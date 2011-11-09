Таинственный триллион

Правительство и Госдума скрывают правду о своих тратах – в 2011 г. гриф «секретно» наложили на восьмую часть огромных расходов федерального бюджета. В результате под покровом тайны израсходовано 1,3 трлн. рублей. Самое поразительное: кроме военного и силового бюджетов, которые давно запечатаны, как ушедшая в рейд подводная лодка, чиновники принялись секретить траты на культуру, образование, ЖКХ, даже на санатории и детские сады.

Оборонные ясли

Выловить информацию о тайнах госбюджета не просто. Сначала до них нужно добраться. Раньше при подготовке главного финансового документа страны Минфин приглашал к обсуждению независимых экономистов. Затем режим резко ужесточили. Всем, у кого нет допуска к особо секретной информации, дали от ворот поворот. Пока закрытость нарастала, пухла и секретная доля казны. В результате в 2011 г. 15 из 43 приложений к госбюджету получили грифы «секретно» или «совершенно секретно». Эксперты Института экономики переходного периода покопались в бумагах и оценили размер подводной части финансового айсберга. Тут и всплыла потрясающая сумма в 1,3 трлн. рублей.

Куда текут потайные миллиарды? Разумеется, чемпионы скрытности – силовики. По разделу «национальная оборона» проходит примерно 45% всех тайных трат бюджета, на графу «безопасность» приходится ещё 30%. Разумеется, можно понять 100%-ную тайну расходов, окутывающую российский ядерный комплекс. Ясна причина, по которой совершенно секретны средства, идущие на пополнение стратегических запасов сырья и продовольствия, которыми заведует Росрезерв. Даже внешне абсурдная закрытость ассигнований на пограничную службу имеет какое-то объяснение, поскольку погранвойска перешли под крыло ФСБ.

Но почему в госбюджете засекретили 10% расходов на госаппарат? Непонятно также, с какой стати государственной тайной прикрыли 12% трат на «санаторно-оздоровительную помощь»? Чем информация о расходах чиновников и цене путёвок может повредить безопасности? В целом подход – удивительный. Разве детские сады относятся к режимным объектам? Так зачем в госбюджете закрыли данные – куда идут 5% расходов на дошкольное образование? Заодно – утаили часть трат на науку, культуру и кинематограф. Первая мысль – эти проценты разворовываются.

Аналитики – в недоумении. «Поразительно, почему секретна четверть (!) расходов по разделу госбюджета «Жилищное хозяйство» – это более 42 млрд. рублей? Секретны или совершенно секретны 5,32% расходов в разделе «Высшее и послевузовское профобразование». Если это и получится как-то обосновать, то секретность 53,5% в подразделе «Физическая культура» – вряд ли», – говорит старший научный сотрудник Института экономики переходного периода Василий Зацепин.

В потайных карманах вершителей судеб большой бюджетной политики немало других сюрпризов. Например, где теперь искать концы миллиардов рублей, тайно потраченных государством на амбулаторную помощь. Между прочим, секретны 3% всех госрасходов по этой статье. Что говорить, если под грифом ухитрились укрыть даже 0,5% дотаций центра регионам и зачем-то засекретили 0,24% средств на «соцобеспечение населения».

Особая тайна за семью печатями – загадочные «научные исследования в области национальной экономики». Казалось бы – что тут скрывать? Разве только – совершенно неприличный размер трат. Как объясняют эксперты, различные министерства заказывают на стороне многочисленные научные разработки. Казна ассигнует на эти труды в общей сложности 15–20 млрд. руб. в год. До кризиса 2008 г. секретили 5% исследовательских финансов, потом доля выросла до 15%. Самое смешное: никто, кроме заказчика, не видит ни секретной, ни даже открытой части многомиллиардных изысканий. Потому что их не публикуют.

Это наводит на определённые мысли. Тем более что с каждым годом тайная часть госбюджета разбухает. Например, в 2003 г. по секретным статьям, включая оборонные, потратили 225 млрд. рублей. В 2007 г. сумма разрослась до 666 миллиардов. Дальше – больше, в 2012 г. секретный бюджет достигнет 1,365 трлн. рублей!

«Хуже всего, что намеченный на ближайшие годы бурный рост госрасходов происходит в первую очередь за счёт увеличения финансирования по секретным статьям. Если в 2009 году они составляли 10% расходной части федерального бюджета, то в 2014 году на них придётся уже 22,3%. То есть за пять лет их доля вырастет более чем в два раза», – поясняет директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Дело о долгах

Аналитики дают немало объяснений нарастающему валу всё более таинственных госрасходов. Некоторые даже шутят, что бюрократы таким образом повышают себе зарплаты. Дело в том, что за работу с обычными секретными сведениями полагается 10% прибавки к окладу, за доступ к информации «особой важности» – 25%. Поскольку кругом сплошные тайны, почти все чиновники получают допуски и доход растёт.

Что касается реальных причин – они понятны. Средства на кону огромные. И чем они секретнее, тем больше появляется лазеек к бюджетным миллиардам. Не просто так каждое ведомство отчаянно держится за собственные тайны. При этом – официально – информацией не делятся не только с внешним миром, но порой даже с другими министерствами. Например, Гохран, по одному ему ведомым причинам, скрывает точный размер золотого запаса РФ. В результате даже правительственные эксперты вынуждены пользоваться оценками западных аналитиков. Ничего подобного не делает ни одна страна «Большой восьмёрки». Китай и тот публикует подробные отчёты по своему золотому запасу.

Минприроды держит в строжайшем секрете разведанные ресурсы нефти, газа и ценных металлов. Хотя это – секрет полишинеля. «Иностранцы и так давно допущены к этим якобы тайнам. Их с большой охотой продают те же чиновники, которые их охраняют», – говорит заведующий лабораторией Института анализа предприятий и рынков ГУВШЭ Юрий Данилов. Он приводит пример с «Норильским никелем». Компания нуждалась в средствах для освоения новых месторождений и подготовила отчёт для будущих инвесторов. Но, рассказывая о собственных ресурсах, из-за секретности, вынуждена была ссылаться на оценки американских источников по размеру запасов руд цветных металлов. «Эта ситуация сумасшедшего дома характерна и для запасов нефти», – добавляет Ю. Данилов.

Наконец, немалой любовью к секретности отличается главный рулевой бюджетной политики – Минфин. В частности, там с особой страстью секретят информацию, относящуюся к международным долгам РФ. Оно и понятно – на таких секретах можно отлично заработать. Это доказывает череда скандальных судебных процессов с участием разного уровня руководителей Министерства финансов.

Все они фигурировали в качестве подсудимых. Схема всегда примерно та же. Классический пример – дело, на котором погорел замдиректора департамента международного сотрудничества Минфина Д. Михайлов. Он был в курсе ситуации со старым вьетнамским долгом перед СССР. Долг перешёл к России, на кону стояла сумма в 1,7 млрд. долларов. Поскольку быстро получить деньги от Вьетнама было невозможно, Минфин решил перепродать долг коммерческой компании. Разумеется – с огромной скидкой. По версии следствия, г-н Михайлов вышел на заинтересованных лиц и оперативно поделился с ними совершенно секретной информацией. В итоге – получил восемь лет. Наверное, следователи из Отдела по борьбе с экономическими преступлениями со временем поднаторели в изучении подобных долговых схем. Потому что по схожим обвинениям впоследствии проходил с десяток сотрудников Минфина.

В общем, кто во что горазд. Например, сейчас Минтранс лоббирует идею наложить гриф секретности на маршруты будущих новых федеральных трасс. Вокруг Минсвязи постоянно разгораются скандалы, как только доходит до очередного распределения бывших оборонных частот.

Мотивы ведомственной тяги к секретности понятны. Только, если так пойдёт и дальше, через несколько лет открытая часть бюджета РФ, возможно, сократится до пары страниц. Останется разве что строчка «доходы – расходы», да и та будет фальшивая. Зато аналитики смогут горько шутить – госбюджет стал секретной доктриной, доступ к которой оставили только избранным.

Иногда их называют ворами и жуликами.

В особо крупном размере.