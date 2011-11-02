Мужество журналистов сберегает согласие в обществе

По доброй традиции накануне Дня народного единства в Государственном академическом Малом театре назвали имена «СМИротворцев» этого года – журналистов, избравших основной тематикой своих работ межэтническую и этнокультурную проблематику. Организуют конкурс уже 4 года подряд Минрегион России и Гильдия межэтнической журналистики.

«Особую роль в утверждении ценностей взаимоуважения, гуманизма и патриотизма призваны играть отечественные средства массовой информации. Рассказывая о жизни, культуре и традициях разных народов, они воспитывают толерантность и способствуют гармонизации межнациональных отношений» – сказано в приветствии Президента России лауреатам конкурса «СМИротворец – 2011».

В этом году 628 средств массовой информации приняли участие в единственном на сегодняшний день профессиональном творческом состязании, где работу журналистов оценивают с точки зрения толерантности и миротворчества.

Экспертный совет конкурса отметил, что за прошедший год значительно увеличился интерес к теме этнического многообразия народов страны у электронных СМИ: количество и качество репортажей, программ и фильмов, присланных на конкурс телевизионными компаниями, выросло в разы. Героями телеэкранов становятся кочевники-оленеводы, фольклорные исполнители и народные умельцы, да и просто семьи, сохраняющие традиционный уклад жизни. Еще одна тенденция 2011 года – появление постоянных этнических рубрик и тематических приложений в печатных средствах массовой информации. А ведь буквально пару лет назад этническая журналистика считалась в России экзотикой.

Поздравляя победителей, Министр регионального развития Российской Федерации Виктор Басаргин отметил, что столь сложная тема не каждому журналисту по плечу:

– В рамках конкурса проходят обучающие семинары, это помогает молодым журналистам. Не случайно их работ так много в этом году. На государственном совете в Уфе, посвященном теме межнациональных отношений в России, наш конкурс был отмечен как положительная практика, требующая поддержки и дальнейшего расширения.

Его поддержал и заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак. Обращаясь к победителям и лауреатам «СМИротворца-2011» он заявил, что власть будет поддерживать СМИ, которые пропагандируют национальное многообразие, культурные традиции всех, без исключения, народов, проживающих в нашей стране:

– От победителей конкурса зависит мир и спокойствие в домах россиян.Национальный мир и согласие в немалой степени зависят от гражданской позиции, таланта и профессионализма журналистов. Такая позиция подчас требует определенного мужества. Ваш вклад в дело согласия невозможно переоценить!

Неожиданно жестко для праздничного мероприятия прозвучало заявление вице-премьера о том, что в последнее время в пылу предвыборной борьбы некоторые партии говорят о неизбежном распаде страны на национальные квартиры, практически подталкивая к этому сценарию:

– Хочу обратиться к тем, кто призывает с политических трибун прекратить помогать некоторым российским территориям. Мы не можем такого допустить ни при каких условиях, потому что это принесет огромные беды подавляющему большинству жителей нашей страны. Многое уже предпринято для обеспечения прозрачности национальной политики. В ближайшие годы мы сделаем все, чтобы ни у кого не возникало ощущения несправедливости.

На этих словах расслабившиеся было журналисты, срочно схватились за ручки и блокноты. Впрочем, несколько минут спустя они уже вовсю аплодировали, ведь на сцену вышли лучшие творческие народные коллективы, которые прибыли из разных концов России, чтобы сказать СМИротворцам «спасибо».

Мощное и яркое выступление Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого не было случайным. Тема русского народа и его культуры в этом году занимала на конкурсе особое место.

Тувинская рок-группа «Ят-ха» хорошо известна поклонникам этномузыки во всем мире. Они обладатели главного приза «Award for World Music» радио «BBC Radio 3». Словно в подтверждение неразрывности культур народов России, группа подарила СМИротворцам первое исполнение народной песни забайкальских казаков на тувинский манер – с горловым пением!

Один из лучших коллективов Дальнего Востока Корякский фольклорный ансамбль «Ангт» прилетел с Камчатки, чтобы порадовать журналистов заводным танцем «Норгали». Удаль джигитов и нежность горянок во всей красе продемонстрировал ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс», который умудрился за считаные минуты вовлечь весь зрительный зал в атмосферу кавказского праздника.

Настоящий фейерверк искусства народов, живущих в Карелии, устроил на сцене Малого театра ансамбль песни и танца «Кантеле». Древние вепсские и карельские мелодии по энергетике, оказывается, дадут фору любой клубной композиции, а танцевать народы России могут даже на лыжах!

– Редко удается собрать на одной сцене столь профессиональные и разноплановые коллективы, – искренне радовался режиссер-постановщик церемонии Владимир Михайлов. – Мы старались показать красоту и величие культуры народов России, и это не оставило равнодушным никого в переполненном зрительном зале. Представляете, даже снимавшие церемонию телеоператоры (а их трудно чем-то удивить), порой пританцовывали в такт артистам!