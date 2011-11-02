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Любить по-сетоски

Работы лауреатов и победителей конкурса «СМИротворец-2011»

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », Ольга МИРОНОВИЧ, Псковское агентство информации, 24.06.2011 г. ]

Любить по-сетоски

В номинации «Федеральные/региональные СМИ. «ИНТЕРНЕТ» первое место присуждено «Псковскому агентству информации» (г. Псков) за репортаж «Любить по-сетоски».

Это как ложка мёда в тарелке кислых щей. Это как из рабочей пчёлки – и сразу в дамки, то есть в матки. Это как уйти на 281 году из жизни по-английски, по-китайски или по-японски… И это как путешествовать с командой Russian Travel Guide по Печорскому району, собирая телесюжеты про Псковскую глубинку.

« У нас не глубинка, у нас глубина», – возразила бы на это ткачиха Гусляна Картюшова из деревни Давыдов Конец.

Углубились и мы – в один из ветхих сараев деревни Сигово (всего в 15 километрах от Печор, рядом с трассой Рига – Псков), который больше напоминает пещерку Али-Бабы.

Музей-сарай

Хозяйка этого сарая раньше преподавала в Санкт-Петербурге сначала химию, потом музыку. Зовут её Татьяна Николаевна Огарёва. Когда она переехала в конце 80-х годов прошлого века на Изборскую землю, то оказалась единственной русской в местах «компактного проживания сето». Недавно сето получили статус малого народа России, но в деревне Сигово подлинные сето давно уже стали музейной редкостью. А точнее, экспонатами домашнего музея – или, как его ещё называют в некоторых туристических справочниках, – «сарая Татьяны Огарёвой», которую теперь знают во всём финно-угорском мире как «берегиню» культуры сето.

Чего в её «сарае» только нет! «Боговы» полотенца с разноцветными кружевами, сетоские мониста, самодельные детские ботиночки с подошвой из спичек, такие же самодельные мокроступы из автомобильных покрышек, домотканые порты, аудиозаписи с сетоскими песнями…

Из последних поступлений – мечта Козетты – довоенная кукла с целлулоидной головой в образе маленькой Юлии Тимошенко.

А ещё «косметичка» из арсенала модницы середины прошлого века.

С духами «Красный мак» (как сейчас помню, точно такие же у моей бабушки), с душистой пудрой и помадой (внимание!) в деревянном футляре. Эту раритетную помаду Татьяна Николаевна хочет приклеить к коробочке – «чтоб не спёрли».

Но самое интересное в её частном музее – психологические трёхмерные, или 3D, как это теперь называется, портреты бывших обитателей здешних мест. Их сделала для Татьяны Огарёвой питерская художница Мария Турина.

Не по науке

Изборские музейщики сразу стали спорить с Татьяной Николаевной, убеждая её, что так не полагается, что, по экспозиционной науке, подлинные народные костюмы надо представлять на манекенах без лиц.

Но Татьяна Огарёва очень скучает по своим бывшим сетоским соседям, которые ещё совсем недавно носили эти кафтаны, сукманы, галифе, лисьи муфты и войлочные шляпы, что называется, и в пир и в мир.

Печальные глаза и трагические выражения лиц этих людей рассказывают о многом. Например, вот этот старик ни за что не хотел уезжать из Сигово, объясняет Татьяна Николаевна, но он был уже очень болен, и, разумеется, дети постарались перевезти его туда, где медицинская помощь оказывается лучше и быстрее.

Соседи Татьяны Огарёвой начали перебираться к родственникам в Эстонию, когда бывшие братские республики разделила государственная граница. Ещё в начале 90-х годов прошлого века в Сигово насчитывалось 102 коренных жителя. А пять лет назад Татьяна Николаевна зимовала в этой деревне, ставшей музеем, совсем одна. Подивиться на её житьё-бытьё даже приезжали телевизионщики с канала «Культура». Некоторые из героев её музея, кто ещё жив, но большей частью их дети и внуки, нередко бывают у неё в гостях, а также не перестают заботиться об её музее: помогают и новыми экспонатами, и средствами. Держат связь с этим удивительным «сараем» и в Дании, и в Красноярском крае, куда часть сето были депортированы в конце сороковых годов.

Музей «Памяти крестьян сето»

Буквально через дорогу от этого музея, который называется музеем «Памяти крестьян сето»... находится вот этот, он же филиал музея-заповедника «Изборск».

Некоторые разногласия в принципах оформления, а также неизбежная в таких случаях конкуренция не мешают этим двум музеям дружить экспозициями.Поэтому приезжающие в Сигово туристы так и ходят – из частного «сарая» в государственный… или наоборот.

В государственном есть своя музейная редкость – настоящая льномялка, очень похожая на аттракцион «Весёлые горки» в псковском Летнем саду. На ней тоже катали детишек по кругу в коробчонке, но, как вы догадываетесь, не ради развлечения.

Вдобавок в государственном музее сето имеется деревянный божок со свечками на голове. Ведь эта земля называлась у русских «полуверщиной» – из-за того, что сето, хоть и приняли православие, остались верны своим языческим божествам, и в частности богу Пеко – покровителю урожая и семьи.

А ещё в государственном музее нас ждала горячая печка, на которой по праздникам пекут аутентичные сетоские сыры и варят знаменитый сетоский тыквенный компот. Невинный (в буквальном смысле этого слова) компот почему-то всегда вызывает у туристов массу подозрений. Они потом подходят к сотрудникам музея по одному и шёпотом спрашивают: «А что вы в него подливаете?.. Да ладно! Я же чувствую, как меня повело!»

Заведующая филиалом Изборского музея-заповедника в Сигово Малле Богачёва на это только улыбается. Она сама сето и когда-то ездила с родителями на подлинный «кирмаш» (это значит «праздник»), где разносили в чайниках не только тыквенный компот, но и сваренное с мальтозой пиво домашнего приготовления.

Традиционный гардероб

Малле Николаевна показала нам, как надо правильно облачаться в национальный сетоский костюм – тем более что это костюм её мамы. Без помощниц в таком деле не обойтись, объясняет она, потому что надо и льняные «роги» на голове соорудить, и платок-«линик», больше похожий на плащаницу, правильно подвязать, чтоб он спускался по спине полотнищем чуть ли не до пят.

Но самым поразительным элементом женского сетоского костюма является, конечно же, нагрудная серебряная чаша – «сыльг». У богатых крестьянок, рассказывает Малле, сыльг был позолоченным. В детстве она такие видела. А теперь в Печорском районе даже «просто» серебряные надо ещё поискать. По словам Татьяны Огарёвой, почти все сыльги давно уже тоже переехали в Эстонию, потому что их принято передавать по наследству. Когда женщина-сето умирала, её сыльг должен был 40 дней «отдыхать».

При этом в него ссыпали все её серебряные или какие были мониста. А потом этот сыльг получала сето помладше, чтобы она тоже смогла носить его после замужества и до самой смерти. Не зря же сетоская пословица гласит, что настоящую женщину «сначала слышно, и только потом – видно».

Ещё одним ритуальным предметом сетоского гардероба оказались варежки. Варежки, как и полотенца, у сето принято было изготавливать и дарить по разным важным поводам. В том числе и на свадьбу, и на похороны. Например, полагалось одаривать парой узорчатых варежек каждого из четырёх могильщиков.

Могилы предков

Кстати, о могилах. Когда Татьяна Огарёва переселилась на землю сето, то её дети захотели ходить в эстонскую школу. В этой школе, вспоминает она, были специальные уроки, на которых детей учили ухаживать за могилами предков. Может быть, поэтому, говорит Татьяна Николаевна, сетоские и эстонские кладбища всегда так разительно отличаются от русских своей ухоженностью. И может быть, поэтому сето так долго и так бережно хранили свои традиции, что продолжают влюблять в свою исчезающую на наших глазах деревенскую культуру горожан всех национальностей.

Мы с питерскими телевизионщиками тоже подпали под обаяние трудолюбивых крестьян сето – с их африканскими женскими украшениями. Но самая большая любовь ждала нас впереди. В следующий раз я расскажу вам про изборских Филемона и Бавкиду, которые показали нам, «бесприютным» путникам, скатертью дорожку.

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