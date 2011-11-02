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Работы лауреатов и победителей конкурса «СМИротворец-2011»

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Ирина ПРОВОРОВА ]

Работы лауреатов и победителей конкурса «СМИротворец-2011»

Под небом единым Седого Кавказа

В номинации «Этнические/локальные СМИ. «ПЕЧАТЬ» третье место присуждено ежедневной городской газете «Невинномысский рабочий» (г. Невинномысск) за совместный проект со средней общеобразовательной школой №16.

«Я - россиянин, а это значит, я сын великой многонациональной страны, – написал в своём сочинении ученик 11-а класса МОУ СОШ №16 Даниил Пятак. – И неважно, кто я по национальности, русский или кабардинец, татарин или башкир, – все мы россияне. Каждый народ знает и любит свою историю, бережно относится к национальным традициям, культуре, но одновременно стремится к диалогу, к отношениям с другими народами на основе уважения, терпимости, взаимопонимания. Когда я думаю о современной России, я понимаю, в какое грандиозное время мне выпало жить и как много я должен сделать, чтобы быть причастным к её великой судьбе».

Год назад учащиеся и учителя МОУ СОШ №16 задались целью как можно больше узнать о традициях, культуре, искусстве, ремёслах народов Северного Кавказа, который удивительно многонационален. Например, более 100 национальностей включает в себя этнический состав населения Невинномысска, а Ставропольский край в целом и того более – 120. Учащиеся школы собрали материал о народностях, представители которых проживают в Невинномысске и Ставропольском крае. Ребята не только заглянули в энциклопедии, словари и Интернет, перелистали страницы литературных и научно-популярных журналов, но и лично повстречались с представителями народов и народностей. Редакция газеты «Невинномысский рабочий» сочла материалы интересными и познавательными. Так появился совместный проект «Под небом единым Седого Кавказа».

Абхазы

Большая русская семья Лановенко (11 человек) несколько лет назад переехала в Невинномысск из столицы Абхазии – города Сухума.

- В нашей семье, как и в каждой абхазской, не принято перечить старшим. Старший сказал – младший должен сделать. Живём большой семьёй, как абхазы. Например, наши сухумские соседи – три брата и две сестры – живут рядом, иногда даже трудно разобрать, где чей ребёнок.

Абхазы – очень дружелюбный, трудолюбивый и сплочённый народ, они вместе и в радости, и в горести. Если что-то случилось у соседа, бросают все свои дела и торопятся на помощь. У них трепетное отношение к детям, а мужчины уважительно относятся к женщинам, не позволяя себе, например, сидеть в общественном транспорте в их присутствии.

Одеваются не как мы: нет коротких юбок, женщины в возрасте покрывают головы платками и не носят брюк.

В Абхазии очень много красивых мест. Побывайте, например, на озере Рица или в Новоафонской пещере, где удивляют сталактиты и сталагмиты, очень интересны Сухумский обезьяний питомник и Ботанический сад.

А ещё в Абхазии просто необходимо попробовать национальные блюда! Первым делом зайдите на рынок. Там всё пропитано запахом специй и кофе – это здорово возбуждает аппетит. Будьте готовы к тому, что практически все блюда острые. Обязательно попробуйте шашлык, копчёное мясо, «лодочки» с сыром, суп харчо, солянку. Мы и сегодня с удовольствием готовим и едим мамалыгу – кукурузную кашу. Её в Абхазии едят часто и много, а готовят так: крупу промывают и долго варят, не добавляя в воду ни соли, ни сахара. Перед подачей на стол каждый в мамалыгу кладёт себе по вкусу сыр сулугуни и острый соус сацебели.

Наш дом в г. Сухум, за которым и сегодня ухаживает вся семья, утопает в зелени. Едим «витамины», выращенные на побережье Чёрного моря. В саду растут хурма, инжир, мандарины, лимоны, персики, фейхоа, мушмула, недавно посадили десять кустов киви. А ещё перед домом растёт пальма – просто для красоты.

Учащиеся 5-a класса МОУ

СОШ №16 под руководством учителя математики Веры Бекетовой, «Невинномысский рабочий», №30, 2011 г.

Греки

Массовое переселение греков на русские земли началось в середине XV века, после нашествия турок и падения Константинополя, и продолжалось до начала Первой мировой войны. К началу ХХ века в Российской империи проживали около 1,5 млн. греков, сегодня численность греков в Российской Федерации составляет 91,7 тыс. человек.

Они живут в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Адыгее и др. Например, в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии, в пятидесяти километрах от Невинномысска, расположилось селение с греческим названием, происхождением и населением – Спарта. Первые постройки здесь появились в 1923 году благодаря выходцам из сёл Хасаут-Греческий и Дубовая Балка. Заселение шло целыми родами, причём на каждого человека выделяли по два гектара земли.

Традиционный женский греческий костюм – это длинное закрытое светлое платье в талию, поверх которого носят тёмный распашной кафтан с глубоким вырезом. Дополняет наряд богато и ярко вышитый фартук. Голову покрывают чёрным или белым платком, шею украшают рядами монист. Широкие пояса с серебряными и позолоченными пряжками – непременный атрибут […].

Греки – жизнерадостный народ. Они любят шутки, меткое слово, праздники, которые издавна сопровождаются красочными обрядами, карнавалами, танцами, прежде всего хороводами.

Популярный танец греческого происхождения, созданный в 1964 году для фильма «Грек Зорба», – сиртаки (от греческого – «касание»). Музыку к нему написал греческий композитор Микис Теодоракис. Танец не является народным, однако представляет собой сочетание медленных и быстрых версий старинного танца мясников. После выхода фильма на экран сиртаки стал самым популярным греческим танцем в мире и одним из символов Греции.

Учащиеся 6-a класса МОУ СОШ №16 под руководством учителя русского языка и литературы Умы Сулеймановой, «Невинномысский
рабочий», №22, 2011 г.

Калмыки

В приволжских степях предки современных калмыков – ойраты – появились в начале XVII века. Это был кочевой народ, чьей родиной была Джунгария на северо-западе Китая. Название «калмак» происходит от тюркского слова «калды» – «остались», то есть «оставшиеся».

Ещё 20 лет назад на территории республики не было ни одного молельного дома для буддистов, а сегодня в Калмыкии помимо православных приходов бурно развиваются буддистские религиозные общины.

Сегодня во внешнем облике Элисты всё больше заметно элементов восточного колорита. В центре города установлена Ротонда с памятником Будды. А визитной карточкой города стал Золотой храм – самый большой буддийский храм в России и Европе, построенный в 2005 году. Духовная культура калмыцкого народа ярко проявляется в устном народном творчестве. В сказках и легендах калмыки выражали свои думы и чаяния, прославляя мудрость и смелость простых людей, бичуя богатых, обворовывавших материально и духовно свой народ. Глубокое социальное звучание имеют калмыцкие сатирические сказки о несправедливости, деспотизме и жадности калмыцкого духовенства, о храбрости и героизме представителей трудового народа. В устном народном творчестве значительное место занимают легенды о богатырях, наделённых храбростью и мудростью, красотой и могучей силой.

Учащиеся 8-б класса МОУ СОШ №16 под руководством учителя русского языка и литературы Умы Сулеймановой, «Невинномысский рабочий», №47, 2011 г.

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