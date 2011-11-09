Этнический фактор – вне игры

В стране грядут Большие выборы. Реклама заполонила городские улицы. Горячие дискуссии в СМИ стали ежедневным явлением. И всё чаще в рамках полемики заходит речь о национальном вопросе. Президент неоднократно и в весьма жёсткой форме предупреждал о недопустимости спекуляций на этнической тематике в нашей многонациональной стране. О том, что можно, а что нельзя согласно законодательству говорить кандидатам в ходе предвыборной агитации, «НА» расспросил руководителя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Владимира Евгеньевича ЧУРОВА.

- Когда речь заходит о предвыборной агитации применительно к национальному вопросу, сразу вспоминается ролик телерекламы «Очистим город от мусора», который привлёк к себе большое внимание…

– Этот ролик появился накануне выборов в Московскую городскую думу в 2005 году. Ему была дана определённая оценка. В этом году кампания проходит спокойно, хотя и поступают жалобы. В основном на фальшивые газеты, выходящие под маркой солидных изданий. Российское законодательство отрицает какие-либо различия между избирателями по национальному или конфессиональному признаку. Предусмотрено лишь право гражданина там, где это необходимо, получить избирательный бюллетень и ознакомиться со всей необходимой документацией на родном языке избирателя. В этом году в 11 субъектах РФ бюллетени будут напечатаны полностью или частично на двух языках.

– Вы упомянули 11 субъектов. Но у нас, согласно предыдущей переписи населения, 182 народа и 239 языков. По какому принципу выбрали эти 11 регионов?

– Это национальные языки в республиках, языки народов Российской Федерации в местах компактного проживания. Не мы их выбираем. В каждом субъекте Российской Федерации сами определяются, нужно им печатать бюллетени на втором языке или нет.

– Знаю, что в этом году на выборах ещё активнее будут использоваться электронные технологии. Все ли регионы, особенно отдалённые, готовы к этому?

– Надеюсь, что да. Мы уже более шести месяцев готовим избирателей, политические партии и членов участковых избирательных комиссий к использованию соответствующих технологий. По два образца современной техники полгода назад было завезено во все субъекты РФ. Всего мы должны обеспечить аппаратурой более 5 тысяч избирательных участков. Сложности есть, но они связаны не с национальными особенностями субъектов РФ. Например, в том же Дагестане проблема не в том, что там живёт более 50 народов, считающихся титульными, а в том, что, к сожалению, в горных посёлках далеко не всегда есть надёжные связь и электропитание. Частично мы проблему решили: вся аппаратура будет работать от обычных автомобильных аккумуляторов. А вот при передаче данных могут быть сбои.

– С какими ещё проблемами столкнулись в регионах?

– Очень много говорят о так называемом «семейном» голосовании. Недавно наш наблюдатель вернулся из Польши. Повсеместно в этой стране муж и жена вместе заполняют бюллетени. И никто не переживает по этому поводу. У них так принято. Поэтому я не совсем понимаю, почему у нас должны уделять этому вопросу столько внимания.

– Некоторые наши регионы проявляют удивительное единодушие на выборах. По 90 и более процентов голосуют за одного кандидата. Не секрет, что выбирают того, кого посоветовали старейшины или религиозные лидеры. Как с этим бороться?

– У нас голосование индивидуальное. Но изменить многовековые традиции зачастую бывает непросто. Ещё сложнее контролировать то, что происходит вне избирательного участка. У нас ведь каждый гражданин имеет право агитировать, законом это не запрещено. К тому же стопроцентное голосование – не только российское явление. По всему миру такое бывает в замкнутых сообществах. Например, в горных сёлах или на судах дальнего плавания. Чем более закрыт коллектив, тем чаще бывают такие прецеденты. Поэтому правильнее сказать, что у нас на первом месте территориальные особенности, а не национальные. К примеру, организация голосования на Севере во многом «завязана» на кочевое оленеводство. На удовлетворение избирательного права граждан, которые находятся в труднодоступных местах или кочуют, тратятся значительные деньги. Иногда в тысячу раз больше, чем в среднем по России! В среднем голосование одного россиянина обходится в 70 рублей, а голосование одного избирателя на Севере или Дальнем Востоке может стоить и 70 тысяч. Ведь без авиации к нему не добраться.

– А как быть с избирателями-цыганами? Некоторые из них стали перемещаться в последние годы ещё более активно, чем кочевники-северяне…

– Для нас это особая группа избирателей. Но, подчёркиваю, не с точки зрения этнической принадлежности, а в плане особенностей организации голосования. Во-первых, иной уровень грамотности избирателей. Во-вторых, отсутствие у многих представителей этой нации постоянного места регистрации. В-третьих, не все они имеют необходимые для голосования документы, подтверждающие гражданство России. А это очень важно, потому что в одном месте могут проживать как граждане, так и неграждане РФ одной национальности. Кстати, массовая миграция за пределы поселения свойственна не только цыганам. Недавно я был в одном из отдалённых сёл Тамбовской области. Около 200 избирателей, 60 из них находятся в Москве на заработках.

– В предвыборной полемике часто можно слышать призывы голосовать за «своих»… Кто эти «свои»?

– Я таких примеров пока привести не могу. Мне кажется, все политические партии, ставшие избирательными объединениями и выдвинувшие списки кандидатов, стараются следовать призыву Президента России и не используют национальный фактор при агитации. Мы постоянно ведём разъяснительную работу в этом направлении.

– А как классифицируется то, что делает ЛДПР?

– Классифицировать должны не мы, а судебные органы и прокуратура. До сих пор у нас нет данных, что предвыборная кампания этой партии противоречит законодательству Российской Федерации.

– Лидеры НКО всё чаще заявляют на разных уровнях о необходимости неких национальных представительств. В советские времена был в Верховном Совете Совет национальностей. По нему тоскуют, говорят, что проблемы из-за того, что нет «своих» депутатов…

– Ошибается тот, кто говорит, что у него нет «своего» депутата. Государственная система России построена по федеративному принципу, а не по национальному. В Государственной думе пятого созыва представлены все субъекты Российской Федерации. Нет ни одного, у которого не было бы своего депутата, прошедшего по соответствующей региональной группе. Я надеюсь, что и в шестой Думе также будут представлены все регионы. При этом каждый депутат – «свой», и к нему может прийти на приём избиратель любой национальности. Большое заблуждение, что можно обращаться только к депутату из той региональной группы, за которую ты голосовал. Помочь обязан каждый.

– Если кто-то из наших сограждан усмотрит в чьей-либо предвыборной агитации намёк на национальный вопрос, что ему делать?

– Он должен сообщить об этом в правоохранительные органы. Предварительно зафиксировав факт нарушения. Потому что спекуляций вокруг этой темы хватает. А жалоба, основанная на недостоверной информации, может быть классифицирована как клевета.