник президента Фурсенко восстал против Путина
3

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
4

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема
5

Предсказаны катастрофические последствия извержения Йеллоустона для России и США

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры