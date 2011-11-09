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Этноновости от 10 ноября

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », ИА «Росбалт», Moskvatatar.ru, Regions.ru, ИА «Башинформ», ИА REGNUM ]

Этноновости от 10 ноября

Москва

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, разрешающий регистрировать представителей коренных малочисленных народов, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни и не имеющих постоянного места жительства, по населённому пункту в пределах соответствующего муниципального района либо городского округа. При этом штамп в паспорте о регистрации будет ставиться таким гражданам «с учётом перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности», говорится в документе.
24 ноября в фойе Московского международного Дома музыки и 25 ноября в Московском фольклорном культурном центре под руководством Л. Рюминой в рамках культурной программы Дней Республики Татарстан в Москве пройдут выставки изделий народных художественных промыслов и ремёсел республики. В экспозиции представят кожаную мозаику, золотное шитьё, ювелирные изделия, керамику, художественное ткачество и многие другие виды традиционных татарских промыслов.
Башкортостан
В Стерлитамаке в пятый раз прошёл республиканский праздник башкирского фольклора «Ашкадар тандары» – «Ашкадарские зори». По традиции конкурс проводился по нескольким номинациям – «Башкирские фольклорные коллективы», «Исполнители редких и оригинальных жанров», «Башкирский фольклорный танец» в двух возрастных категориях – до 16 лет и старше. Также в программу праздника вошли семинар-лаборатория для руководителей башкирских фольклорных коллективов, творческие встречи с учёными-фольклористами.
Ненецкий АО
В Нарьян-Маре открылись Дни ненецкой письменности. В программе – выставка книг на ненецком языке «Толанго книга» («Книга для чтения»), межрегиональная олимпиада по краеведению и родному языку, круглый стол «Проблемы сохранения и развития ненецкого языка», презентация проекта «Уроки ненецкого с Чумработницей», конкурс чтецов.
Кировская область
В Кировской области состоялся межрегиональный фестиваль «Кладовая ремёсел». В нём участвовали мастера народных художественных промыслов из 17 регионов России. В рамках фестиваля прошли семинары, творческие встречи, круглые столы, выступления фольклорных коллективов. Посетители выставки могли купить понравившиеся изделия, смастерить своими руками сувенир.

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