Знакомство с выдающимися личностями, основоположниками национальных культур народов России вызывает порой ощущение дежа вю. Не так давно мы рассказывали о биографии чувашского просветителя Ивана Яковлева («НА» №36, 2011): сирота, «инородец», закончил школу с золотой медалью, автор народного алфавита, действительный статский советник... А вот другая биография: сирота, «инородец», закончил школу с золотой медалью, автор народного алфавита... Разница лишь в том, что наш нынешний герой – казахский просветитель Ибрай АЛТЫНСАРИН – дослужился «только» до статского советника.

Дата его рождения разнится от источника к источнику. Однако большинство исследователей указывают на 20 октября (2 ноября по новому стилю) 1841 года. В этом году было 170 лет со дня рождения величайшего казахского просветителя. Увы, эта дата не была отмечена сколько-нибудь яркими торжествами. А зря. Судьба и творчество этого человека многое объясняют в отношениях русских и казахов.

Детство

Сведения о детстве Алтынсарина весьма скудные. Известно лишь, что, рано оставшись сиротой, Ибрай воспитывался в семье старшего брата отца, известного бия Балгожи Жанбуршина, управляющего Узунским родом племени кипчаков, войскового старшины Оренбургской пограничной комиссии.

По свидетельству некоторых источников, дед Алтынсарина был человеком по-своему образованным: знал казахское устное литературное творчество, иногда сам сочинял стихи и обладал ораторским искусством.

В 1850 г., когда в Оренбурге открылась одна из первых школ для казахских детей, целью которой была подготовка грамотных людей для царской администрации, дед определил туда Ибрая в ученики. Из архивных документов известно, что в годы учёбы он отличался настойчивостью и самостоятельностью.

В 1857 г. Алтынсарин оканчивает школу с золотой медалью. После этого его оставляют при Оренбургской пограничной комиссии. Здесь он около трёх лет работает писарем и одновременно с основной работой продолжает изучать родную историю, литературу, научные труды и художественные произведения восточной, русской и западно-европейской культуры.

В эти годы он знакомится с Николаем Ильминским, который тогда был переводчиком в Оренбургской пограничной комиссии. Удивительно влияние этого русского человека на формирование интеллигенции почти десятка народов России. Причём все, кто был знаком с Ильминским и благодаря его поддержке смог состояться в жизни, несли в себе величайшую любовь и уважение к русской культуре и русскому народу. Приглашенный Ильминским молодой казахский просветитель несколько лет прожил в семье «апостола казанских инородцев» (так называли Ильминского сами представители поволжских народов). Именно тогда Алтынсарин изучил и многое позаимствовал из образовательной системы Николая Ивановича. Сохранилась большая переписка Ильминского и Алтынсарина, свидетельствующая о многолетних взаимоотношениях учителя и ученика.

Награда Нагрудный знак Министерства образования и науки Республики Казахстан «Ибрай Алтынсарин» учрежден в целях поощрения работников в сфере образования и науки.

Просветитель

Как и многие образованные люди того времени вышедшие из низов, Алтынсарин горел желанием поделиться своими знаниями с соплеменниками. Он мечтал заниматься педагогической работой, в которой видел своё призвание. После долгих хлопот ему удалось в 1860 г. покинуть Оренбург и перевестись в Тургай. Там ему предстояло открыть школу для казахских детей, в которой он назначался учителем русского языка.

Но Алтынсарину хотелось большего. Он мечтал учить детей казахов таким образом, чтобы они могли быть полезными своему народу, приобщиться к достижениям земледелия, промышленности...

Мечтать не вредно. Хотя царское правительство, с одной стороны, и было заинтересовано в подготовке нижнего звена чиновников из местного населения, способного вести делопроизводство на русском языке, с другой стороны, выступало против всеобщего образования «инородцев». Местное духовенство вставляло палки в колёса, внушая, что Ибрай якобы хочет крестить казахских детей и подготовить их к солдатской службе в Русской армии.

Тем не менее, несмотря на «двойное сопротивление», Алтынсарину удалось в 1864 г. открыть первую народную школу. С тех пор, вплоть до своей кончины в 1889 г., он занимался просветительской деятельностью (последние десять лет – инспектор казахских школ в Тургайском уезде). За это время были открыты четыре двухклассных центральных русско-казахских училища, одно ремесленное училище, первое женское училище, пять волостных школ, два училища для детей русских поселян. Также им была открыта специальная учительская школа.

Он не только открывает учебные заведения, но и подбирает кадры, заботится об оснащении школ, о мелочах быта... Школы, по мнению Алтынсарина, «это главные пружины образования казахов. На них, и в особенности на них, надежда, в них же и будущность казахского на­рода».

Куда нам от русских

Ибрай стоял на позициях просвещённого либерального ислама (он даже составил соответствующий учебник – «Основы мусульманства»). «Светлое будущее» для казахов он видел исключительно в сближении с русской культурой. Неслучайно Алтынсарин включает в изданную в 1879 г. «Киргизскую хрестоматию» свои переводы русских писателей-просветителей: Константина Ушинского, Льва Толстого, Владимира Даля... Пусть читателя не смущает название хрестоматии: в те годы казахи числились по «киргизскому ведомству».

Однако, прежде чем переводить, надо было создать хотя бы казахский алфавит. Три с лишним года потратил Ибрай Алтынсарин на эту работу. И создал-таки! На основе русской графики. Позже, объясняя свой выбор, он писал во вступительной статье к «Киргизской хрестоматии»: «Книг общеобразовательного содержания почти не имеется ни на одном из азиатских языков, мы вынуждены искать подобные руководства на ближайшем русском языке. Вследствие чего мы сочли за более удобное напечатать настоящую хрестоматию русскими буквами, чтобы она прямо соответствовала своей цели, т.е. служила непосредственным путеводителем к более учёным и общеполезным книгам, не противореча последним ни своим содержанием, ни алфавитом».

Стремясь приблизить казахского читателя к «более учёным и общеполезным книгам», Алтынсарин отдаёт немало сил для создания библиотек. В первую очередь при школах. Он создаёт их в буквальном смысле слова: открывает, комплектует, выписывая книги из Москвы, Петербурга, Оренбурга... Причём нередко за свой счёт. Так, в сентябре 1882 г. он пишет Н. Ильминскому: «При училищах Тургайской области я намереваюсь учредить библиотеки учительские и ученические, на что я собрал уже до 700 рублей».

В результате Оренбургская казахская учительская школа имела в своей библиотеке два фонда: ученический и преподавательский. Первый насчитывал 770 учебников и более двух тысяч книг художественной литературы. Во втором находилось без малого четыре с половиной тысячи книг. В большинстве своём – научные и методические пособия: Алтынсарин внедрял в казахскую школу всё лучшее, что было в школе русской.

Знает каждый Кто такой Ибрай Алтынсарин, знает каждый казах. Россиян казахского происхождения насчитывается 655 тысяч человек. Проживают они в основном в Астраханской, Оренбургской, Омской, Волгоградской и Челябинской областях.

Не школой единой

Просветительская деятельность Алтынсарина не ограничивалась открытием школ и библиотек. Ибрай разрабатывал дидактические принципы обучения и воспитания детей, создавал учебные и методические пособия...

Занимался он и литературным творчеством. Увы, но свет увидели лишь 21 стихотворение, 47 рассказов, 8 басен и 11 образцов казахского фольклора. Как утверждают исследователи, Алтынсарин-поэт мастерски рисовал картины родной природы. Однако на русском языке произведения Алтынсарина были изданы всего два раза – в 1957 г. в Алма-Ате вышел сборник «Избранные произведения», а через 19 лет там же увидело свет трёхтомное собрание его сочинений.

…В 1883 г. Ибрай переезжает в Николаевский (Кустанайский) уезд. Здесь, в родном местечке, в трёх километрах от г. Кустаная, на сгибе реки Тобол, на островке, где имелось небольшое озеро, получившее впоследствии название «Инспекторское», он построил дом, где жил и работал до самой смерти.

Скончался он 17 (29) июля 1889 года. Хоронили его по казахскому обычаю при большом стечении народа недалеко от своего дома на берегу Тобола рядом с могилой отца. Перед смертью Алтынсарину было присвоено звание статского советника.