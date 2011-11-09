МГУ будет готовить следователей для СКР

Вчера состоялась встреча Виктора Садовничего и Александра Бастрыкина. Ректор МГУ и глава Следственного комитета договорились о подготовке будущих «финансовых следователей» на базе Высшей школы государственного аудита МГУ.

С 1 января этого года был дополнен перечень экономических преступлений, предварительное следствие по которым уполномочены производить следователи СКР. В этой связи возникла необходимость в кадрах, обладающих достаточным уровнем экономических знаний для эффективного производства предварительного следствия по уголовным делам о налоговых и финансовых преступлениях.

Подготовкой следователей подобной квалификации могли бы заняться специализированные учебные заведения, созданные в системе Следственного комитета. Однако, учитывая начальный этап её формирования, таковые отсутствуют – создание профильного вуза это довольно долгий, сложный и затратный процесс. А специалисты нужны сегодня. При этом новый вуз должен быть самостоятельным образовательным учреждением с соответствующей научно-педагогической школой, профессорами, преподавателями, научными сотрудниками, являющимися специалистами в области проблем противодействия экономической и налоговой преступности.

Поэтому было принято решение воспользоваться базой Высшей школы государственного аудита МГУ им. М.В. Ломоносова, уже практически готовой для решения этой проблемы. Факультет «специального назначения», как его в шутку называет руководство МГУ, уже готовит кадры для Счётной палаты и других органов Государственного контроля.

Когда факультет только создавался, мало кто понимал, что такое государственный аудит. Никто точно не представлял себе предметную область того, какое образование будут получать будущие студенты факультета. Однако сегодня, являясь, по сути, уникальным учебным заведением не только в России, но и в Европе, ВШГА под руководством Сергея Шахрая готовит повсеместно востребованных специалистов, способных применить знание экономического анализа в юридических формах.

Секрет подготовки прост – начиная со второго года обучения, студенты экономического отделения наряду с традиционными для них дисциплинами начинают проходить административное, уголовное, бюджетное законодательство, финансовое право. Юристы в свою очередь вместе с правовой подготовкой осваивают бухгалтерский учёт и контрольно-ревизионную деятельность.

Что касается будущих «финансовых следователей», основной задачей которых будет являться не проверка хозяйственной деятельности предприятий, а раскрытие и расследование финансовых преступлений, всевозможных махинаций и афер, то для них на базе факультета будет создана специальная кафедра экономических и финансовых расследований. Следственный комитет планирует направить своих лучших специалистов для преподавания отдельных профильных дисциплин. Кроме того, в процессе учёбы студенты получат возможность использовать специальную технику и криминалистическое оборудование, а также будут проходить учебную и производственную практику в системе СКР.

Первый набор будущих следователей состоится осенью следующего года. Выпускники, с отличием прошедшие профильную подготовку на факультете, будут поступать на службу в Следственный комитет. Стороны, заключившие соглашение, возлагают большие надежды на совместное начинание, которое, по их мнению, позволит начать подготовку уникальных специалистов, востребованных государством и обществом.