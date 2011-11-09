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Обувка для предков

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », Федор МАКОВ ]

Обувка для предков

Говорят, что если кинуть вслед невесте старую обувь, это непременно принесёт счастье ей и жениху. По той же причине до сих пор иногда старые башмаки привязывают к заднему бамперу свадебного автомобиля, бросают вслед свадебному поезду. Возникает логичный вопрос – зачем же это нужно? Естественно, не забавы ради и уж тем более не для украшения.

«НА» рассказывал, уже, что раньше у славян изношенную обувь не принято было выбрасывать. Относив, её использовали дальше, но уже не по прямому назначению, а в качестве оберега. Русские подвешивали старые лапти под крышами скотных дворов, при входе в дом, у крыльца. Лапти можно было встретить на кольях вокруг огородов, чтобы отвлечь внимание проходящих и уберечь таким образом от дурного глаза будущий урожай.

Во второй половине XIX века священник Николай Ловцев, описывая село Рыковая Слобода Рязанского уезда и губернии, рассказывал о том, как свахе в спину бросали осмётком (изношенным лаптем). А в селе Косяково Свияжского уезда Казанской губернии шли ещё дальше. Если женился вдовец, при выходе из церкви попадал под настоящий шквал из гнилых лаптей, которыми забрасывали его мальчишки и взрослые парни. И бросать их продолжали вплоть до входа вдовца в дом или выезда за полевые ворота села. Считалось, что без подобного «дождичка» брак вдовца будет несчастливым.

В Вязниковском уезде Владимирской губернии старую обувь можно было встретить в курятниках. Местные жители таким образом лечили своих пернатых, если вдруг замечали, что у последних редеют перья на головах. Виноватым в заболевании признавали домового и пытались его умилостивить этими подношениями.

Но не только славяне не выбрасывали стоптанной обувки. Финно-угорские народы, например удмурты, использовали старые лапти в похоронном обряде. У крупнейшего русского этнографа и филолога XX в. Дмитрия Константиновича Зеленина находим: «По окончании поминок начинаются проводы покойников, совершаемые следующим образом. Берут старый лапоть, в который кладутся перья, пух и уголь с огнём. Этот лапоть уносит за околицу один из мужчин. Унося его, он дует на уголь, произнося следующую молитву: «Старики, ешьте, пейте да уходите отсюда; кто нам завистник, того с собой уведите; врагов наших, колдунов, с собой уведите».

По мнению учёных, манипуляции со старой обувью – попытка заручиться покровительством умерших предков. И не важно, собирается человек в дальнюю дорогу или решил связать себя узами брака. В любом важном деле спутник из мира усопших не помешает. Наоборот, если что, подсобит справиться с трудностями, и задуманное непременно увенчается успехом. А как позвать его с собой? Естественно, предложив удобную обувь. Новая да прочная порадует живых, а старая, растоптанная лучше всего подойдёт тому, кто давно уже обитает в иных мирах. Потому и бросают её в спину уходящему, закидывают ею того, кому не повезло. Кстати, «колдуют» с обувкой не только у нас в России. Англичане, например, бросают башмак не только вслед новобрачным, но и морякам, уходящим в плавание. А в графстве Херефордшир частенько можно услышать: «Прежде чем отправиться в путешествие, сожги на счастье старую обувь».

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