Предвыборный арест

Дело экс-губернатора Тульской области Вячеслава Дудки продолжает набирать обороты и начинает напоминать приключения девочки Алисы, о которых она сказала: «всё страньше и страньше». Так и тут. То в деле появляются новые фигуранты, то старые вдруг исчезают или меняют свой статус. А «доказательства», что извлекает из рукава следствие, не удовлетворят даже диванного любителя детективов. А вот суд они, к удивлению и сожалению, устраивают.

Дело о 40 миллионах

2 ноября Басманный суд Москвы продлил содержание Вячеслава Дудки под домашним арестом ещё на два месяца.

Наша газета уже писала об этом скандальном деле, но напомним вкратце его суть.

6 января текущего года был арестован глава Департамента имущественных и земельных отношений Тульской области Виктор Волков. Ему вменялось получение крупной взятки в 40 миллионов рублей от корпорации ГРИНН, владеющей сетью гипермаркетов. Чиновник обещал бизнесменам заключить на выгодных условиях договор бессрочной аренды земельного участка по Калужскому шоссе, где корпорация планирует открыть гипермаркет.

Вроде бы обычное по нашим временам дело, удивляться нечему. Но оказалось, что удивляться придётся, и даже очень. Попав за решётку, Волков быстро сориентировался в обстановке. Или, что более чем вероятно, его быстро сориентировали. Потому что вскоре он заявил, что взятку брал не для себя, а для… губернатора области Вячеслава Дудки! И следствие – в том числе и областная ФСБ – не имевшее на тот момент ни единого не то что доказательства, а даже намёка на него, руководствуясь только и исключительно словами попавшегося взяточника, с энтузиазмом подхватило версию Волкова.

Некоторые странности в деле следствие не смущали. А их хватает.

Например, почему эти самые 40 миллионов рублей управляющий директор ГРИННа Дмитрий Добрынин выплатил аж 17 ноября, а Волкова приняли под белы рученьки только 6 января? При этом все эти без малого два месяца деньги, копеечка к копеечке, лежали вовсе у третьего человека – директора госучреждения «Тульские парки» Андрея Степанова, который, как выяснилось, выполнял роль посредника и деньги у Добрынина брал самолично. И за всё это время у «взяточника Дудки» и «честного курьера Волкова» не нашлось возможности, чтобы деньги попали по назначению? Полноте, господа, это даже не смешно. Не два дня, не две недели. А два месяца!

Через полтора месяца после ареста Волкова, 26 февраля, губернатор Дудка собирался в отпуск в Дубай – восстановить здоровье после операции. Оперативники ФСБ задержали его прямо в аэропорту «Домодедово», чтобы отправить на допрос в Следственный комитет. Процедура была показательна и унизительна. Действующих губернаторов просто так с самолётов не снимают.

Уже тогда всплыло слово «заказ», но Дудка с офицерской прямотой от него отмахивался, требуя очной ставки с Волковым. Он обратился за поддержкой к товарищам по партии. Но единороссы стыдливо отошли в сторонку, заняв «принципиальную» выжидательную позицию. И это тоже было звоночком – обычно они отчаянно берегут честь мундира и яростно вписываются даже за реальных жуликов, если у них есть партбилет. А тут…

Жертва

Дудка долго добивался очной ставки с Волковым, в которой следователь так же упорно отказывал – видимо, репетировали. Наконец, ставку произвели. Адвокат Дудки в пух разбил голословные заявления Волкова. Однако… следователи эту победу проигнорировали и продолжили работу на основании всё тех же пустых слов взяточника, а также полностью и документально опровергнутых его заявлений о неких встречах с губернатором по поводу передачи денег. Дошло до смешного. Во время одной такой мнимой встречи Дудка находился на другой встрече, где присутствовали не кто-нибудь, а Путин с Медведевым. На все эти доводы следствие наплевало с высокой колокольни.

Всё очевидней становилось, что Вячеслава Дудку готовят к роли жертвенного предвыборного барашка, который должен показать народу, что власти наши борются с коррупцией на самом высоком уровне.

А в июле президент Медведев всё-таки отправил Вячеслава Дудку в отставку. Формально после его заявления «по собственному желанию», но мало кого такая формулировка могла обмануть. Но что-то мешает поверить, что президент, снимая губернатора, не знал о готовящемся против него уголовном деле. И дело не заставило себя ждать.

17 августа уже бывшему тульскому губернатору объявили о возбуждении уголовного дела по факту взяточничества в крупных размерах и вызвали в Москву в Следственный комитет.

Под арестом

29 августа Дудке предъявили обвинение. А уже 6 сентября решением всё того же Басманного суда экс-губернатор Дудка был заключён под домашний арест. Причём, выписывая ордер, суд не только проявил чрезмерную жёсткость, но и откровенно превысил свои полномочия.

Например, из постановления следует, что Дудке запрещено «в период нахождения под домашним арестом: покидать место фактического проживания… общаться с лицами, привлечёнными по данному уголовному делу в качестве подозреваемых (обвиняемых), их защитниками, со свидетелями и иными участниками уголовного судопроизводства, предусмотренными Главой 8 УПК РФ, за исключением членов семьи, проживающих с В.Д. Дудкой в одном доме и близких родственников».

Что это означает на простом русском языке? А то, что в список допущенных лиц не входит даже адвокат обвиняемого! Дудку попытались оставить без защиты, что противоречит нормам права и Конституции. Что это? Непрофессионализм судей или то самое знаменитое «басманное правосудие» во всей красе?

Кроме того, Дудке запретили «делать сообщения, заявления, обращения через средства массовой информации». Ему даже Интернетом пользоваться запретили! Таким образом, он не может довести через интернет-приёмные Президента РФ, уполномоченного по правам человека, председателя СК РФ и генерального прокурора РФ и другие СМИ своё мнение относительно обвинения, лишён возможности заявить ходатайство, направить заявления, обжаловать действия следователя. То есть ему оставили одну возможность – кормить кроликов у себя дома, поливать цветы и безропотно ждать своей участи.

Но положениями ст. 107 УПК РФ не предусмотрен подобный запрет, суд просто-напросто вышел за пределы своих полномочий. Суд не имел на это права! Стоит ли говорить, что кассационная жалоба адвоката Дудки на сей факт была оставлена без внимания?

Выкрутасы

Работа следствия вообще поражает. Мало того, что оно полностью строится на оговоре Дудки со стороны Волкова и непосредственного получателя взятки Степанова. Оно ещё и цинично игнорирует действия защиты, которая фактически сама вынуждена делать работу следователя и искать свидетелей. Однако следствие не соизволило допросить свидетелей защиты, в том числе многочисленных очевидцев встреч Волкова с Дудкой. Следствию и так всё ясно.

Защита Дудки, шокированная методами работы следователей, даже вынуждена была написать заявление председателю Следственного комитета России Бастрыкину об откровенных подтасовках и искусственно создаваемой доказательной базе против Вячеслава Дудки. В нём адвокат Владимир Жеребенков тщательно, по пунктам расписывает нарушения, допущенные следствием. И об игнорировании ходатайств защиты, и об отказе в допросах свидетелей.

Более того, вещественные доказательства, представленные следствием, несут в себе черты если не подлога, то точно непрофессионализма, и этот самый подлог вполне допускают. Например, файлы «прослушки» – и якобы первичный, и переписанный для представления суду – записаны на один диск. А это в принципе невозможно. То есть «оригинал» тоже откровенно является копией. А по копии признаки цифрового монтажа определить невозможно. Вопрос – где сам оригинал записей и почему его скрывают? На записях отсутствует информация о времени и месте записи, что тоже является грубейшим нарушением.

Заключение эксперта-лингвиста по разговору Дудки и Волкова вовсе ни в какие ворота. Все его построения заключаются на заранее сформированной мысли – Дудка врёт, Волков – говорит правду. И уже эту заданную мысль он старательно доказывает. То есть, как нерадивый школьник, подгоняет решение задачи под известный ответ.

Психологическая экспертиза и вовсе проводилась без каких-либо методик и строилась на субъективном мнении «эксперта».

Кстати, г-н Степанов, непосредственный получатель взятки, недавно сменил статус – из обвиняемого он сделался свидетелем. Такие вот метаморфозы. Тот, кто взял деньги, – свидетель. А у кого их не было никогда – обвиняемый. Зато после таких фортелей никаких сомнений, что Степанов будет говорить то, что требуется, не остаётся.

Тень полпреда

Так в чём же причина такого рвения и одностороннего зрения следствия?

Вернёмся ненадолго к очной ставке Дудки и Волкова. Именно на ней Волков сделал существенную оговорку, которую следствие упрямо отказывается замечать.

Просьбу переговорить с директором корпорации ГРИНН Грешиловым Н.Н. он получил от полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Георгия Полтавченко! «Грешилов мне сказал, что он обращался за помощью к Полтавченко, чтобы выделить этот участок».

Такая вот маленькая оговорка, которая сразу ставит всё на свои места. Если за ГРИНН просил сам полпред, то нужно быть полным идиотом, чтобы за решение этого вопроса ещё и денег с коммерсантов просить, да ещё 40 миллионов! Мало того – Полтавченко и самому Дудке звонил и хлопотал за ГРИНН, рекомендовав оказать помощь инвесторам. И после такого звонка губернатор «зарядил» им несусветную сумму? Это же просто бред!

Гораздо более убедительной выглядит версия самого Дудки – поняв, что вот-вот лишится своего поста, Волков решил на прощание поправить своё финансовое положение и практически обманом вытребовал взятку под уже решённое дело. А когда задымилось под ногами – «перевёл стрелки» на обидевшего его начальника. А судьба Волкова на тот момент была практически решена – он явно не справлялся со своими обязанностями.

Ничего удивительного в том, что нынешний губернатор Питера, а на тот момент полпред президента в ЦФО радел за коммерсантов, нет. И коррупция тут ни при чём – не будем наводить тень на плетень. Решил владелец корпорации Николай Грешилов заняться в Курске производством полимерной плёнки, возвести в Орле федеральный футбольный центр, Полтавченко одобрил эти проекты. А когда зашла речь об открытии новой «Линии» в Туле, Полтавченко персонально попросил оказать ей содействие. Кстати, ровно та же схема использовалась неподалёку, в Брянске, где уже разгорается очень сходный с тульским скандал. Ясно, почему руководство ГРИННа обратилось в ФСБ, когда с них затребовали деньги. Тут сам полпред ходатайствует, а эти наглецы денег просят. Поверить, что Дудка пошёл на это, значит, признать, что у руля области почти 6 лет стоял человек, не здоровый на голову.

Адвокат Дудки Владимир Жеребенков неоднократно просил вызвать Полтавченко как свидетеля. Следователь так же настойчиво это ходатайство отклонял. То, что этот свидетель ключевой, – его не волнует.

Так что Дудка пока посидит. Интересы выборов гораздо важнее жизни какого-то там человека, пусть даже он бывший губернатор.