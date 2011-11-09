Марш к Победе

Более 7 тысяч человек приняли участие в Параде памяти. По главной площади Самары пронесли точные копии боевых знамён дивизий, участвовавших в параде 41-го, и Знамени Победы. С трибуны для почётных гостей за шествием колонн наблюдали более 500 ветеранов. Среди них участники памятных парадов в Москве и Куйбышеве, а также участники Парада Победы 1945 года. Главным украшением юбилейного торжества стала его воздушная часть. Как и 70 лет назад, в небо над городом поднялись единственный в мире летающий штурмовик Ил-2 и ночной бомбардировщик У-2.

Организаторов патриотической акции консультировали ветераны, которым довелось в 41-м пройти по главной площади Куйбышева (ныне Самара). Инициатива проведения парада в бывшей запасной столице СССР принадлежит региональному отделению партии «Единая Россия». Идею поддержало областное правительство, которое смогло в сжатые сроки подготовить осуществление патриотической акции. Юбилейное событие решено было вывести за рамки собственно парада. В канун торжеств во всех школах губернии прошли Дни мужества, в ходе которых юные самарцы смогли в неформальной обстановке встретиться и пообщаться с ветеранами войны. А в Техническом лицее был открыт музей «Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве». В Самаре на улицах, названных именами героев Великой Отечественной войны, установили 18 памятных досок. Участникам парада 41-го, а также всем ветеранам вручили памятные знаки.

Парад начался с торжественного выноса на площадь Государственного флага России и Знамени Победы – официальной копии боевого полотнища, водружённого над поверженным рейхстагом. Здесь же копии боевых знамён 65-й и 415-й дивизий, принимавших участие в параде 41-го. Как и 70 лет назад, когда по площади Куйбышева прошли 22 тысячи советских воинов, первой прошествовала колонна пехотинцев в форме и с оружием образца военных лет. За ними проследовала кавалерия и колонна техники времён войны.

Кульминацией Парада памяти стала его воздушная часть. Как в далёкие военные годы, в небо над городом поднялись боевые самолёты: легендарный штурмовик Ил-2, выпускавшийся в городе, и ночной бомбардировщик У-2 с говорящим номером RA-1945G, отреставрированный энтузиастами в самарском аэроклубе. Компанию им составили два Як-52, выкрашенные в цвета советских истребителей военных лет. Таким образом авиагруппа напомнила, что украшением парада 41-го стала именно воздушная часть, когда над запасной столицей страны дважды прошли более 600 боевых самолётов самых на то время современных моделей. Кстати, воздушный парад над Волгой оказался единственным за всё долгое время войны. Он был и олицетворением мощи советских ВВС, которых гитлеровцы тогда поспешили объявить уничтоженными.

Собравшихся на площади Куйбышева ветеранов войны и участников парада приветствовал губернатор Самарской области Владимир Артяков, который, в частности, подчеркнул:

– Мы гордимся тем, что парад в Куйбышеве вошёл в историю Великой Отечественной войны, в мировую историю как яркий пример единения нашего народа перед лицом суровых испытаний. Инициативу его проведения единодушно поддержали ветеранские и общественные организации, простые граждане. А это значит, что мы едины в своём стремлении сохранить священную память о героизме, мужестве и патриотизме тех, кто сокрушил фашизм.

Парад продолжился торжественным шествием демонстрантов, в рядах которых прошли студенты десяти ведущих самарских вузов и труженики лучших предприятий Самарской области. Любопытно, что тогда, в ноябре 41-го, демонстрация горожан удивила многих иностранных дипломатов, эвакуированных в Куйбышев. Ведь вслед за войсками прошёл надёжный тыл, ряды которого составляли тогда 178 тысяч трудящихся горожан. Именно они на десятках военных заводов в тяжелейших условиях ковали на волжской земле оружие Победы, которое и продемонстрировали с таким русским размахом.

После завершения военно-исторической части парада на сцене, установленной в центре площади имени Куйбышева, состоялся концерт ансамбля имени Александрова.