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Плюсы без минусов

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », Ирина ПЕТРОВА ]

Плюсы без минусов

 В первых числах ноября в Москве стартовал Форум-выставка «Пятьдесят Плюс» - проект, рассчитанный на повышение качества жизни людей старшего возраста. Его организаторы поставили перед собой довольно амбициозную и, надо признать, весьма необычную для России цель: показать, что аудитория «за пятьдесят» является ценным ресурсом для работодателей, интересуется всеми новейшими веяниями и технологиями и вовсе не желает выпадать из активной жизни.

Яркая идея полностью себя оправдала. Московский Экспоцентр на Красной Пресне на несколько дней стал уникальной площадкой, на которой предприниматели и общественные организации представили полный спектр товаров и услуг для тех, кого сегодня принято именовать «пожилыми» и даже «старыми». Между тем применить подобные определения к тем, кто пришёл на «Форум-выставку «Пятьдесят Плюс», попросту язык не повернётся. Корреспондент «АН» убедилась в этом на собственном опыте.

 

- Подвиньтесь, пожалуйста, мы тут танцуем!

         Эта фраза была первой, которую я услышала, едва зайдя в самый многолюдный и оживлённый в эти дни павильон Экспоцентра. В этот момент  на концертной площадке пели солисты легендарного ВИА «Пламя», а все желающие активно подпевали и танцевали. И желающих, надо сказать, нашлось немало. Это было первым открытием. Вторым стал неожиданно легко найденный ответ на заданный самой себе вопрос о том, что интересует нынешних пенсионеров. Интересует их ВСЁ!  Люди «третьего возраста» ищут работу, горят желанием отправиться в туристические поездки по России и за рубеж, хотят освоить компьютер и новейшие функции мобильной связи. Все эти возможности предлагали участники выставки – предприниматели, общественные организации, государственные учреждения. И, судя по всему, организаторам удалось главное – убедить нынешнее бизнес-сообщество, что работа с целевой аудиторией «третьего возраста» - огромный, неисчерпанный ресурс, который способен принести фантастическую отдачу. И не только в сфере продажи товаров для здоровья.  Например, самая большая очередь выстроилась к павильону, где всех желающих знакомили с последними новинками в сфере макияжа и ухода за собой. Не оставались без работы участники выставки,  рассказывающие о модной одежде для аудитории «третьего возраста». Кроме того, как выяснилось, «золотой возраст» с удовольствием пойдёт в фитнес-клуб по доступной цене и даже… сядет за руль автомобиля!

 - Ребята, тут коробка передач механическая или автоматическая? Если механическая, то зачем тут вот эта штука, скажите на милость? – Элегантная женщина, явно из категории «кому за…»,  сев в салон новенькой «Хонды», в  течение 15 минут с пристрастием допрашивала молодых парней-консультантов, которые, как казалось, не всегда могли ей ответить.

- Нам надо ломать стереотипы! – поделился с «АН» Михаил Тихомиров – участник выставки, 58-летний мотоциклист-гонщик(!), обладатель десятков наград разного уровня – вплоть до мирового.  – За рубежом пожилые мотоциклисты – не редкость. На гонки люди моего возраста даже с жёнами приезжают. Сам на «железном коне», и супруга тоже. Я уже многих своих друзей заразил этим увлечением. Главное – не бояться начать!».  

Плюсы без минусов

Возможность познакомиться с «потребительскими» предложениями на выставке была далеко не единственной. Все желающие могли бесплатно пройти комплексное медицинское обследование, получить юридическую консультацию по самым разным вопросам, послушать лекции психолога или астролога, узнать о мерах социальной поддержки, которые предлагаются в Москве. Словом, дело по душе нашёл каждый. Особенно в зоне мастер-классов, которая стала самой «креативной» и самой востребованной частью выставки. Здесь вышивали золотом, плели бусы и браслеты, расписывали глиняную посуду, учились варить глинтвейн и даже пытались самостоятельно варить мыло и делать декоративные свечи. Кто-то открыл для себя новое увлечение, а кто-то – и возможность надомной работы: так трудятся многие мастерицы «золотого возраста», которые вели мастер-классы, и наверняка кому-то захотелось воспользоваться их успешным опытом. Тем более что на выставке были все возможности узнать о такой занятости во всех подробностях от специалистов Департамента труда и занятости города Москвы. Они тоже стали участниками проекта. 

Плюсы без минусов

 Гуляя по зоне мастер-классов, заметила среди «учениц» свою новую знакомую – Валентину Николаевну, с которой познакомилась по дороге к Экспоцентру. Сразу вспомнился её скептический ответ на мой вопрос о том, чего она ждёт от выставки: «Особых иллюзий не питаю.  Просто посмотрю, что там такое предлагают». Сейчас мою попутчицу было не узнать. Намерение «просто посмотреть» явно превратилось в горячее желание увидеть, узнать, научиться. Не удержалась, спросила: «ну как?». И услышала:

- Смотрите, какой браслет сплела. Сейчас пойду цветы из ткани делать!

На этом наша беседа завершилась. Валентине Николаевне было явно не до разговоров – она торопилась занять место за соседним столом, где уже начинался новый мастер-класс…

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