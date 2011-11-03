Российский атом пришел в Бангладеш

Государственная корпорация «Росатом» продолжает активную работу на зарубежных рынках. Атомное ведомство увеличивает количество своих контрактов на строительство АЭС.

2 ноября генеральный директор Росатома Сергей Кириенко и министр науки и инновационных технологий Бангладеш Яфеш Осман подписали в столице Бангладеш – Дакке - межправительственное соглашение о сооружении первой атомной электростанции на территории Народной Республики Бангладеш (НРБ).

Церемония подписания состоялась в присутствии премьер-министра НРБ Шейх Хасины Вазед.

-Энергетика для нас очень важный вопрос. Нам необходимо здесь развитие. Но для нас также важно выполнение всех требований безопасности и предосторожностей (при сооружении атомной станции – «АН»), - сказала премьер-министр.

Глава Росатома Сергей Кириенко отметил, что атомная станция, построенная по самым современным российским технологиям, будет соответствовать всем международным так называемым «постфукусимским» требованиям безопасности. Энергоблоки АЭС будут иметь двойную защитную оболочку реактора, систему пассивного отвода тепла, рекомбинаторы водорода, устройство локализации активной зоны и др. Соглашение предусматривает сооружение двух энергоблоков АЭС установленной мощностью 1000 МВт (каждый) на площадке Руппур в 200 км от Дакки.

Для Бангладеш строительство атомной станции – это возможность кардинально решить проблему острейшего энергетического дефицита в стране. По данным Совета по развитию энергетики Бангладеш, максимальное производство энергии в стране составляет 4000 мегаватт при пиковом спросе в 5500 мегаватт. От недостаточного энергоснабжения страдает промышленность. Энергодефицит не позволяет достичь планируемых показателей экспорта товаров. Рост ВВП, по оценкам специалистов, мог бы быть на 1-2% выше, если бы не было энергодефицита. Строительство такого крупного источника дешевой энергии как АЭС позволит стране уйти от зависимости от угольной и газовой генерации. И, значит, значительно улучшить экологическую ситуацию.

Это очень важно –быть первым

Что думают эксперты по поводу строительства АЭС в Дакке?

Сергей Кондратьев, старший эксперт Фонда «Институт энергетики и финансов»:

- В Бангладеш есть очень большой потенциал по росту энергопотребления. Основная проблема в том, что уже сегодня эта страна попадает в список самых густонаселенных государств мира. При этом, значительное количество ее территории уже занято хозяйственной деятельностью, поэтому там сложно заниматься сооружением тепловых электростанций. Для Бангладеш актуальна еще и проблема с опреснением воды. У них есть достаточно большой кусок Ганга, тем не мене проблема сезонности сохраняется. Особенно по мере роста численности городского населения. С этой точки зрения, атомная энергетика более привлекательна для этой страны тем, что строительство крупных атомных станций в несколько крупных энергоблоков позволяет производить достаточно большой объем электроэнергии. Потому что обычно КИУМ у атомных станций выше, чем у тепловых станций, пропорция где-то 90% против 60-65% в среднем. С этих позиций строительство атомной станции дает достаточно большой выигрыш, в первую очередь, в пространстве, а затем и в концентрации.

В дальнейшем Бангладеш пойдет, скорее всего, по пути развивающихся стран – уверен С.Кондратьев, - Индии, Индонезии и ряда других, которые переходят к все более дешевой промышленности, и основную часть составляет легкая промышленность. Соответственно, потребуется значительно больше электроэнергии, причем электроэнергии в базовом режиме. С этой задачей АЭС могут справляться очень хорошо.

Кроме того, надо учитывать и фактор стоимости электроэнергии. В случае с атомной станцией она будет ниже, чем при импорте энергоносителей в достаточном количестве. Бангладеш себя сам ни газом, ни углем, ни нефтью не обеспечивает. Таким образом, можно застраховаться от колебаний, причем существенных, на мировом рынке энергоносителей. С этой точки зрения, атомная станция – это еще один плюс для Бангладеш.

Тут важно будет решить вопрос со схемой финансирования. Потому что о своем желании построить АЭС Бангладеш говорит уже около 10 лет. Из-за проблем финансирования реализация этих план откладывается. При соглашении с инвесторами нужно знать четкие условия и цены, чтобы понимать окупаемость. Судя по тому, что соглашение между нашими странами подписано, какие-то договоренности достигнуты. Кроме очевидных имиджевых плюсов в виде авторитета и ценности российской атомной энергетики и технологий, важно еще учитывать и тот факт, что соглашение подписано в послефукусимском мире. С Росатомом подписаны контракты на строительство АЭС в Китае, Индии. И вот теперь – на строительство первой АЭС в Бангладеш. Это очень важно - быть первым.

У нас уже наработаны определенные шаги по международному сотрудничеству, они отработаны на практике. Чтобы достичь такого уровня нашим конкурентам – Франции или Вестингаузу – потребуется довольно много времени. Есть еще один плюс от этого соглашения для России. Дело в том, что Бангладеш – это более гибкий и сговорчивый партнер, с которым мы работаем на рыночных условиях, что, например, с тем же Китаем, довольно сложно осуществить. Так что в выигрыше от этого соглашения обе стороны – и Бангладеш, и Россия.

Высокая репутация российских технологий

Мнение Константина Зайцева, заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по энергетике:

- Соглашение с Бангладеш о сооружении на территории республики атомной станции силами российских специалистов – это хорошее доказательство того, что те страны, которые взяли курс на развитие ядерной энергетики, не намерены от него отступать, вопреки «постфукусимским» ожиданиям. Свой выбор Бангладеш сделала в пользу России, а ведь эта страна вела переговоры и с другими крупными игроками на этом рынке. Это реальное подтверждение высокой репутации, которой пользуются в мире российские ядерные технологии. Насколько мне известно, наше соглашение с Бангладеш предусматривает, помимо собственно строительных работ, сотрудничество и по другим направлениям, в частности, в области образования, подготовки профессиональных кадров для работ на станции. Плюс мы будем оказывать помощь в подготовке местного законодательства в области атомной энергетики.

Думаю, что все это будет способствовать укреплению наших позиций в Азии – на очень перспективном рынке. До сих пор у нас там были в качестве партнеров в атомной сфере Индия и Китай. Теперь таких партнеров становится больше, что означает рост нашего влияния в этом регионе.

29 блоков

Далее. В рамках соглашения Росатом организует подготовку национальных кадров и обучения персонала будущей АЭС. Уже состоялся образовательный курс по вопросам сооружения АЭС в Санкт-Петербурге для руководящего состава Комиссии по атомной энергии Бангладеш. Этот курс откроется и для сотрудников Министерства науки, информационных и коммуникационных технологий. Курс проводился по заказу МАГАТЭ. А с этого учебного года в аспирантуре ядерного университета МИФИ будут обучаться первые специалисты из Бангладеш. Подготовка высококвалифицированных специалистов в области атомной энергетики, сотрудников атомных станций, построенных по российским проектам - важное конкурентное преимущество Росатома.

Напомним, за последние месяцы Росатом получил контракты на строительство АЭС в Китае и Белоруссии. А всего в пакете у ГК «Росатом» - контракты на строительство 29 блоков АЭС по всему миру.