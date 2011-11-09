//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Этнический фактор – вне игры

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », Беседовала Маргарита ЛЯНГЕ, председатель Гильдии межэтнической журналистики ]

Этнический фактор – вне игры

В стране грядут Большие выборы. Реклама заполонила городские улицы. Горячие дискуссии в СМИ стали ежедневным явлением. И всё чаще в рамках полемики заходит речь о национальном вопросе. Президент неоднократно и в весьма жёсткой форме предупреждал о недопустимости спекуляций на этнической тематике в нашей многонациональной стране. О том, что можно, а что нельзя согласно законодательству говорить кандидатам в ходе предвыборной агитации, «НА» расспросил руководителя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Владимира Евгеньевича ЧУРОВА.

- Когда речь заходит о предвыборной агитации применительно к национальному вопросу, сразу вспоминается ролик телерекламы «Очистим город от мусора», который привлёк к себе большое внимание…

– Этот ролик появился накануне выборов в Московскую городскую думу в 2005 году. Ему была дана определённая оценка. В этом году кампания проходит спокойно, хотя и поступают жалобы. В основном на фальшивые газеты, выходящие под маркой солидных изданий. Российское законодательство отрицает какие-либо различия между избирателями по национальному или конфессиональному признаку. Предусмотрено лишь право гражданина там, где это необходимо, получить избирательный бюллетень и ознакомиться со всей необходимой документацией на родном языке избирателя. В этом году в 11 субъектах РФ бюллетени будут напечатаны полностью или частично на двух языках.

Вы упомянули 11 субъектов. Но у нас, согласно предыдущей переписи населения, 182 народа и 239 языков. По какому принципу выбрали эти 11 регионов?

– Это национальные языки в республиках, языки народов Российской Федерации в местах компактного проживания. Не мы их выбираем. В каждом субъекте Российской Федерации сами определяются, нужно им печатать бюллетени на втором языке или нет.

Знаю, что в этом году на выборах ещё активнее будут использоваться электронные технологии. Все ли регионы, особенно отдалённые, готовы к этому?

– Надеюсь, что да. Мы уже более шести месяцев готовим избирателей, политические партии и членов участковых избирательных комиссий к использованию соответствующих технологий. По два образца современной техники полгода назад было завезено во все субъекты РФ. Всего мы должны обеспечить аппаратурой более 5 тысяч избирательных участков. Сложности есть, но они связаны не с национальными особенностями субъектов РФ. Например, в том же Дагестане проблема не в том, что там живёт более 50 народов, считающихся титульными, а в том, что, к сожалению, в горных посёлках далеко не всегда есть надёжные связь и электропитание. Частично мы проблему решили: вся аппаратура будет работать от обычных автомобильных аккумуляторов. А вот при передаче данных могут быть сбои.

С какими ещё проблемами столкнулись в регионах?

– Очень много говорят о так называемом «семейном» голосовании. Недавно наш наблюдатель вернулся из Польши. Повсеместно в этой стране муж и жена вместе заполняют бюллетени. И никто не переживает по этому поводу. У них так принято. Поэтому я не совсем понимаю, почему у нас должны уделять этому вопросу столько внимания.

Некоторые наши регионы проявляют удивительное единодушие на выборах. По 90 и более процентов голосуют за одного кандидата. Не секрет, что выбирают того, кого посоветовали старейшины или религиозные лидеры. Как с этим бороться?

– У нас голосование индивидуальное. Но изменить многовековые традиции зачастую бывает непросто. Ещё сложнее контролировать то, что происходит вне избирательного участка. У нас ведь каждый гражданин имеет право агитировать, законом это не запрещено. К тому же стопроцентное голосование – не только российское явление. По всему миру такое бывает в замкнутых сообществах. Например, в горных сёлах или на судах дальнего плавания. Чем более закрыт коллектив, тем чаще бывают такие прецеденты. Поэтому правильнее сказать, что у нас на первом месте территориальные особенности, а не национальные. К примеру, организация голосования на Севере во многом «завязана» на кочевое оленеводство. На удовлетворение избирательного права граждан, которые находятся в труднодоступных местах или кочуют, тратятся значительные деньги. Иногда в тысячу раз больше, чем в среднем по России! В среднем голосование одного россиянина обходится в 70 рублей, а голосование одного избирателя на Севере или Дальнем Востоке может стоить и 70 тысяч. Ведь без авиации к нему не добраться.

А как быть с избирателями-цыганами? Некоторые из них стали перемещаться в последние годы ещё более активно, чем кочевники-северяне…

– Для нас это особая группа избирателей. Но, подчёркиваю, не с точки зрения этнической принадлежности, а в плане особенностей организации голосования. Во-первых, иной уровень грамотности избирателей. Во-вторых, отсутствие у многих представителей этой нации постоянного места регистрации. В-третьих, не все они имеют необходимые для голосования документы, подтверждающие гражданство России. А это очень важно, потому что в одном месте могут проживать как граждане, так и неграждане РФ одной национальности. Кстати, массовая миграция за пределы поселения свойственна не только цыганам. Недавно я был в одном из отдалённых сёл Тамбовской области. Около 200 избирателей, 60 из них находятся в Москве на заработках.

В предвыборной полемике часто можно слышать призывы голосовать за «своих»… Кто эти «свои»?

– Я таких примеров пока привести не могу. Мне кажется, все политические партии, ставшие избирательными объединениями и выдвинувшие списки кандидатов, стараются следовать призыву Президента России и не используют национальный фактор при агитации. Мы постоянно ведём разъяснительную работу в этом направлении.

А как классифицируется то, что делает ЛДПР?

– Классифицировать должны не мы, а судебные органы и прокуратура. До сих пор у нас нет данных, что предвыборная кампания этой партии противоречит законодательству Российской Федерации.

Лидеры НКО всё чаще заявляют на разных уровнях о необходимости неких национальных представительств. В советские времена был в Верховном Совете Совет национальностей. По нему тоскуют, говорят, что проблемы из-за того, что нет «своих» депутатов…

– Ошибается тот, кто говорит, что у него нет «своего» депутата. Государственная система России построена по федеративному принципу, а не по национальному. В Государственной думе пятого созыва представлены все субъекты Российской Федерации. Нет ни одного, у которого не было бы своего депутата, прошедшего по соответствующей региональной группе. Я надеюсь, что и в шестой Думе также будут представлены все регионы. При этом каждый депутат – «свой», и к нему может прийти на приём избиратель любой национальности. Большое заблуждение, что можно обращаться только к депутату из той региональной группы, за которую ты голосовал. Помочь обязан каждый.

Если кто-то из наших сограждан усмотрит в чьей-либо предвыборной агитации намёк на национальный вопрос, что ему делать?

– Он должен сообщить об этом в правоохранительные органы. Предварительно зафиксировав факт нарушения. Потому что спекуляций вокруг этой темы хватает. А жалоба, основанная на недостоверной информации, может быть классифицирована как клевета.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Экономика

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Экономист Никита Масленников отреагировал на заявление Минтруда о повышении размера минимального размера оплаты труда к 2020 году. По его словам, это может нести негативные последствия для россиян.

//В мире

В Британии назвали виды самого опасного оружия России

В Британии назвали виды самого опасного оружия России

Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл перечислил наиболее опасные виды оружия России. По его словам, подобное вооружение требует скорейшего ответа от Лондона.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//новости партнеров

//Экономика

Как изменится положение рубля осенью?

Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

//Политика

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

В Центробанке посоветовали, как избежать ненужных покупок в банках

В Центробанке посоветовали, как избежать ненужных покупок в банках

Член совета директоров Центробанка Михаил Мамута дал россиянам несколько советов, как избежать ненужных услуг в банке. Он предупредил, что нужно быть внимательнее и в погоне за выгодой не совершать импульсивных покупок.

//Здоровье

Врач рассказал, какие продукты помогают организму восстанавливаться

Врач рассказал, какие продукты помогают организму восстанавливаться

Доктор Уильям Ли из Америки рассказал, какие продукты помогают поддерживать работу стволовых клеток в человеческом организме. Специалист отметил, что стволовые клетки помогают организму восстанавливаться после травм.

//Шоу-бизнес

Соседка не узнала изменившуюся Заворотнюк

Соседка не узнала изменившуюся Заворотнюк

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о своей последней встрече со звездой. По словам женщины, за последнее время артистка изменилась практически до неузнаваемости.

//Общество

У питерского «Яблока» украли победу?

У питерского «Яблока» украли победу?

Сегодня ночью в Василеостровском районе комиссия муниципального образования Остров Декабристов наконец подвела итоги выборов. Из-за «типографской ошибки» бюллетени пришлось пересчитывать вручную.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Тюменской области в лесу спустя трое суток обнаружили тело мужчины

В Тюменской области в лесу спустя трое суток обнаружили тело мужчины

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в среду, 11 сентября, в лесу недалеко от озера Кривое Уватского района Тюменской области обнаружено тело мужчины.

//Политика

Под чью дудку дудит Дудь?

Под чью дудку дудит Дудь?

Известный российский журналист и Youtube-блогер Юрий Дудь, работы которого набирают в последнее время колоссальную популярность, может стать вторым ярким лицом оппозиции.

//Новости СМИ2

//Общество

Люди пластикового века: чем мы запомнимся потомкам?

Люди пластикового века: чем мы запомнимся потомкам?

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили, что по аналогии с прошлыми каменным, бронзовым и железным веками нынешнюю эпоху можно смело назвать пластиковым веком.

//Политика

В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым "абсурдом и глупостью"

В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым "абсурдом и глупостью"

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что национальная идея Украины, связанная с возращением Крыма, полная глупость. По его словам, скоро украинские власти захотят заполучить Луну.

//Происшествия

Сто человек тушили крупный пожар на Южном берегу Крыма

Сто человек тушили крупный пожар на Южном берегу Крыма

Минувшей ночью в районе поселка Гаспра на Южном берегу Крыма загорелась сухая растительность и лесная подстилка. Пожар распространился на площадь в 2,4 гектара, пишет издание «Аргументы недели – Крым».

//Шоу-бизнес

Виктория Лопырева рассказала о похудении без диет и здорового образа жизни

Виктория Лопырева рассказала о похудении без диет и здорового образа жизни

Известная российская модель и телеведущая Виктория Лопырёва рассказала поклонникам о своей системе питания, которая позволяет ей много лет находиться в прекрасной физической форме.

//Политика

Украинская СВР «съела» назначенца Зеленского

Украинская СВР «съела» назначенца Зеленского

Президент Украины отправил в отставку главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева и отправил его заместителем в Службу безопасности Украины. В контрразведке он будет заниматься борьбой с коррупцией и организованной преступностью. Соответствующий приказ опубликован на сайте украинского лидера.

//Непознанное

Пророчество генерала-масона из США о начале Третьей мировой вспомнили в сети

Пророчество генерала-масона из США о начале Третьей мировой вспомнили в сети

В интернете напомнили о пророчестве о Третьей мировой войне, которое сделал в свое время Альберт Пайк, американский масон и генерал армии Конфедерации. Соответствующая публикация появилась в блогосфере.

//Новости партнеров

//Общество

Мнение юриста относительно выходок пародиста

Мнение юриста относительно выходок пародиста

Гарик Харламов призывает своих подписчиков заходить на социальные страницы знаменитостей и оставлять там различные неприличные комментарии. Иногда обращения к мировым звёздам сопровождаются применением нецензурной брани. Что за это грозит телеведущему?

//В мире

iPhone 11 может стать причиной фобий

iPhone 11 может стать причиной фобий

Учёный Джефф Коул из Университета Эссекса предположил, что новые смартфоны iPhone 11 могут вызвать у людей приступы фобии. Причина кроется в тройной камере гаджета.

//Шоу-бизнес

Пугачёва пожаловалась на проблемы со здоровьем

Пугачёва пожаловалась на проблемы со здоровьем

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва рассказала о проблемах со здоровьем. По словам знаменитости, у неё уже очень много лет ужасно болят ноги. В этом певица призналась в документальном фильме об истории моды, созданном популярным обувным брендом.

//Бокс/MMA

Хабиб тонко подшутил над Макгрегором, оскорбившего Пурье

Хабиб тонко подшутил над Макгрегором, оскорбившего Пурье

Российский боец Хабиб Нурмагомедов назвал Дастина Пурье более крепким противником, чем Макгрегор. Накануне тот пообещал короткий бой и легкую расправу над Пурье, но от поединка с Дастином отказался.

//Криминал

В Архангельской области мужчина изуродовал мальчика за предполагаемую кражу

В Архангельской области мужчина изуродовал мальчика за предполагаемую кражу

В Архангельской области пьяный мужчина топором изуродовал лицо 11-летнего ребёнка. Сообщается, что таким образом 40-летний мужчина пытался добиться от мальчика признания в краже автомобиля.

//Общество

Дело «Седьмой студии» вернулось в прокуратуру: оправдают ли фигурантов?

Дело «Седьмой студии» вернулось в прокуратуру: оправдают ли фигурантов?

Вот уже два года дело «Седьмой студии» – самый обсуждаемый судебный и следственный процесс в России. Кирилл Серебренников, худрук «Седьмой студии», и еще пять человек обвиняются в хищениях 133 млн. рублей.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
3

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема
4

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"
5

Истерика вокруг российского газа.

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры