В принципе макароны по-флотски названы в честь автора рецепта Чарльза Флотса. Однако известно, что со Средневековья именно это блюдо в переходах и плаваньях готовили моряки. Мясо в море хранилось в виде солонины в бочках. Из него делали фарш и обжаривали с томатной пастой. Полученный мясной соус затем смешивали с отваренными макаронными изделиями. В Россию рецепт «приплыл» вместе с итальянскими мастерами в начале XVIII века.

Казалось бы, калмыков с морем ничего не связывает, однако в их национальной кухне тоже есть жареное мясо с лапшой. Только классический вариант степного хурен-махн-гуертяган не предполагает добавления томата.

Мясо нарезать тонкими брусочками, как для бефстроганова, посолить, поперчить, обжарить на сливочном масле вместе с репчатым луком, нарезанным полукольцами. Пресное тесто (мука, яйцо и щепотка соли) вымесить так, чтобы оно не липло к рукам, раскатать в тонкий пласт, нарезать лапшу и отварить её в бульоне в течение 10–15 минут. Откинуть лапшу на дуршлаг, соединить с обжаренным мясом и посыпать зеленью.