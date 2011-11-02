Кармашки из конины в гранатовом соусе

Мякоть конины нарезаем порционными кусками (толщиной 1–2 см), прорезаем в них «карманчики» (не дорезая до конца), слегка отбиваем, укладываем в миску, солим, заливаем гранатовым соком и оставляем на полчаса. Выкладываем «кармашки» на сковороду с разогретым маслом и слегка обжариваем. Добавляем сок, в котором мясо мариновалось, уменьшаем огонь и тушим мясо до готовности. В это время в сотейнике готовим соус. Гранатовый сок на среднем огне доводим до кипения и добавляем, постоянно помешивая, муку.

Измельчаем и смешиваем кинзу, чеснок, орехи и этой смесью заполняем «кармашки», закалывая их бамбуковыми палочками или зубочистками. Конину подаём, поливая соусом, со свежими овощами или любым другим гарниром.