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Суперакция «Аргументов недели»!

№ 43(284) от 03.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Суперакция «Аргументов недели»!

Уважаемые подписчики!

Мы приготовили вам настоящий подарок: оформив годовую подписку на «Аргументы недели» по индексам 19505 или 99704 в любом почтовом отделении до 1 декабря, вы бесплатно получите одну из уникальных книг серии «Легенды театра и кино», выпущенных издательством «ЗебраЕ» совместно с нашей редакцией: воспоминания В. Ланового «Летят за днями дни» (с автографом автора), С. Говорухина «Черная кошка» и многих других авторов, фотографии которых вы видите на этой странице.

Для того чтобы получить одну из этих книг, до 1 декабря отправьте нам письмо (датой отправки письма считается почтовый штемпель) с копией подписного абонемента на весь 2012 год и сообщите, какую из этих книг вы хотели бы получить в подарок.

Ваши письма направляйте нам по адресу: 125167, Москва, пр. Аэропорта, д. 11, «Аргументы недели», КНИГА В ПОДАРОК. Книги будут рассылаться в феврале следующего года.

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//В мире

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, какие действия необходимо предпринять Киеву, чтобы завершить войну в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

//В мире

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому уже выйти из образа экранного героя Василия Голобородько из сериала "Слуга народа". И пригласил приехать в Крым.

//В мире

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Официальный представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сделал странное заявление о том, что якобы Россия готовит «вторжение» на территорию Украины.

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Великая от Черного моря до Эгейского

Великая от Черного моря до Эгейского

В 80-е годы у нас в Старом Осколе было очень много болгар. Они по программе социалистической братской помощи занимались строительством. Ну как "занимались", получали две зарплаты, в Болгарии одну и в России вторую, и строили скажем так себе. Не лучше наших строителей. Но надо же было "кормить" чем то страны соцлагеря.

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Семь реалистичных сценариев конца света обозначили в зарубежных СМИ

Семь реалистичных сценариев конца света обозначили в зарубежных СМИ

Обозначены семь реалистичных сценариев гибели человечества. Данные варианты перечислил журналист Брайан Уолш, который является автором книги «Последние времена: краткий справочник по Концу Света».

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//В мире

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, обнародовал документы Минобороны Украины, свидетельствующие о катастрофическом состоянии армии страны. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в СМИ.

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Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Ксения Собчак и Константин Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Знакомые режиссера рассказали, что в день свадьбы, ровно через неделю, в пятницу, 13, им пришлют СМС с адресом и временем.

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Астрологи назвали пять знаков Зодиака, к которым придет счастье до конца 2019 года

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, к которым придет счастье до конца 2019 года

Астрологи определили по звездам, какие пять знаков Зодиака могут стать необычайно счастливыми уже в ближайшие месяцы, до конца года.

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Врачи развеяли миф о соли

Врачи развеяли миф о соли

Врачи опровергли распространённый миф о том, что соль вредна для организма даже в малых количествах. Врачи из Канады провели исследование и установили, в каком количестве можно употреблять соль, чтобы не навредить здоровью.

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//Интервью

Мэр Риги Олег Буров: Если не знаешь, что говорить – говори правду

Мэр Риги Олег Буров: Если не знаешь, что говорить – говори правду

В Риге новый мэр. Им стал политик Олег Буров. Планы и желания, как обустроить Ригу у градоначальника есть. Правда, нужно сперва разобраться с тем «наследством», которое оставил прежний глава города.

//Шоу-бизнес

Любовь Успенская постаралась повторить образ молодой Брижит Бардо

Любовь Успенская постаралась повторить образ молодой Брижит Бардо

65-летняя певица Любовь Успенская призналась поклонникам, что всегда мечтала быть похожей на легендарную французскую актрису Брижит Бардо в ее молодые годы. Артистка постаралась повторить образ звезды.

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Заворотнюк выбирает площадку, чтобы рассказать публике всю правду о своем заболевании

Заворотнюк выбирает площадку, чтобы рассказать публике всю правду о своем заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк выбирает площадку, чтобы рассказать всю правду о своем заболевании публике. С конца августа в Сети ходят слухи, что у Заворотнюк рак мозга.

//Политика

В Конгресс США внесена резолюция против возвращения РФ в G8

В Конгресс США внесена резолюция против возвращения РФ в G8

Член партии Демократов Альбио Сайрес внес в палату представителей США проект резолюции против возвращения к формату G8 с участием России. Документ опубликован на сайте конгресса.

//Футбол

Кадыров рассказал о заслугах Мамаева и Кокорина перед страной

Кадыров рассказал о заслугах Мамаева и Кокорина перед страной

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал условно-досрочное освобождение футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Кадыров считает, что не нужно было ломать жизнь спортсменам.

//Общество

Основателя автоконцерна "Рольф" арестовали заочно

Основателя автоконцерна "Рольф" арестовали заочно

Басманный суд вынес решение о заочном аресте основателя компании «Рольф» Сергея Петрова. Он проходит по делу о выводе 4 миллиардов рублей за рубеж. Об этом сообщает агентство ТАСС.

//Общество

Памфилова описала внешность человека, который напал на нее

Памфилова описала внешность человека, который напал на нее

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова днем в пятницу, 6 сентября, описала внешность человека, который ранее сегодня совершил на нее нападение.

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Киевский оппозиционный политик назвал настоящих хозяев Украины

Киевский оппозиционный политик назвал настоящих хозяев Украины

Настоящими хозяевами Украины являются Соединенные Штаты. Такую точку зрения в разговоре с журналистами высказал Виктор Медведчук, депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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В Крыму обнаружили тело пассажирки затонувшего прогулочного катера

В Крыму обнаружили тело пассажирки затонувшего прогулочного катера

Обнаружено тело женщины, пропавшей после опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крыма. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

//В мире

Борис Джонсон верит в лох-несское чудовище, несмотря на отсутствие доказательств

Борис Джонсон верит в лох-несское чудовище, несмотря на отсутствие доказательств

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон верит в существование лох-несского чудовища даже после публикации результатов исследования новозеландских ученых, которые свидетельствуют об обратном.

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Горячий ТОП региональных новостей: Мужчина заказал брендовые кроссовки, а получил домашние тапочки в Кирове

Горячий ТОП региональных новостей: Мужчина заказал брендовые кроссовки, а получил домашние тапочки в Кирове

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: мошенники в Костроме, убийство в Ставропольском крае и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

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В Каменке вновь прогремели взрывы

В Каменке вновь прогремели взрывы

На сгоревшем складе боевых снарядов в Каменке произошла серия неконтролируемых взрывов. Сообщается, что в посёлке началась эвакуация местных жителей.

//Происшествия

Два человека погибли при пожаре в московской квартире

Два человека погибли при пожаре в московской квартире

В пятницу, 6 сентября, в квартире жилого дома на юге Москвы произошел пожар. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы столичного МЧС, в результате случившегося погибли два человека.

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Бывшая жена Джонни Деппа удивила фанатов вторым подбородком и серым цветом лица

Бывшая жена Джонни Деппа удивила фанатов вторым подбородком и серым цветом лица

Бывшая жена Джонни Деппа удивила поклонников своим внешним видом. Папарацци на днях сделали несколько фотографий, на которых 33-летняя голливудская актриса Эмбер Херд выглядит не лучшим образом.

//Авторы АН

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