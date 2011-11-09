//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Таинственный триллион

Зачем засекретили огромную часть госбюджета

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Таинственный триллион

Правительство и Госдума скрывают правду о своих тратах – в 2011 г. гриф «секретно» наложили на восьмую часть огромных расходов федерального бюджета. В результате под покровом тайны израсходовано 1,3 трлн. рублей. Самое поразительное: кроме военного и силового бюджетов, которые давно запечатаны, как ушедшая в рейд подводная лодка, чиновники принялись секретить траты на культуру, образование, ЖКХ, даже на санатории и детские сады.

Оборонные ясли

Выловить информацию о тайнах госбюджета не просто. Сначала до них нужно добраться. Раньше при подготовке главного финансового документа страны Минфин приглашал к обсуждению независимых экономистов. Затем режим резко ужесточили. Всем, у кого нет допуска к особо секретной информации, дали от ворот поворот. Пока закрытость нарастала, пухла и секретная доля казны. В результате в 2011 г. 15 из 43 приложений к госбюджету получили грифы «секретно» или «совершенно секретно». Эксперты Института экономики переходного периода покопались в бумагах и оценили размер подводной части финансового айсберга. Тут и всплыла потрясающая сумма в 1,3 трлн. рублей.

Куда текут потайные миллиарды? Разумеется, чемпионы скрытности – силовики. По разделу «национальная оборона» проходит примерно 45% всех тайных трат бюджета, на графу «безопасность» приходится ещё 30%. Разумеется, можно понять 100%-ную тайну расходов, окутывающую российский ядерный комплекс. Ясна причина, по которой совершенно секретны средства, идущие на пополнение стратегических запасов сырья и продовольствия, которыми заведует Росрезерв. Даже внешне абсурдная закрытость ассигнований на пограничную службу имеет какое-то объяснение, поскольку погранвойска перешли под крыло ФСБ.

Но почему в госбюджете засекретили 10% расходов на госаппарат? Непонятно также, с какой стати государственной тайной прикрыли 12% трат на «санаторно-оздоровительную помощь»? Чем информация о расходах чиновников и цене путёвок может повредить безопасности? В целом подход – удивительный. Разве детские сады относятся к режимным объектам? Так зачем в госбюджете закрыли данные – куда идут 5% расходов на дошкольное образование? Заодно – утаили часть трат на науку, культуру и кинематограф. Первая мысль – эти проценты разворовываются.

Аналитики – в недоумении. «Поразительно, почему секретна четверть (!) расходов по разделу госбюджета «Жилищное хозяйство» – это более 42 млрд. рублей? Секретны или совершенно секретны 5,32% расходов в разделе «Высшее и послевузовское профобразование». Если это и получится как-то обосновать, то секретность 53,5% в подразделе «Физическая культура» – вряд ли», – говорит старший научный сотрудник Института экономики переходного периода Василий Зацепин.

В потайных карманах вершителей судеб большой бюджетной политики немало других сюрпризов. Например, где теперь искать концы миллиардов рублей, тайно потраченных государством на амбулаторную помощь. Между прочим, секретны 3% всех госрасходов по этой статье. Что говорить, если под грифом ухитрились укрыть даже 0,5% дотаций центра регионам и зачем-то засекретили 0,24% средств на «соцобеспечение населения».

Особая тайна за семью печатями – загадочные «научные исследования в области национальной экономики». Казалось бы – что тут скрывать? Разве только – совершенно неприличный размер трат. Как объясняют эксперты, различные министерства заказывают на стороне многочисленные научные разработки. Казна ассигнует на эти труды в общей сложности 15–20 млрд. руб. в год. До кризиса 2008 г. секретили 5% исследовательских финансов, потом доля выросла до 15%. Самое смешное: никто, кроме заказчика, не видит ни секретной, ни даже открытой части многомиллиардных изысканий. Потому что их не публикуют.

Это наводит на определённые мысли. Тем более что с каждым годом тайная часть госбюджета разбухает. Например, в 2003 г. по секретным статьям, включая оборонные, потратили 225 млрд. рублей. В 2007 г. сумма разрослась до 666 миллиардов. Дальше – больше, в 2012 г. секретный бюджет достигнет 1,365 трлн. рублей!

«Хуже всего, что намеченный на ближайшие годы бурный рост госрасходов происходит в первую очередь за счёт увеличения финансирования по секретным статьям. Если в 2009 году они составляли 10% расходной части федерального бюджета, то в 2014 году на них придётся уже 22,3%. То есть за пять лет их доля вырастет более чем в два раза», – поясняет директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Дело о долгах

Аналитики дают немало объяснений нарастающему валу всё более таинственных госрасходов. Некоторые даже шутят, что бюрократы таким образом повышают себе зарплаты. Дело в том, что за работу с обычными секретными сведениями полагается 10% прибавки к окладу, за доступ к информации «особой важности» – 25%. Поскольку кругом сплошные тайны, почти все чиновники получают допуски и доход растёт.

Что касается реальных причин – они понятны. Средства на кону огромные. И чем они секретнее, тем больше появляется лазеек к бюджетным миллиардам. Не просто так каждое ведомство отчаянно держится за собственные тайны. При этом – официально – информацией не делятся не только с внешним миром, но порой даже с другими министерствами. Например, Гохран, по одному ему ведомым причинам, скрывает точный размер золотого запаса РФ. В результате даже правительственные эксперты вынуждены пользоваться оценками западных аналитиков. Ничего подобного не делает ни одна страна «Большой восьмёрки». Китай и тот публикует подробные отчёты по своему золотому запасу.

Минприроды держит в строжайшем секрете разведанные ресурсы нефти, газа и ценных металлов. Хотя это – секрет полишинеля. «Иностранцы и так давно допущены к этим якобы тайнам. Их с большой охотой продают те же чиновники, которые их охраняют», – говорит заведующий лабораторией Института анализа предприятий и рынков ГУВШЭ Юрий Данилов. Он приводит пример с «Норильским никелем». Компания нуждалась в средствах для освоения новых месторождений и подготовила отчёт для будущих инвесторов. Но, рассказывая о собственных ресурсах, из-за секретности, вынуждена была ссылаться на оценки американских источников по размеру запасов руд цветных металлов. «Эта ситуация сумасшедшего дома характерна и для запасов нефти», – добавляет Ю. Данилов.

Наконец, немалой любовью к секретности отличается главный рулевой бюджетной политики – Минфин. В частности, там с особой страстью секретят информацию, относящуюся к международным долгам РФ. Оно и понятно – на таких секретах можно отлично заработать. Это доказывает череда скандальных судебных процессов с участием разного уровня руководителей Министерства финансов.

Все они фигурировали в качестве подсудимых. Схема всегда примерно та же. Классический пример – дело, на котором погорел замдиректора департамента международного сотрудничества Минфина Д. Михайлов. Он был в курсе ситуации со старым вьетнамским долгом перед СССР. Долг перешёл к России, на кону стояла сумма в 1,7 млрд. долларов. Поскольку быстро получить деньги от Вьетнама было невозможно, Минфин решил перепродать долг коммерческой компании. Разумеется – с огромной скидкой. По версии следствия, г-н Михайлов вышел на заинтересованных лиц и оперативно поделился с ними совершенно секретной информацией. В итоге – получил восемь лет. Наверное, следователи из Отдела по борьбе с экономическими преступлениями со временем поднаторели в изучении подобных долговых схем. Потому что по схожим обвинениям впоследствии проходил с десяток сотрудников Минфина.

В общем, кто во что горазд. Например, сейчас Минтранс лоббирует идею наложить гриф секретности на маршруты будущих новых федеральных трасс. Вокруг Минсвязи постоянно разгораются скандалы, как только доходит до очередного распределения бывших оборонных частот.

Мотивы ведомственной тяги к секретности понятны. Только, если так пойдёт и дальше, через несколько лет открытая часть бюджета РФ, возможно, сократится до пары страниц. Останется разве что строчка «доходы – расходы», да и та будет фальшивая. Зато аналитики смогут горько шутить – госбюджет стал секретной доктриной, доступ к которой оставили только избранным.

Иногда их называют ворами и жуликами.

В особо крупном размере.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//В мире

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Украинский политический эксперт Вадим Карасев придумал способ возвращения Донбасса Украине без ведения боевых действий. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 11 сентября заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", но для других это далекая перспектива.

//Политика

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон специально скрывал истинное расположение дел в американской администрации, чтобы лишний раз обвинить Россию.

//новости партнеров

//В мире

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Одно из китайских изданий опубликовало материал, в котором констатируется усиление оборонной мощи Москвы. По некоторым параметрам Россия превосходит Соединенные Штаты, полагает автор статьи.

//Общество

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков. Штаты приняли санкции против двух сотрудников регионального управления CКР в Сургуте.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W во вторник, 10 сентября, провел полет над северо-западной границей России. Самолет-разведчик шпионил несколько часов, изучая территории Ленобласти и Псковской.

//Общество

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Министерство здравоохранения РФ предлагает дать Росздравнадзору полномочия наказывать медучреждения за некачественное лечение россиян. Минздрав намерен наказывать больницы рублем - штрафовать.

//Непознанное

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Ванга предсказала, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сразит серьезный недуг, который станет причиной смерти политика. Соответствующее утверждение содержится в информации, появившейся в сети.

//В мире

В США осудили китаянку за проникновение в поместье Трампа

В США осудили китаянку за проникновение в поместье Трампа

В Соединённых Штатах суд признал виновной китаянку Чжан Юйцзин в проникновении на территорию поместья "Мар-а-Лаго", которое принадлежит президенту страны Дональду Трампу.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Собчак считает свадьбу с Богомоловым "дурацким праздником"

Собчак считает свадьбу с Богомоловым "дурацким праздником"

Известная светская львица Ксения Собчак назвала свое предстоящее бракосочетание с режиссером Константином Богомоловым "дурацким праздником". Об этом дива сообщила в интервью журналу Tatler.

//Шоу-бизнес

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Звезда сериала "Улица разбитый фонарей" и фильма "Ты у меня одна" Марк Горонок рассказал о своём самочувствии после страшного ДТП, которое произошло на трассе в Санкт-Петербурге 30 августа. Актёр получил серьёзные травмы и находится в больнице.

//Новости СМИ2

//Спорт

Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Минувшей ночью в Юнусабадском районе Ташкента произошёл конфликт между двумя компаниями мужчин неподалёку от кафе. Отмечается, что оппоненты покинули общественное и продолжили выяснять отношения в Шайхантахурском районе, где началась драка.

//В мире

В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

Жительница Великобритании похудела на 63 кило ради троих детей. До недавнего времени она весила 143 килограмма и испытывала не только проблемы со здоровьем, но и страдала от депрессии.

//Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка. Инцидент произошёл год назад в Мурманске.

//Экономика

"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

Киев потребует у Москвы компенсацию, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

//В мире

Трамп назвал причину увольнения Болтона

Трамп назвал причину увольнения Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объяснил, почему отправил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. По его словам, он совершал "очень крупные ошибки".

//Армия

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

Администрация США приняла решение о продаже польскому государству тридцати двух истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму шесть с половиной миллионов долларов.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о пяти кандидатах на пост советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона. По его словам, они сами "очень хотят" вступить в новую должность.

//Шоу-бизнес

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Российский актёр Марк Горонок попал в дорожно-транспортное происшествие в Санкт - Петербурге. Отмечается, что звезда сериала "Улица разбитых фонарей" и фильма "Ты у меня одна" получил серьёзные травмы.

//Шоу-бизнес

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

По сообщениям СМИ, известный телеведущий Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле. Звезду заметили в таком состоянии в аэропорту Тивата. Он с женой возвращался из отпуска в Черногории.

//В мире

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Американский источники выяснили причину, из-за которой президент Соединённых Штатов Дональд Трамп мог отправить своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Известная российская и украинская певица Наталья Королёва поделилась с поклонниками видео, на котором легендарные "звёзды" играют в карты в самолёте во время полёта на гастроли. Певица опубликовала 3,5 - минутный ролик.

//Шоу-бизнес

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Гэри Олдман и Дэниэл Рэдклифф сделали совместное фото спустя 12 лет после их последних совместных съемок. Сириус Блэк и Гарри Поттер неожиданно встретились на кинофестивале в Торонто.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
3

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП
4

Кто удумал показать в Большом голую ж… Нуреева
5

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры