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Лауреаты конкурса «Смиротворец–2011»

№ 43(284) от 03.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Лауреаты конкурса «Смиротворец–2011»

Федеральные/региональные СМИ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: 1. «Лотос», ГТРК, г. Астрахань. «Астраханская область – Россия в миниатюре», телесюжет.

2. «Татарстан», ГТРК, г. Казань, «Фестиваль русского фольклора «Каравон», телесюжет. 3. «Карачаево-Черкесия», ГТРК, г. Черкесск. «Семья», «Национальные дворы», «Кавказские игры», телесюжеты.

РАДИО: 1. «Томск», ГТРК, г. Томск «Здравствуйте, соседи!», радиопроект. 2. «Саха», ГТРК, г. Якутск. «Голоса тундры и тайги», программа. 3. «Марий Эл Радио», г. Йошкар-Ола. «Марий илышт» («Марийская жизнь»), радиоцикл.

ПЕЧАТЬ: 1. «Русский репортер», журнал, г. Москва. Цикл материалов о межнациональных отношениях в России. 2. «Пермские новости», газета, г. Пермь. «Самая ужасная тема», статья. 3. «Известия Калмыкии», газета, г. Элиста. «Кто мы: калмыки или русские?», статья.

ИНТЕРНЕТ: 1. Informpskov. ru, Псковское агентство информации, г. Псков. «Любить по-сетоски», статья. 2. Regnum.ru, информационное агентство, г. Москва. Серия публикаций о межнациональной жизни в регионах. 3. Vsluh.ru, интернет-газета, г. Тюмень. «Рэгги тонкого душевного порыва», статья.

РУССКИЕ В XXI ВЕКЕ: 1. «Дон-ТР», ТРК, г. Ростов-на-Дону. «Новый день», радиопрограмма. 2. «Независимая газета», г. Москва. «Между памятью предков и гражданским паспортом», статья. 3. «Кузбасс», ГТРК, г. Кемерово. «Староверы», телесюжет.

ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ СМИ, Специальный приз: «Мульти-Россия», г. Москва. «Дагестан», «Коми», «Тыва», анимационные ролики.

Локальные/этнические СМИ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: 1. «Надымская студия телевидения», г. Надым. «Девочка по имени Некутя», телефильм. 2. «Сейм», ТРК, г. Курск. «Семья России», телепрограмма. 3. «ТВ СФУ», г. Красноярск. «Две цивилизации», телефильм.

РАДИО: 1. «Вайгель», Национальный радиопроект, г. Саранск. «Мы – мордва», цикл радиопередач. 2. «Астраханское студенческое телевидение» (ASTUdent-tv), г.Астрахань. «Наш алфавит – наша история», радиопрограмма. 3. «Вятка», ТРК, г. Киров. «О вятском говоре», радиопрограмма.

ПЕЧАТЬ: 1. «Забайкальский рабочий», газета, г. Чита. «По тропе аборигенов», серия статей. 2. «Республика молодая», газета, г. Саранск. «Родной дом», спецпроект. 3. «Невинномысский рабочий», газета, г. Невинномысск. «Под небом единым седого Кавказа», цикл материалов.

ИНТЕРНЕТ: 1. «ЧУМотека», неофициальный блог НАО, г. Нарьян-Мар. «Уроки ненецкого с ЧУМработницей», серия материалов. 2. «Финноугровидение», видеопортал, г. Сыктывкар. «Удмурты. По зову крезя», «Сето. Пасхальные встречи», фильмы. 3. «Gpa-spb.ru», сайт Государственной полярной академии, г. Санкт-Петербург. Раздел сайта «Жизнь коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в ГПА».

РУССКИЕ В XXI ВЕКЕ:
1. «Моя Удмуртия», ТРК, г. Ижевск. «Старообрядцы», телевизионный фильм из цикла «Кто мы». 2. «Вечерний Бишкек», газета, г. Бишкек, Киргизия. «Фарфоровая флейта», «Карьера Фурьера», статьи. 3. «Новый век», ТРК, г. Казань. «Здесь наша Родина», телепрограмма.

ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ СМИ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ: «Моя Удмуртия», ТРК, г. Ижевск. «Кунелле кынгырау» (Веселый колокольчик), детская программа.

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