//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Хочешь быть саамом? Будь им!

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », Записал Александр ЕГОРОВ ]

Хочешь быть саамом? Будь им!

На севере России, на Кольском полуострове, живут саамы. Прежде их именовали лапландцами, лопарями. Сегодня у нас в стране представителей этноса насчитывается около двух тысяч. Саамов можно встретить в Норвегии, Швеции, Финляндии. Когда-то этот северный народ жил исключительно оленеводством, охотой и рыболовством. О нынешнем дне российских саамов «НА» беседовал с председателем этнокультурной организации – Саамского парламента Кольского полуострова – Валентиной СОВКИНОЙ.

- У саамов никогда не было своего государства, они прекрасно уживались с народами разных стран. Нынче многие из нас живут в городах, имеют хорошее образование, работают служащими, педагогами, врачами. Но для тех, кто компактно проживает в нескольких районах Мурманской области – в Ловозерском, Ковдорском, Терском, – основным делом и по сей день остаётся оленеводство. А это ведь производство безотходное. Поэтому мы славимся ещё и как мастера рукоделия: изготавливаем обувь, одежду, сувениры.

– А сколько саамов занято непосредственно в оленеводстве?

– В оленеводческом кооперативе «Тундра» работают около ста саамов, в кооперативе «Оленевод» – десять. И сейчас заметна тенденция: создание саамских общин – как родовых, так и территориально-соседских. Осваивают рыбные квоты, вылавливают сига, ряпушку и некоторые породы морских рыб. Своих траулеров у нас нет, кооперируемся с другими рыбаками.

– Считается, что этническая культура лучше сохраняется у тех малочисленных народов, которые ведут традиционный образ жизни. Таковых среди саамов немного. Вы ощущаете в этом опасность для народа?

– Я не согласна с тем, что лишь те, кто ведёт традиционный образ жизни, являются носителями национальной культуры. В нас она заложена на генетическом уровне. Есть всё-таки саамское сознание, которое заключается в знании языка, тонком чувствовании национальных мелодий, родовых песен. А без традиционного питания – рыбы, мяса, ягод – мы просто не можем обойтись! Живущим в городах саамам не хватает знания языка – во многих семьях он уже не звучит. Между тем молодёжь хочет говорить по-саамски, многие посещают языковые курсы в Апатитах, Мончегорске или Мурманске. Ребята с удовольствием изучают не только язык, но и танцы, песни, фольклор.

– А как заключаются браки у саамов? Кочевнику ведь непросто найти себе невесту.

– Прежде саамы кочевали по тундре и лишь по большим праздникам собирались. Там и происходили смотрины, молодые люди выбирали себе невест. Сегодня всё иначе: пришла любовь – открывай сердце. Чисто саамских семей в Ловозере не больше сотни. А смешанных – порядка трёхсот. У меня вот два сына. Они считают себя саамами, говорят по-саамски. Но мой муж – коми.

– На ваш взгляд, чем внешне саамы отличаются от других народов, живущих по соседству? У вас вот глаза светлые…

– Не у всех саамов такие. Есть «лесные» саамы – и есть «морские». «Морские» – светлокожие, светлоглазые, со светлыми волосами. А «лесные» – крепкие, коренастые, с карими глазами, смуглые, темноволосые. Ростом ниже «морских». Мой отец – из «морских» саамов, мама – из «лесных». Недавно я встречалась с норвежскими саамами. Дело было на берегу озера. Стоило мне войти в чум, как меня сразу «вычислили»: ты саамская женщина. У нас принято при входе наклонить голову, как бы кланяясь, и идти налево, на женскую половину чума. Я делаю это интуитивно, ведь с раннего детства ездила в тундру с бабушкой и дедушкой. И, знаете, до сих пор боготворю тундру. Побывав там, чувствую необыкновенный прилив сил.

– Сколько же сейчас оленей у саамов?

– У нас кооперативное стадо, но есть и частные.

– Вы специально не называете цифр? Говорить о количестве оленей не принято?

– От двадцати голов и более на семью.

– Немного!

– А так повелось. Саамы всегда разводили оленей только для нужд семьи.

– На Ямале или Таймыре стада оленей тысячные.

– В Мурманской области мало места. Пастбища хорошие, но браконьеры истребили много животных. Хорошо бы года на два объявить мораторий на забой оленей. Такое ведь было после Великой Отечественной войны, в результате этой меры поголовье оленей быстро выросло. Причём не за пять лет, как планировалось, а всего за три года! Я состою в оленеводческой комиссии, мы просчитываем поголовье. Сейчас на всех саамов не более 60 тысяч особей.

– Несколько лет назад разразился скандал: в одном из саамских хозяйств оказались «бумажные» олени, то есть реальных животных не было, но средства на них выделялись…

– Так ситуацию представили в СМИ.

– Разве в этом не участвовали саамы?

– Факты существования «бумажных» оленей до сих пор уточняются, продолжаются судебные разбирательства. Выяснилось, например, что руководитель хозяйства саамом не являлся.

– Можно предотвратить подобные ситуации?

– Можно, если создать реестр саамов в нашем регионе. Нас ведь немного, и такой реестр на основании переписи населения мог бы иметь определённую законную силу. Пусть простят меня соплеменники, но я против той системы льгот, которая сейчас предусмотрена государством для коренных малочисленных народов. Считаю её не слишком эффективной. Нужны какие-то другие механизмы, которые помогали бы в более тесном контакте с местной властью самим людям обустраивать свою жизнь, быть ответственными хозяевами на своей земле. Во всяком случае, тем из нас, кто хочет оставаться саамами и вести традиционный образ жизни.

Потомки древнейшего населения

Саамов считают потомками древнейшего населения Северной Европы, по другому мнению, они переселились с Востока. До XVII века основными занятиями саамов были охота и рыболовство, с XVII века интенсивно развивалось оленеводство, ставшее для большинства саамов главным занятием. Саамы Кольского полуострова издревле сочетают занятие оленеводством с рыболовством и охотой. Около 13% современных российских саамов ведут традиционный образ жизни.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Экономика

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Экономист Никита Масленников отреагировал на заявление Минтруда о повышении размера минимального размера оплаты труда к 2020 году. По его словам, это может нести негативные последствия для россиян.

//В мире

В Британии назвали виды самого опасного оружия России

В Британии назвали виды самого опасного оружия России

Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл перечислил наиболее опасные виды оружия России. По его словам, подобное вооружение требует скорейшего ответа от Лондона.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//новости партнеров

//Экономика

Как изменится положение рубля осенью?

Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

//Политика

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

В Центробанке посоветовали, как избежать ненужных покупок в банках

В Центробанке посоветовали, как избежать ненужных покупок в банках

Член совета директоров Центробанка Михаил Мамута дал россиянам несколько советов, как избежать ненужных услуг в банке. Он предупредил, что нужно быть внимательнее и в погоне за выгодой не совершать импульсивных покупок.

//Здоровье

Врач рассказал, какие продукты помогают организму восстанавливаться

Врач рассказал, какие продукты помогают организму восстанавливаться

Доктор Уильям Ли из Америки рассказал, какие продукты помогают поддерживать работу стволовых клеток в человеческом организме. Специалист отметил, что стволовые клетки помогают организму восстанавливаться после травм.

//Шоу-бизнес

Соседка не узнала изменившуюся Заворотнюк

Соседка не узнала изменившуюся Заворотнюк

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о своей последней встрече со звездой. По словам женщины, за последнее время артистка изменилась практически до неузнаваемости.

//Здоровье

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Швейцарские учёные выявили связь между дневным сном и снижением риска болезни сердца. По их словам, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний стоит выделить на сон несколько часов в определенные дни.

//Новости партнеров

//Общество

Зачем пенсионерам Интернет?

Зачем пенсионерам Интернет?

Специалисты решили выяснить, как используют Интернет люди старшего поколения. Оказывается, что пенсионеры проводят время в Сети ничуть не менее продуктивно, чем их внуки.

//Общество

У питерского «Яблока» украли победу?

У питерского «Яблока» украли победу?

Сегодня ночью в Василеостровском районе комиссия муниципального образования Остров Декабристов наконец подвела итоги выборов. Из-за «типографской ошибки» бюллетени пришлось пересчитывать вручную.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Тюменской области в лесу спустя трое суток обнаружили тело мужчины

В Тюменской области в лесу спустя трое суток обнаружили тело мужчины

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в среду, 11 сентября, в лесу недалеко от озера Кривое Уватского района Тюменской области обнаружено тело мужчины.

//Политика

Под чью дудку дудит Дудь?

Под чью дудку дудит Дудь?

Известный российский журналист и Youtube-блогер Юрий Дудь, работы которого набирают в последнее время колоссальную популярность, может стать вторым ярким лицом оппозиции.

//Общество

Люди пластикового века: чем мы запомнимся потомкам?

Люди пластикового века: чем мы запомнимся потомкам?

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили, что по аналогии с прошлыми каменным, бронзовым и железным веками нынешнюю эпоху можно смело назвать пластиковым веком.

//Политика

В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым "абсурдом и глупостью"

В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым "абсурдом и глупостью"

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что национальная идея Украины, связанная с возращением Крыма, полная глупость. По его словам, скоро украинские власти захотят заполучить Луну.

//Происшествия

Сто человек тушили крупный пожар на Южном берегу Крыма

Сто человек тушили крупный пожар на Южном берегу Крыма

Минувшей ночью в районе поселка Гаспра на Южном берегу Крыма загорелась сухая растительность и лесная подстилка. Пожар распространился на площадь в 2,4 гектара, пишет издание «Аргументы недели – Крым».

//Шоу-бизнес

Виктория Лопырева рассказала о похудении без диет и здорового образа жизни

Виктория Лопырева рассказала о похудении без диет и здорового образа жизни

Известная российская модель и телеведущая Виктория Лопырёва рассказала поклонникам о своей системе питания, которая позволяет ей много лет находиться в прекрасной физической форме.

//Новости партнеров

//Политика

Украинская СВР «съела» назначенца Зеленского

Украинская СВР «съела» назначенца Зеленского

Президент Украины отправил в отставку главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева и отправил его заместителем в Службу безопасности Украины. В контрразведке он будет заниматься борьбой с коррупцией и организованной преступностью. Соответствующий приказ опубликован на сайте украинского лидера.

//Непознанное

Пророчество генерала-масона из США о начале Третьей мировой вспомнили в сети

Пророчество генерала-масона из США о начале Третьей мировой вспомнили в сети

В интернете напомнили о пророчестве о Третьей мировой войне, которое сделал в свое время Альберт Пайк, американский масон и генерал армии Конфедерации. Соответствующая публикация появилась в блогосфере.

//Общество

Мнение юриста относительно выходок пародиста

Мнение юриста относительно выходок пародиста

Гарик Харламов призывает своих подписчиков заходить на социальные страницы знаменитостей и оставлять там различные неприличные комментарии. Иногда обращения к мировым звёздам сопровождаются применением нецензурной брани. Что за это грозит телеведущему?

//В мире

iPhone 11 может стать причиной фобий

iPhone 11 может стать причиной фобий

Учёный Джефф Коул из Университета Эссекса предположил, что новые смартфоны iPhone 11 могут вызвать у людей приступы фобии. Причина кроется в тройной камере гаджета.

//Шоу-бизнес

Пугачёва пожаловалась на проблемы со здоровьем

Пугачёва пожаловалась на проблемы со здоровьем

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва рассказала о проблемах со здоровьем. По словам знаменитости, у неё уже очень много лет ужасно болят ноги. В этом певица призналась в документальном фильме об истории моды, созданном популярным обувным брендом.

//Бокс/MMA

Хабиб тонко подшутил над Макгрегором, оскорбившего Пурье

Хабиб тонко подшутил над Макгрегором, оскорбившего Пурье

Российский боец Хабиб Нурмагомедов назвал Дастина Пурье более крепким противником, чем Макгрегор. Накануне тот пообещал короткий бой и легкую расправу над Пурье, но от поединка с Дастином отказался.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
3

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема
4

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"
5

Истерика вокруг российского газа.

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры