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Под прицел рейдеров стали попадать дачные садоводства вокруг городов-миллионников

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Игорь ЧУБАХА (РосБалт) ]

Вы уверены, что вашу дачу не отнимут?

Когда удобные для захватов дорогие объекты закончились, часть рейдеров переориентировалась на охоту за землями сельхозназначения. Теперь «под прицел» рейдеров попали дачные садоводства вокруг городов-миллионников. То есть те, где земля стоит неплохих денег. И не отдельные приватизированные или неприватизированные дачные участки, а садоводства в целом.

Попытки захвата уже были предприняты в отношении 5% садоводств Ленобласти. По данным Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, из 70 млн проживающих в России дачников 2 млн — петербуржцы. Сегодня в Ленобласти насчитывается около 500 000 дачных участков в 2844 садоводствах. То есть беда уже пришла как минимум в 50 петербургских садоводств.

Так в чем здесь причина? Председатель общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Михаил Захаров считает, что « причин тому несколько. Во-первых, все то же пресловутое несовершенство действующего законодательства в этой области. Во-вторых, правовая инертность и правовой нигилизм собственно самих членов данных объединений. Позиция некоторых зачастую примерно такова: “лишь бы меня не трогали”…»

Технологии захвата

Обычно злоумышленники действуют по одному из двух сценариев. Первый: захватив в садоводстве власть, они переписывают на новую фирму пожарные водоемы, инженерные сети, дороги и т. п., а затем продают эту собственность другой фирме, так называемому «добросовестному приобретателю». В итоге вернуть утраченное становится весьма проблематично. Тем временем рейдеры начинают взимать назначенную по собственному усмотрению плату за пользование этой собственностью. Тем, кто не платит, отключают электричество в 20-градусный мороз, «отрезают» дома от канализации и водопровода. Причем зачастую платежи собираются «черным налом», а обязательства по поддержанию работоспособности коммуникаций исполняются спустя рукава.

Второй сценарий захвата сулит дачникам еще больше неприятностей: в популярных районах владельцев участков в «оккупированных» садоводствах просто выживают путем установления совершенно неподъемных тарифов. А далее опустевшее садоводство превращается в прекрасный дорогой участок земли, инфраструктурно готовый под строительство коттеджного поселка.

Между тем атаки рейдеров можно пресечь на корню. Первым признаком готовящегося рейдерского захвата служит появление в садоводстве инициативной группы, излишне агрессивно ратующей за смену председателя. Причем вербуются в такую группу чаще всего дачники, ранее в общественной жизни никак себя не проявлявшие, а зачастую и злостные должники по взносам — этакие дачные люмпены. Руководит же ими человек, иногда не имеющий к данному садоводству вообще никакого отношения. Силами этой группы проводится импровизированное собрание, по итогам которого появляется протокол о смене председателя, правления и устава. Итог — юридически власть в садоводстве сменилась, что для большинства прошло незаметно. Ведь, как замечает начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях, обычно на собраниях присутствуют не более 15% представителей дачных участков.

Бороться нужно только сообща

Рейдеров можно остановить, не допустив принятия на собрании садоводов нужного им решения. То есть главным препятствием на пути захватчиков является ответственное поведение самих садоводов. В целом специалисты отмечают, что жертвами рейдеров чаще всего становятся «недружные» садоводческие товарищества, в которых постоянно идут склоки из-за взносов, электричества, межевания. «Сплоченные» товарищества рейдеры обходят стороной.

Но, допустим, смена власти все же произошла. Это вовсе не значит, что все потеряно. Есть судебные инстанции. «Суды — это не для слабонервных, — рассказывает один из участников специализирующегося на теме дачного рейдерства интернет-форума. — Я прошел три иска в первой инстанции, по каждому было по 3–4 слушания. Проблема судебных разбирательств в том, что истец доказывает правду и свое доказательство строит на документах, имевших место в начале события, а ответчик отстаивает заведомый подлог и нарушение закона и для защиты своей позиции пускает в ход весь арсенал противозаконных действий».

Иными словами, «запущенную болезнь» труднее лечить. Но ряд профилактических шагов облегчит процесс. «Необходимо оповестить письменно все заинтересованные органы в предупредительном порядке о возможной фальсификации документов, — советует председатель общественного совета «Союза садоводов России» Игорь Ердяков. — Самый лучший способ — это разработать и утвердить на общем собрании устав, регламенты и положения, которые ограничивают права председателя СНТ и правления СНТ по отчуждению общей собственности».

Кроме того, не помешает привлечь внимание ответственных структур — как силовых (полиции, прокуратуры), так административных. Чем больше общественный резонанс, тем лучше.

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